Швейцария расширила санкционный список в отношении РФ

Швейцария добавила в свой список санкций восемь россиян, причастных к оккупации и аннексии украинского полуострова Крым. Попавшие под санкции лица осуществляли политику, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Данная информация размещена на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), информирует Цензор.НЕТ со ссылаой на РБК-Украина.

Под санкции Швейцарии попали: начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и города Севастополь Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев, крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

В отношении Крыма и города Севастополь в Швейцарии действует "запрет на импорт товаров без сертификата происхождения, выданного украинскими властями". Кроме того, запрещен экспорт на полуостров ряда швейцарских товаров и услуг.

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