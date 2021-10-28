Двое полицейских задержаны на Полтавщине на взятке 1400 долларов, - СБУ. ФОТО

В Полтавской области при получении взятки задержаны двое сотрудников Национальной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Полтавской области.

"Злоумышленники организовали схему получения взяток от водителей частной строительной компании. Работники этой компании сливали горючее с рабочей техники во время смен. За непривлечение к ответственности водителей и лиц, незаконно скупавших горюче-смазочные материалы, полицейские требовали $1400. В случае отказа платить деньги, сотрудники полиции физически блокировали проезд техники и угрожали открытием уголовного производства", - говорится в сообщении.

Полицейских задержали с поличным. Во время обыска машины, на которой передвигались правоохранители, обнаружена часть взятки в размере $1000.

Решается вопрос сообщения взяточникам о подозрении по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.