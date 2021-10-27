Суд забрал 1,25 млн грн "дохода" Кивы от жомовой ямы

Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и подтвердила взыскание с него необоснованного дохода 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жомовой ямы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко подтвердили решение суда первой инстанции, согласно которому у народного депутата и "ученого" Ильи Кивы конфисковали 1,25 млн гривен как необоснованный актив от якобы аренды жомовой ямы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты Кивы утверждали, что яма - это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов) и поэтому цена аренды была такой большой.

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"Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу. Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов", - подчеркнули в ЦПК.

Судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции.

В ЦПК добавили, что это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью инструмента конфискации необоснованных активов.

Напомним, в декларации за 2019 год Кива указал в качестве источника своего дохода сдачу в аренду жомовой ямы на Полтавщине. Журналисты отправились на место - и выяснилось, что яму давно не используют, она даже заросла бурьяном.

В декларации Кивы за 2020 год жомовая яма уже отсутствует.

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