Швейцарія розширила список санкцій

Швейцарія додала до свого списку санкцій вісім росіян, причетних до окупації та анексії українського півострова Крим. Особи, які потрапили під санкції, здійснювали політику, яка підриває та загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ця інформація розміщена на сайті Державного секретаріату економіки Швейцарії (SECO), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під санкції Швейцарії потрапили: начальник Управління ФСБ Росії у Республіці Крим та міста Севастополь Леонід Михайлюк, керівник Головного слідчого управління СК Росії у Республіці Крим та місті Севастополь Володимир Терентьєв, кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов, слідчий Магомед Магомедов та прокурор Євген Колпіков.

Щодо Криму та міста Севастополь у Швейцарії діє "заборона на імпорт товарів без сертифіката походження, виданого українською владою". Крім того, заборонено експорт на півострів низки швейцарських товарів та послуг.

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