Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемого. Больше всего пострадала молодежь, - гендиректор МОТ Райдер
Пандемия COVID-19 оказала более разрушительное воздействие на рынок труда в развивающихся странах, чем в развитых странах, и сильнее всего проблема проявляется в странах с доходами ниже средних.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.
"Нынешняя траектория рынков рабочей силы - заторможенное восстановление, с серьезными рисками снижения темпов роста, и огромным расхождением между экономиками развитых и развивающихся стран", - приводят его слова западные СМИ.
По данным МОТ, ущерб от пандемии оказался сильнее прогнозируемого: так, в июне в МОТ полагали, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, до пандемии, в 2021 году будет потеряно 3,5% рабочего времени, что эквивалентно сокращению 100 млн полноценных рабочих мест. В действительности речь идет о потере в 2021 году 4,3% - эквивалент 125 млн рабочих мест.
При этом в странах с высоким уровнем доходов ситуация лучше - потеря 3,6% рабочего времени в третьем квартале 2021 года. В странах с низким уровнем доходов - 5,7% потерь, а в странах с доходами ниже средних - 7,3%. Наименьший ущерб на рынках труда пришлось пережить странам Европы и Центральной Азии, наибольший - арабским странам. МОТ также выяснила, что среди сильнее всего пострадавших категорий населения оказалась молодежь, особенно молодые женщины.
Райдер также сказал, что на различия в ситуации в развитых и развивающихся странах влияет доступность для них вакцин от COVID-19. В частности, по оценкам МОТ, к началу октября в странах с высоким уровнем доходов полностью вакцинированы были в среднем 59,8% населения, в странах с низким уровнем доходов - 1,6%. В МОТ уверены, что если у развивающихся стран доступ к вакцинам был бы лучше, темпы восстановления их рынков труда сравнялись бы с этим процессом в развитых странах уже через три месяца.
Однако Райдер заявил, что перспективы для рынков труда на четвертый квартал 2021 года кажутся неопределенными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поколение "Пепси" в сравнении с поколением "Ковид -19" - светочи научной и гуманитарной мысли..
Миллионы погибших и инвалидов без раннего лечения.
Миллионы людей пострадали от карантина.
Экономики разрушены.
Средний класс уничтожен.
Массовые медицинские эксперименты - Ковид-паспорт как мандат на работу.
Никто не будет нести ответственности, но вы будете на крючке, чтобы заплатить за Все это.