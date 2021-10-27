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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США призывают Россию прекратить религиозные преследования на оккупированных территориях Украины, - посольство

США призывают Россию прекратить религиозные преследования на оккупированных территориях Украины, - посольство

Посольство США в Украине призывает прекратить религиозные преследования в оккупированном Крыму и неподконтрольных территориях Донбасса.

Об этом говорится в заявлении на facebook-странице посольства от 27 октября, в Международный день свободы вероисповедания, информирует Цензор.НЕТ.

"В Международный день свободы вероисповедания Соединенные Штаты приветствуют толерантность и открытость, способствующие процветанию свободы вероисповедания по всей Украине. Мы призываем российские оккупационные силы в Крыму и ее доверенных лиц на Донбассе разрешить крымским татарам, Свидетелям Иеговы, Православной церкви Украины и всем остальным свободно совершать богослужения без страха и влияния", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму действует вдвое меньше религиозных организаций, чем было в 2014 году, - адвокат Заец

Автор: 

Крым (26425) посольство (1085) религия (900) россия (96200) США (27156) ОРДЛО (246)


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а если не прекратят, то шо ?
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27.10.2021 19:34 Ответить
Шо? а ничё, утрутся, дабы не лезли со своим уставом в чужой монастырь.
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27.10.2021 19:41 Ответить
а если на ристалище сходятся уже монастырями, то шо ?
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27.10.2021 19:44 Ответить
а Васька слушает, да ест

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
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27.10.2021 19:40 Ответить
Зря США старается, у свинособак - лишняя хромосома наследственная, более 500 лет! Они жиды, в Библейском понятии (прафаслафная армия!)! То есть ни во что не верят, может только в шаманов типа ****** или *****, непробиваемые в своей тупости!!!
PS: А какой веры *****, то в синагоге прислуживает (обрезанный), то росиськой "церкви" яко бы православной, через задницу крестится, то с бубнами вокруг костра шаманам приплясывает?
Ну. а ****** - вор контрабандист, с сатанинскими часами?
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27.10.2021 22:26 Ответить
 
 