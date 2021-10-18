Ключовий законопроєкт реформи містобудування пройшов експертизу НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розглянуло законопроєкт №5655 про реформу містобудування. Його оцінили на відповідність вимогам Антикорупційної стратегії 2021-2025 рр., розробленої НАЗК.

В цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" отримав схвалення агентства.

Зокрема, йдеться про такі норми, як обов’язковий моніторинг забудови органами місцевого самоврядування, державну реєстрацію права на виконання підготовчих і будівельних робіт за допомогою єдиної електронної системи, містобудівний контроль від незалежних юридичних осіб, чітке визначення самочинного будівництва і зміни вимог експертизи проєктної документації, використання страхових механізмів для зменшення ризиків будівництва тощо.

Водночас експерти НАЗК вказали на необхідність виправити до другого читання недоліки законопроєкту, які можуть нести корупційні ризики. Йдеться про необхідність чітко визначити юридичний статус Містобудівної палати, умови її роботи та механізми відповідальності.

Також у НАЗК вважають за необхідне чітко визначити процедуру та строки реалізації рішень про знесення об’єктів незаконного будівництва, повноваження посадових осіб щодо позапланових перевірок і контролю містобудівних умов.

Раніше проєкт закону № 5655 був прийнятий у першому читанні Верховною Радою 1 липня 2021 року. Разом із законопроєктами №5656 та 5877 він покликаний реформувати систему містобудування, очистити її від корупції та зробити максимально ефективною.