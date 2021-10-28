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Новости Взяточники
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Двое полицейских задержаны на Полтавщине на взятке 1400 долларов, - СБУ. ФОТО

В Полтавской области при получении взятки задержаны двое сотрудников Национальной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Полтавской области.

Двое полицейских задержаны на Полтавщине на взятке 1400 долларов, - СБУ 01

"Злоумышленники организовали схему получения взяток от водителей частной строительной компании. Работники этой компании сливали горючее с рабочей техники во время смен. За непривлечение к ответственности водителей и лиц, незаконно скупавших горюче-смазочные материалы, полицейские требовали $1400. В случае отказа платить деньги, сотрудники полиции физически блокировали проезд техники и угрожали открытием уголовного производства", - говорится в сообщении.

Полицейских задержали с поличным. Во время обыска машины, на которой передвигались правоохранители, обнаружена часть взятки в размере $1000.

Двое полицейских задержаны на Полтавщине на взятке 1400 долларов, - СБУ 02

Решается вопрос сообщения взяточникам о подозрении по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Автор: 

Нацполиция (16564) СБУ (20053) Полтавская область (1186)


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Топ комментарии
+4
Вкрали на 140$,заплатили мусорській криші 1400%,тепер криша заплатить судді 14000$,щоб не сісти, от такі у нас реформи.
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28.10.2021 17:24 Ответить
+3
Респект СБУ !!!
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28.10.2021 17:18 Ответить
+3
Хорошая работа, крышевать преступность за наши налоги - верх цинизма.
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28.10.2021 17:46 Ответить
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Респект СБУ !!!
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28.10.2021 17:18 Ответить
Не уверенна, что это вопрос национальной безопасности
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28.10.2021 17:33 Ответить
это один из вопросов нацбезопасности
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28.10.2021 18:17 Ответить
один вопрос - офшор95

второй вопрос - велике крадивництво
а то что с частной конторы крали это не нац. безпека
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28.10.2021 22:30 Ответить
Вкрали на 140$,заплатили мусорській криші 1400%,тепер криша заплатить судді 14000$,щоб не сісти, от такі у нас реформи.
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28.10.2021 17:24 Ответить
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28.10.2021 17:31 Ответить
Хорошая работа, крышевать преступность за наши налоги - верх цинизма.
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28.10.2021 17:46 Ответить
попрошу не путать получение неправомерной выгоды, а это выговор или на крайняк несоответствие и увольнение и вымогательство, где конкретная статья и конкретный срок. они по сути, рекетиры или бандиты, просто
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28.10.2021 17:51 Ответить
настоящие право-хоронители...
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28.10.2021 17:51 Ответить
Якби їх ще б наш суд посадив і конфіскував все це би була - ДЕМОКРАТІЯ!
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28.10.2021 19:33 Ответить
 
 