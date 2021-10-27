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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты продолжают устанавливать российские противопехотные мины на востоке Украины, - ОБСЕ

Оккупанты продолжают устанавливать российские противопехотные мины на востоке Украины, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине с начала этого года шесть раз фиксировала российские противопехотные мины, такие как ПМН-2, МОН-200 и МОН-100, установленные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировала миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности 27 октября.

"В этом году СММ ОБСЕ 6 раз сообщала о российских противопехотных минах, таких как ПМН-2, МОН-200 и МОН-100, установленных на неподконтрольном правительству территории Донецкой и Луганской областей", - заявили в украинской делегации.

Было отмечено, что, несмотря на четкий запрет на использование мин в зоне конфликта, предусмотренный Минскими договоренностями, российские оккупационные войска продолжают загрязнять украинскую землю минами разных типов, в том числе противопехотными, которые находятся под запретом в соответствии с Оттавской конвенцией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Эти мины устанавливаются как дистанционно, так и диверсионными группами на дорогах, тропах и территориях, которые находятся в непосредственной близости от жилых районов. Такие действия дестабилизируют ситуацию на линии столкновения и представляют непосредственную угрозу мирному населению", - заявили украинские дипломаты.

Кроме того, было отмечено, что за годы российской агрессии российские противопехотные мины типа ПМН-2 и ПОМ-2 также неоднократно находила Служба безопасности Украины на подконтрольной правительству Украины территории в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

"Противопехотные мины ПМН-2 и ПОМ-2, которые запрещены к применению Оттавской конвенцией, находятся на вооружении вооруженных сил РФ, которые продолжают использовать эти мины в ходе боевых действий, в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Изъяты и утилизированы в зоне проведения ООС противопехотные взрывные устройства МОН-100 и МОН-200 были изготовлены после 1991 года. Они были изготовлены в РФ и незаконно поставлялись российским вооруженным формированиям на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отметили в миссии Украины при ОБСЕ.

На этом фоне украинская делегация в очередной раз выразила решительное осуждение использования Россией и ее вооруженными формированиями противопехотных мин на востоке Украины и призвала российскую сторону "немедленно прекратить снабжение и дальнейшее загрязнение временно оккупированных территорий Украины минами и другими взрывоопасными предметами".

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Как известно, ранее Украина сообщала в ОБСЕ, что не производит и не использует противопехотные мины. Все оставшиеся с советских времен мины хранятся под национальным и международным контролем. Украина уже уничтожила все противопехотные мины типа ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.

Автор: 

минирование (1446) ОБСЕ (4885) Донбасс (26957) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+5
Чомусь німеччину не занепокоюють ні кацапські міни ні гармати ні північний потік 2 ,а тільки Українські байрактакри застосовані проти окупантів.
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27.10.2021 18:41 Ответить
+2
Мы и без сопливых знаем. Толку от вас.
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27.10.2021 18:37 Ответить
+1
РАБссия сдохла 2 марта 1917 года,потому что Гитлер напал ВИРАЛОМНА на быдло то...,во второй раз Рюсскае быдло сдохло в августе 1991 года,потому что Кайзер Вильгельм напал внизапно...Немцы...юп даш ком..., братаны прекратите насиловать сраную РАБссию...
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27.10.2021 18:45 Ответить
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Мы и без сопливых знаем. Толку от вас.
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27.10.2021 18:37 Ответить
Отже там де окупанти ставлять мінні загородження вони наступати не планують. Тому потрібно чекати наступу з іншого місця, на Харків, на Нову Каховку, на Одесу, на Київ.
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27.10.2021 18:56 Ответить
А це означає що наступ відбудеться там де в нас немає потужної лінії оборони, тому потрібно збільшувати чисельність ЗСУ, як це робить Польща. Польща член НАТО, країни НАТО Польщі пояснили що у випадку російської агресії вона має сама себе захищати поки країни НАТО будуть ухвалювати рішення воювати з путіним або подарувати путіну Польщу як Гітлеру. Поляки все добре зрозуміли і почали збільшувати армію, те саме потрібно зробити й Україні.
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27.10.2021 18:58 Ответить
вивсьоврьоті! расіся памагаіт рузгєізичному насєлєнію защіщацца ат біндєравцав!
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27.10.2021 18:38 Ответить
они защитили права русскоязычных. прав было слишком много)
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27.10.2021 18:57 Ответить
Чомусь німеччину не занепокоюють ні кацапські міни ні гармати ні північний потік 2 ,а тільки Українські байрактакри застосовані проти окупантів.
показать весь комментарий
27.10.2021 18:41 Ответить
РАБссия сдохла 2 марта 1917 года,потому что Гитлер напал ВИРАЛОМНА на быдло то...,во второй раз Рюсскае быдло сдохло в августе 1991 года,потому что Кайзер Вильгельм напал внизапно...Немцы...юп даш ком..., братаны прекратите насиловать сраную РАБссию...
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27.10.2021 18:45 Ответить
Германия нападет на РАБссию в третий раз... Кайзер Германии Анналена Бербок изнасилует Путлера в уши... без лапши...
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27.10.2021 18:50 Ответить
там походу будут еще выборы
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27.10.2021 19:18 Ответить
Обана, вечно бухое ОБСЕ заметило какие-то противопехотные мины! Шото новенькое!
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27.10.2021 19:07 Ответить
но тем не менее, германию больше беспокоят наши байрактары
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27.10.2021 20:08 Ответить
 
 