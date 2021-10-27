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Новости
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Суд забрал 1,25 млн грн "дохода" Кивы от жомовой ямы

Суд забрал 1,25 млн грн

Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и подтвердила взыскание с него необоснованного дохода 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жомовой ямы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко подтвердили решение суда первой инстанции, согласно которому у народного депутата и "ученого" Ильи Кивы конфисковали 1,25 млн гривен как необоснованный актив от якобы аренды жомовой ямы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты Кивы утверждали, что яма - это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов) и поэтому цена аренды была такой большой.

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"Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу. Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов", - подчеркнули в ЦПК.

Судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции.

В ЦПК добавили, что это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью инструмента конфискации необоснованных активов.

Напомним, в декларации за 2019 год Кива указал в качестве источника своего дохода сдачу в аренду жомовой ямы на Полтавщине. Журналисты отправились на место - и выяснилось, что яму давно не используют, она даже заросла бурьяном.

В декларации Кивы за 2020 год жомовая яма уже отсутствует.

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Автор: 

Кива Илья (398) Антикоррупционный суд (1222) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+9
бедный кива, все, что имел, яму с говном и ту забрали
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27.10.2021 13:45 Ответить
+6
Кива, меняй жомовую яму на жоповую или дуповую, контуженный ты наш.
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27.10.2021 13:39 Ответить
+4
откуда ж теперь Илья питаться будет ??
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27.10.2021 13:45 Ответить
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Кива, меняй жомовую яму на жоповую или дуповую, контуженный ты наш.
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27.10.2021 13:39 Ответить
зачем? дать ему лату....пусть копает следующую яму....деньги потом тоже уже с двух конфисковывать!
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27.10.2021 13:57 Ответить
Та закопають ківу у ямі рано чи пізно.
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27.10.2021 14:52 Ответить
Кива теперь в Раде жомовую яму устроит.. ему без жомовой ямы никак!
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27.10.2021 13:40 Ответить
Кива - человек анекдот)))
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27.10.2021 13:40 Ответить
Цей анекдот хоче бути на слуху. Щоб про нього всі писали і говорили.
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27.10.2021 13:47 Ответить
бедный кива, все, что имел, яму с говном и ту забрали
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27.10.2021 13:45 Ответить
откуда ж теперь Илья питаться будет ??
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27.10.2021 13:45 Ответить
дрочера наконец-то нагнули
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27.10.2021 13:47 Ответить
Раньше он мог и заказать жрицу любви , а теперь ?
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27.10.2021 14:02 Ответить
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27.10.2021 13:47 Ответить
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27.10.2021 13:48 Ответить
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27.10.2021 13:51 Ответить
Кто посмел контуженого Киву обидеть...
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27.10.2021 13:57 Ответить
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27.10.2021 14:00 Ответить
Теперь Кива займется аноном , бесплатно. И руки сильнее станут...
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27.10.2021 14:00 Ответить
Вот лысый урод, понапридумают хер на лоб напялишь, "жоповая яма" а под ней клад!!! НУ ******, такое тока у нас могут придумать. ВОт мне интересно, как такие "придумкуюуватые" адвокаты потом своим коллегам в глаза смотрят?? Неужели бабки так глаза закрывают?? Стыд этим людям не свойственен?? ПРИДУМАТЬ ТАКУЮ ХРЕНЬ, И ДУМАТЬ ЧТО ПРОКАТИТ!!!
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27.10.2021 14:01 Ответить
Загадка - На шее доска, а в глазах тоска ?
Отгадка: - Кива провалился в жомовую/выгребную яму !
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27.10.2021 14:17 Ответить
Та то вже не яма, а бункер якийсь!
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27.10.2021 15:57 Ответить
Ну, яму и бабло забрали. А когда у шизофреника-лениниста огнестрел заберут?
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27.10.2021 16:42 Ответить
 
 