Оккупанты продолжают устанавливать российские противопехотные мины на востоке Украины, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине с начала этого года шесть раз фиксировала российские противопехотные мины, такие как ПМН-2, МОН-200 и МОН-100, установленные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировала миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности 27 октября.

"В этом году СММ ОБСЕ 6 раз сообщала о российских противопехотных минах, таких как ПМН-2, МОН-200 и МОН-100, установленных на неподконтрольном правительству территории Донецкой и Луганской областей", - заявили в украинской делегации.

Было отмечено, что, несмотря на четкий запрет на использование мин в зоне конфликта, предусмотренный Минскими договоренностями, российские оккупационные войска продолжают загрязнять украинскую землю минами разных типов, в том числе противопехотными, которые находятся под запретом в соответствии с Оттавской конвенцией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Эти мины устанавливаются как дистанционно, так и диверсионными группами на дорогах, тропах и территориях, которые находятся в непосредственной близости от жилых районов. Такие действия дестабилизируют ситуацию на линии столкновения и представляют непосредственную угрозу мирному населению", - заявили украинские дипломаты.

Кроме того, было отмечено, что за годы российской агрессии российские противопехотные мины типа ПМН-2 и ПОМ-2 также неоднократно находила Служба безопасности Украины на подконтрольной правительству Украины территории в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

"Противопехотные мины ПМН-2 и ПОМ-2, которые запрещены к применению Оттавской конвенцией, находятся на вооружении вооруженных сил РФ, которые продолжают использовать эти мины в ходе боевых действий, в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Изъяты и утилизированы в зоне проведения ООС противопехотные взрывные устройства МОН-100 и МОН-200 были изготовлены после 1991 года. Они были изготовлены в РФ и незаконно поставлялись российским вооруженным формированиям на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отметили в миссии Украины при ОБСЕ.

На этом фоне украинская делегация в очередной раз выразила решительное осуждение использования Россией и ее вооруженными формированиями противопехотных мин на востоке Украины и призвала российскую сторону "немедленно прекратить снабжение и дальнейшее загрязнение временно оккупированных территорий Украины минами и другими взрывоопасными предметами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка

Как известно, ранее Украина сообщала в ОБСЕ, что не производит и не использует противопехотные мины. Все оставшиеся с советских времен мины хранятся под национальным и международным контролем. Украина уже уничтожила все противопехотные мины типа ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.