В Раде планируют до конца года принять во втором чтении ключевой законопроект реформы градостроительства

Для запуска реформы градостроения Верховной Раде осталось во втором чтении принять законопроект №5655. Ожидается, что 17 ноября профильный комитет рекомендует законопроект ко второму чтению и уже в ноябре-декабре депутаты его проголосуют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции "Экватор реформы градостроительства: актуальная ситуация и перспективы. Рассмотрение законопроекта 5655" сообщила народный депутат и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, законопроект поддержан большинством депутатов, в то же время, он встречает и серьезное сопротивление, так как до последнего времени строительная сфера оставалась одной из наиболее коррумпированных. По данным Минцифры, ежегодные коррупционные потери на строительном рынке оцениваются в размере около 3 миллиардов гривен.

"Для того, чтобы местное самоуправление могло влиять на нечестных застройщиков, мы внедряем для них возможность заходить на такие площадки и даже сносить незаконные застройки без суда", - отметила Шуляк.

Недавно в рамках реформы градостроения вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции, являвшейся основным источником коррупции в строительной сфере, была создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины.

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При этом ГИАГ стала не просто заменой ГАСИ, а полноценным новым органом со структурой, полномочиями и принципами работы, кардинально отличающимися от тех, которые существовали в ГАСИ. Об этом заявила заместитель министра громад и территорий Наталья Козловская, которая также приняла участие в пресс-конференции.

"За месяц работы нового органа он получил более 8 тысяч обращений от физических и юридических лиц. При этом 95% обращений рассматриваются очень оперативно. Надеемся, эти темпы будут сохранены и дальше", - отметила Козловская.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, необходимость реформы строительной сферы продиктована также потребностями программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в больших объемах строительных работ, выполненных качественно и без коррупционной составляющей.

Напомним, законопроект №5655 предусматривает государственную регистрацию права на выполнение подготовительных и строительных работ исключительно через электронную систему, а за нарушения предусмотрены серьезные наказания вплоть до лишения свободы.