РУС
Ключевой законопроект реформы градостроительства прошел экспертизу НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) рассмотрело законопроект №5655 о реформе градостроительства. Его оценили на соответствие требованиям Антикоррупционной стратегии 2021-2025 гг., разработанной НАПК.

В целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" получил одобрение агентства.

В частности, речь идет о таких нормах как обязательный мониторинг застройки органами местного самоуправления, государственную регистрацию прав на выполнение подготовительных и строительных работ с помощью единой электронной системы, градостроительный контроль от независимых юридических лиц, четкое определение самовольного строительства и изменение требований экспертизы проектной документации, использование страховых механизмов для уменьшения рисков строительства и другие.

В то же время эксперты НАПК указали на необходимость исправить ко второму чтению недостатки законопроекта, которые могут нести коррупционные риски. Речь идет о необходимости четко определить юридический статус Градостроительной палаты, условия ее работы и механизмы ответственности.

Также в НАПК считают необходимым четко определить процедуру и сроки реализации решений о сносе объектов незаконного строительства, полномочия должностных лиц по внеплановым проверкам и контроля градостроительных условий.

Ранее проект закона № 5655 был принят в первом чтении Верховной Радой 1 июля 2021 года. Вместе с законопроектами № 5656 и 5877 он призван реформировать систему градостроительства, очистить ее от коррупции и сделать максимально эффективной.

градостроительство (43) НАПК (1228)
Всі закони антикор, починаючи з головного про казино.
18.10.2021 15:32 Ответить
Есть Город, выдающий лицензии на рынке Застройщиков. Есть Инвесторы, которые хотят купить недвижимость и Застройщики, творящие песпредел на рынке недвижимости по сути сегодня!
Договора от Застройщиков - я на все согласен. Не согласен - проходи. Инвестор в них без прав и никак не защищен Государством. Почему не создать единый договор для Инвесторов, как с ЖЭКами?
Градостроительство, это когда город формирует Заказ через Генплан и контролирует Застройщиков в реале, а не когда нужно сдавать объект и принимать то, что они настроили в нарушение всех норм ДБН через взятки.
18.10.2021 16:23 Ответить
 
 