РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7662 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 558 38

В США одобрили введение четвертой дозы вакцины от COVID-19

В США одобрили введение четвертой дозы вакцины от COVID-19

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Речь идет о прививании людей со слабым иммунитетом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC11.

"Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая доза вакцины", - говорится в сообщении.

По данным CDC, люди со слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной прививке через шесть месяцев после введения третьей дозы вакцины Moderna или Pfizer.

Известно, что в качестве четвертой дозы может быть использована любая из мРНК-вакцин.

Напомним, недавно в Израиле допустили введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей иммунизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детей от 12 лет можно вакцинировать от COVID-19 при наличии всех прививок, - Минздрав

вакцина (3815) карантин (16729) США (27156) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Ооо, понеслась. По кочкам сами знает што
показать весь комментарий
27.10.2021 14:36 Ответить
+6
більше скажу уже думають про 5-6
показать весь комментарий
27.10.2021 14:37 Ответить
+4
Просто, шановний і вакцинований, ходи в масці. Вакциновані теж розносять заразу
показать весь комментарий
27.10.2021 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ооо, понеслась. По кочкам сами знает што
показать весь комментарий
27.10.2021 14:36 Ответить
більше скажу уже думають про 5-6
показать весь комментарий
27.10.2021 14:37 Ответить
и что? сам пока на двух комирнати ....кольцо заболевших у нас в Харькове неадекватов сужается.... пользоваться трамваем с огромным количеством безмасочников приходится. Щас они еще на выборы сходят , хэлоуин проведут - так вообще жара начнется... Какие ваши предложения ? можете скинуться мне на отдельный транспорт?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:41 Ответить
Просто, шановний і вакцинований, ходи в масці. Вакциновані теж розносять заразу
показать весь комментарий
27.10.2021 14:45 Ответить
і маску ношу, і тим, хто сидить вдома по під`їзду зі стареньких , невакцинованих, допомагаю, і навіть не завжди з них гроші беру....
показать весь комментарий
27.10.2021 14:51 Ответить
Приємно таке чути.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:52 Ответить
От як раз вакциновані і не розносять а ле можуть захворіти на день -два..
Тред о том, как наша семья перенесла ковид. Говорил, что только о себе напишу, но для полноты картины решил детальнее рассказать.
Немного предисловия. Я вакцинирован Коронаваком, 2я доза была в середине августа. Жена - Пфайзером , 2я доза была за недели 2 до первых симптомов.
Из упомянутых ниже лиц ещё - сестра жены (Коронавак), её муж (невакцинирован). Почему их упоминаю - ниже будет видно)
Еще одно важное! Я не медик и все изложенное мое субъективное мнение и такие же ощущения! Итак, 1-е симптомы жена ощутила во вторник (без дат, просто отсчёт от этого дня). Это была слабость и головная боль. Тогда мы этому значения не придали. Это длилось 2 дня, а в четверг пропали запахи, но общее состояние улучшилось и больше отрицательных симптомов не было вообщеСобственно, у жены это все) Семейная сказала, что если температуры не будет, то и больничного не надо, можно ходить на работу. Вобщем из обычной жизненной колеи это ее не выбило. Пфайзер..Хочу обратить внимание, что со времени первых симптомов жены, моё состояние нисколько НЕ менялось. То есть я думаю, что заразился не от нее. Забегая вперёд скажу, что мои первые симптомы появились в следующий понедельник после обеда.В это же время (как и жена) заболела сестра жены. Они работают в одной организации и контактируют. Итого у нее: два дня температуры 37.5, головная боль, запахи не пропадали. Через 2 дня все пришло в норму и с тех пор все ок.Ее муж (невакцинированный) в тот же четверг ощутил первые симптомы. Чтоб не растягивать, скажу что у него температура до сих пор не прошла (!). Причём это все очень интересно происходит: постоянно на уровне 37-38, лёгкий кашель. Один день в субботу она даже была 36.6.И в эту же субботу я с ним по делам встретился) Дела затянулись и мы провели вместе полдня. На след. день у него температура вернулась, а я слег в понедельник). Имхо - я подцепил вирус именно от него, невакцинированного, где вирус был более активен.Если бы вечером в понедельник кто то увидел как я иду к машине по Ришельевской, то подумал бы, что я какой то наркоман. Меня трусил озноб и я уже подумывал как же ехать за рулём? Но сев в машину, выровняв дыхание, озноб немного прошёл, хотя я уже ощущал, что у меня температура.Приехав домой я померял её- 37,9 +была жуткая головная боль. В ту ночь я выпил литра 1,5 воды,фармацитрон и вообще спал ужасно (здесь анекдот о мужчинах с t37,5°С), но!
К утру температура ушла и больше не подымалась выше нормы все эти дни. Ещё 1 день у меня была мутная голова.В среду пропали запахи и отёкла слизистая (я начал говорить в нос, хотя никаких соплей не было). Ещё через день этот симптом ушёл. Сатурация все эти дни - норм. Сегодня, через неделю, запахи начали возвращаться - я уже ощущаю апельсин и ацетон) ещё не в полной мере, но все же.Кашля не было вообще.

Итого. Острое течение было один (!) день, два дня мутного состояния и все!
Сегодня встречался с мужем сестры (тем самым) - у него снова невысокая температура, уже полторы недели... И это человек с крепким здоровьем, мой одногодка Стрілка, що вказує праворуч
.Еще одна история, которая происходит прямо сейчас. Знакомый парень по соседству, лет 30-ти, лёг вчера в реанимацию под ИВЛ. Невакцинированный.

Всем здоровья, верьте специалистам, а не шарлатанам, вакцинируйтесь и ничего не бойтесь! Лекарства которые принимал -Антибиотики - нет. Принимал в первый день фармацитрон, как писал. Пару раз доларен от головной боли и лоратадин, чтоб отечность носоглотки снять
показать весь комментарий
27.10.2021 15:19 Ответить
Могу привести противоположные примеры... мое личное впечатление, что на то заболеет ли человек и в какой форме перенесет влияет не вакцинация, а какие то ферменты или гормоны внутри человека! И врачи этого не выяснили до сих пор! Фактов достаточно, интересуюсь вопросом... сам переболел уже 2 раза, январь и сентябрь 2021 года. Первый раз тяжелее, но слава Богу без пневмоний! Второй раз даже темпы не было, но обоняние отбивало полностью..
показать весь комментарий
27.10.2021 15:44 Ответить
Мне что то второй раз болеть не хочется..Пошли сделали всей семьей прививки..и все!!!...
показать весь комментарий
27.10.2021 16:05 Ответить
И всё? Ну-ну...
показать весь комментарий
27.10.2021 19:38 Ответить
ТЫ ж вакцинировался, что ты паришься тогда. Я вот через две недели буду колоть себе вторую дозу и вообще без маски буду ходить везде, а коль пристанут ко мне - то буду козырять ковид сертификатом
показать весь комментарий
27.10.2021 14:51 Ответить
в какой-то мере за себя в какой-то мере за окружющих... жить в социуме и быть свободным от него невозможно. Кроме того , имеет значение вирусных частиц в организме.. с ОРЗ разобрался уже - раньше часто болел, сейчас с ношением маски в общественном транспорте бывает хворь какая находит - но до утра отпускает... вот неделю на самоизоляции - с ковидником в одном помещении находился - чуток опять таки как простудные явления есть .. голова побаливала а так - есть надежда до весны продержусь
показать весь комментарий
27.10.2021 15:18 Ответить
Меня другое интересует. Вот ширнулся я файзером. Но файзер же это не ослабленный вирус? Это ДНК-программа: как действовать иммунной системе (и тут важно!!!) при попадании вируса в организм. Так что же получается, если я не подхвачу вирус, то и антител собственно у меня ни каких не будет?
показать весь комментарий
27.10.2021 15:22 Ответить
но уже за $$$
показать весь комментарий
27.10.2021 14:41 Ответить
у вас есть источник информации, что вакцины будут за деньги ? можете привести? скорее антиваксерам лечение будет за деньги.. впрочем , с этих коз и козлов уже медики чуток постригли бабла ... за сертификаты поддельные а теперь еще и уголовные дела будут за подделку
показать весь комментарий
27.10.2021 14:47 Ответить
источника нет..
есть здравый смысл и огромный жизненный опыт..
показать весь комментарий
27.10.2021 14:49 Ответить
Скоро обьявят что пандемия остановлена...но вирус полностью победить нельзя...и он будет к нам приходить каждый год...как грипп...
И он теперь не очень опасен...ведь основная масса населения планеты привита..
НО...если вы хотите обезопасить себя еще больше то можете сделать прививку...за деньги естественно...как и прививку от гриппа..
показать весь комментарий
27.10.2021 14:57 Ответить
Пока колют бесплатна нада брать. Это сладкое слово халява
показать весь комментарий
27.10.2021 15:24 Ответить
На халяву и вакцЫна уксус!!! (с)
показать весь комментарий
27.10.2021 15:25 Ответить
Знаю,що як,що в диагнозе пишут Ковид,то страховые компании не выплачивают страховку,ссылаясь на то,що Ковид лечит бесплатно Держава за бюджетные кошти
показать весь комментарий
27.10.2021 16:30 Ответить
Ещё больше скажу .год назад не скрывали абсолютно о запланированных 8 ( пока) прививках
показать весь комментарий
27.10.2021 14:44 Ответить
свиня ніколи не нажреться.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:38 Ответить
Садят мир на иглу.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:38 Ответить
кацапов вообще на бутылку садят
показать весь комментарий
27.10.2021 17:05 Ответить
а чем измерить иммунитет,мультиметром?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:41 Ответить
Учитывая частоту прививания только осциллографом...мультиметр не возьмет..😀
показать весь комментарий
27.10.2021 14:47 Ответить
взагалі б одразу казали, що тепер як діабетики інсулін усі будуть щодня вживати вакцину. До кінця життя
показать весь комментарий
27.10.2021 14:46 Ответить
Людям дають вибір. Не бажаєш піклуватись сам про своє здоровя, можеш вакцинуватися. Цікаво, як вони визначають "люди со слабым иммунитетом". Які критерії?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:46 Ответить
Через рік гуманоїди планети земля будуть ходити з прикріпленими до спини капельницями, які будуть поповнюватись тільки лояльним громадянам.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:49 Ответить
Земля
показать весь комментарий
27.10.2021 14:53 Ответить
від попередніх вірусів з крапельницями не ходимо, якщо що... так, вірус мутує - треба знизити його кількість мутацій та повна заборона в`їзду з російських виміратів. Хай варяться у власному багні... без масок, без вакцин та проходять відбір шляхом еволюції....
показать весь комментарий
27.10.2021 14:55 Ответить
Байден ещё не просил объясниться?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:51 Ответить
"С ослабленным иммунитетом"
скблть, да кто тот иммунитет проверяет, переболевших даже на антитела не проверяют перед прививкой, а потом те слегают в больницу после первой , так как уровень зашкален настолько - что сродни атомному реактору.А вторую уже убийственно вообще ставить.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:12 Ответить
Аналіз на антитіла це розвод для нас, ніхто ніде не робить аналіз на антитіла в тих цілях які ви назвали, а якщо роблять то для досліджень і спец аналіз і ціна обладнання для нього космічна...

Тому що наявність антитіл не показник що ваш організм справиться з вірусом.. А в того що немає антитіл наоборот може бути швидша і краща імунна відповідь..

По друге ті аналізи що в нас роблять там так само може бути позитивний тест на антитіла і від деяких штамів грипу, тому таке)))
показать весь комментарий
27.10.2021 15:26 Ответить
Мое личное впечатление, что на то заболеет ли человек и в какой форме перенесет влияет не вакцинация, а какие то ферменты или гормоны внутри человека! И врачи этого не выяснили до сих пор! Фактов достаточно, интересуюсь вопросом... сам переболел уже 2 раза, январь и сентябрь 2021 года. Первый раз тяжелее, но слава Богу без пневмоний! Второй раз даже темпы не было, но обоняние отбивало полностью... да, вирус есть, есть много осложнений, он походу очень заразный... но если полную бы статистику посмотреть, кто в легкой форме перенес или бессимптомно вообще и имеет антитела, то возможно он не так и страшен, как нам преподносят
показать весь комментарий
27.10.2021 15:48 Ответить
а л я р м ! антивакцинаторы ! это шо же тварица !"
показать весь комментарий
27.10.2021 16:17 Ответить
Ну тут опять анекдот про лося.
Просыпается значит лось с бодуна,башка трещит,во рту коты ночевали...плохо песец...Подходит к реке,опускает морду в воду и начинает жадно пить.Когда охотник из-за дерева,шарах ему дробью в пузо...Пузо в друшлак...Из дырок вода хлещет...Лось продолжая пить,думает"Шо то я пью,пью,а мне всё хуже и хуже.
Так и с вакцинами.Шо то мы вже пятую колем,а всё хуже и хуже
показать весь комментарий
27.10.2021 16:22 Ответить
_Четвёртой... Вас дурят, кретины, вы это себе понимаете?! Сношают вас, лопоухие... Вы думаете они руководствуются интересами людей, а не своими? Если вы в это верите, то вы - умственно отсталые!
показать весь комментарий
27.10.2021 19:36 Ответить
 
 