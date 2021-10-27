РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7662 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
721 5

Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемого. Больше всего пострадала молодежь, - гендиректор МОТ Райдер

Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемого. Больше всего пострадала молодежь, - гендиректор МОТ Райдер

Пандемия COVID-19 оказала более разрушительное воздействие на рынок труда в развивающихся странах, чем в развитых странах, и сильнее всего проблема проявляется в странах с доходами ниже средних.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.

"Нынешняя траектория рынков рабочей силы - заторможенное восстановление, с серьезными рисками снижения темпов роста, и огромным расхождением между экономиками развитых и развивающихся стран", - приводят его слова западные СМИ.

По данным МОТ, ущерб от пандемии оказался сильнее прогнозируемого: так, в июне в МОТ полагали, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, до пандемии, в 2021 году будет потеряно 3,5% рабочего времени, что эквивалентно сокращению 100 млн полноценных рабочих мест. В действительности речь идет о потере в 2021 году 4,3% - эквивалент 125 млн рабочих мест.

При этом в странах с высоким уровнем доходов ситуация лучше - потеря 3,6% рабочего времени в третьем квартале 2021 года. В странах с низким уровнем доходов - 5,7% потерь, а в странах с доходами ниже средних - 7,3%. Наименьший ущерб на рынках труда пришлось пережить странам Европы и Центральной Азии, наибольший - арабским странам. МОТ также выяснила, что среди сильнее всего пострадавших категорий населения оказалась молодежь, особенно молодые женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть все необходимые инструменты, чтобы завершить пандемию COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Райдер также сказал, что на различия в ситуации в развитых и развивающихся странах влияет доступность для них вакцин от COVID-19. В частности, по оценкам МОТ, к началу октября в странах с высоким уровнем доходов полностью вакцинированы были в среднем 59,8% населения, в странах с низким уровнем доходов - 1,6%. В МОТ уверены, что если у развивающихся стран доступ к вакцинам был бы лучше, темпы восстановления их рынков труда сравнялись бы с этим процессом в развитых странах уже через три месяца.

Однако Райдер заявил, что перспективы для рынков труда на четвертый квартал 2021 года кажутся неопределенными.

карантин (16729) МОТ (10) ООН (4193) пандемия (113) экономика (3885) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чистая правда..
Поколение "Пепси" в сравнении с поколением "Ковид -19" - светочи научной и гуманитарной мысли..
показать весь комментарий
27.10.2021 14:48 Ответить
Поколение, как их бородатые хипстеры кличут некими зуммерами, молодые люди, 2001х годов рождения, якобы очень умные, технологичные, знают компьютер, программирование, зарабатывают в тик-токах и ютубах, гении нашего времени, а по факту просто ****** бесполезные, немощные, руки из жопы
показать весь комментарий
27.10.2021 14:59 Ответить
COVID преступления против человечности:
Миллионы погибших и инвалидов без раннего лечения.
Миллионы людей пострадали от карантина.
Экономики разрушены.
Средний класс уничтожен.
Массовые медицинские эксперименты - Ковид-паспорт как мандат на работу.
Никто не будет нести ответственности, но вы будете на крючке, чтобы заплатить за Все это.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:59 Ответить
К сожалению это еще не полный перечень. Вы в него еще не включили долговременные последствия для здоровья людей. Также не включены интеллектуальные потери из за практически остановленного учебного процесса у молодежи. Это т.с. отложенные последствия.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:42 Ответить
Ну как бы умирать в нищете,без возможности лечиться за гроши,спокойней без шанса,чем умирать богатым с грошами и шансом купить себе достойное лечение
показать весь комментарий
27.10.2021 16:38 Ответить
 
 