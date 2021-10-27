США призывают Россию прекратить религиозные преследования на оккупированных территориях Украины, - посольство
Посольство США в Украине призывает прекратить религиозные преследования в оккупированном Крыму и неподконтрольных территориях Донбасса.
Об этом говорится в заявлении на facebook-странице посольства от 27 октября, в Международный день свободы вероисповедания, информирует Цензор.НЕТ.
"В Международный день свободы вероисповедания Соединенные Штаты приветствуют толерантность и открытость, способствующие процветанию свободы вероисповедания по всей Украине. Мы призываем российские оккупационные силы в Крыму и ее доверенных лиц на Донбассе разрешить крымским татарам, Свидетелям Иеговы, Православной церкви Украины и всем остальным свободно совершать богослужения без страха и влияния", - говорится в сообщении.
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А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
PS: А какой веры *****, то в синагоге прислуживает (обрезанный), то росиськой "церкви" яко бы православной, через задницу крестится, то с бубнами вокруг костра шаманам приплясывает?
Ну. а ****** - вор контрабандист, с сатанинскими часами?