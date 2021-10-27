В США одобрили введение четвертой дозы вакцины от COVID-19
Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Речь идет о прививании людей со слабым иммунитетом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC11.
"Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая доза вакцины", - говорится в сообщении.
По данным CDC, люди со слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной прививке через шесть месяцев после введения третьей дозы вакцины Moderna или Pfizer.
Известно, что в качестве четвертой дозы может быть использована любая из мРНК-вакцин.
Напомним, недавно в Израиле допустили введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей иммунизации.
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Тред о том, как наша семья перенесла ковид. Говорил, что только о себе напишу, но для полноты картины решил детальнее рассказать.
Немного предисловия. Я вакцинирован Коронаваком, 2я доза была в середине августа. Жена - Пфайзером , 2я доза была за недели 2 до первых симптомов.
Из упомянутых ниже лиц ещё - сестра жены (Коронавак), её муж (невакцинирован). Почему их упоминаю - ниже будет видно)
Еще одно важное! Я не медик и все изложенное мое субъективное мнение и такие же ощущения! Итак, 1-е симптомы жена ощутила во вторник (без дат, просто отсчёт от этого дня). Это была слабость и головная боль. Тогда мы этому значения не придали. Это длилось 2 дня, а в четверг пропали запахи, но общее состояние улучшилось и больше отрицательных симптомов не было вообщеСобственно, у жены это все) Семейная сказала, что если температуры не будет, то и больничного не надо, можно ходить на работу. Вобщем из обычной жизненной колеи это ее не выбило. Пфайзер..Хочу обратить внимание, что со времени первых симптомов жены, моё состояние нисколько НЕ менялось. То есть я думаю, что заразился не от нее. Забегая вперёд скажу, что мои первые симптомы появились в следующий понедельник после обеда.В это же время (как и жена) заболела сестра жены. Они работают в одной организации и контактируют. Итого у нее: два дня температуры 37.5, головная боль, запахи не пропадали. Через 2 дня все пришло в норму и с тех пор все ок.Ее муж (невакцинированный) в тот же четверг ощутил первые симптомы. Чтоб не растягивать, скажу что у него температура до сих пор не прошла (!). Причём это все очень интересно происходит: постоянно на уровне 37-38, лёгкий кашель. Один день в субботу она даже была 36.6.И в эту же субботу я с ним по делам встретился) Дела затянулись и мы провели вместе полдня. На след. день у него температура вернулась, а я слег в понедельник). Имхо - я подцепил вирус именно от него, невакцинированного, где вирус был более активен.Если бы вечером в понедельник кто то увидел как я иду к машине по Ришельевской, то подумал бы, что я какой то наркоман. Меня трусил озноб и я уже подумывал как же ехать за рулём? Но сев в машину, выровняв дыхание, озноб немного прошёл, хотя я уже ощущал, что у меня температура.Приехав домой я померял её- 37,9 +была жуткая головная боль. В ту ночь я выпил литра 1,5 воды,фармацитрон и вообще спал ужасно (здесь анекдот о мужчинах с t37,5°С), но!
К утру температура ушла и больше не подымалась выше нормы все эти дни. Ещё 1 день у меня была мутная голова.В среду пропали запахи и отёкла слизистая (я начал говорить в нос, хотя никаких соплей не было). Ещё через день этот симптом ушёл. Сатурация все эти дни - норм. Сегодня, через неделю, запахи начали возвращаться - я уже ощущаю апельсин и ацетон) ещё не в полной мере, но все же.Кашля не было вообще.
Итого. Острое течение было один (!) день, два дня мутного состояния и все!
Сегодня встречался с мужем сестры (тем самым) - у него снова невысокая температура, уже полторы недели... И это человек с крепким здоровьем, мой одногодка Стрілка, що вказує праворуч
.Еще одна история, которая происходит прямо сейчас. Знакомый парень по соседству, лет 30-ти, лёг вчера в реанимацию под ИВЛ. Невакцинированный.
Всем здоровья, верьте специалистам, а не шарлатанам, вакцинируйтесь и ничего не бойтесь! Лекарства которые принимал -Антибиотики - нет. Принимал в первый день фармацитрон, как писал. Пару раз доларен от головной боли и лоратадин, чтоб отечность носоглотки снять
есть здравый смысл и огромный жизненный опыт..
И он теперь не очень опасен...ведь основная масса населения планеты привита..
НО...если вы хотите обезопасить себя еще больше то можете сделать прививку...за деньги естественно...как и прививку от гриппа..
скблть, да кто тот иммунитет проверяет, переболевших даже на антитела не проверяют перед прививкой, а потом те слегают в больницу после первой , так как уровень зашкален настолько - что сродни атомному реактору.А вторую уже убийственно вообще ставить.
Тому що наявність антитіл не показник що ваш організм справиться з вірусом.. А в того що немає антитіл наоборот може бути швидша і краща імунна відповідь..
По друге ті аналізи що в нас роблять там так само може бути позитивний тест на антитіла і від деяких штамів грипу, тому таке)))
Просыпается значит лось с бодуна,башка трещит,во рту коты ночевали...плохо песец...Подходит к реке,опускает морду в воду и начинает жадно пить.Когда охотник из-за дерева,шарах ему дробью в пузо...Пузо в друшлак...Из дырок вода хлещет...Лось продолжая пить,думает"Шо то я пью,пью,а мне всё хуже и хуже.
Так и с вакцинами.Шо то мы вже пятую колем,а всё хуже и хуже