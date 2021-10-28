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Новини Хабарники
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Двох поліцейських затримано на Полтавщині на хабарі 1400 доларів, - СБУ. ФОТО

У Полтавській області на одержанні хабаря затримано двох співробітників Національної поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Полтавській області.

Двох поліцейських затримано на Полтавщині на хабарі 1400 доларів, - СБУ 01

"Зловмисники організували схему отримання хабарів від водіїв приватної будівельної компанії. Працівники цієї компанії зливали пальне з робочої техніки під час змін. За непритягнення до відповідальності водіїв та осіб, що незаконно скуповували паливно-мастильні матеріали, поліцейські вимагали $1400. У разі відмови сплачувати кошти, співробітники поліції фізично блокували проїзд техніки та погрожували відкриттям кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Поліцейських затримали на місці злочину. Під час обшуку машини, на якій пересувалися правоохоронці, виявлено частину хабаря у розмірі $1000.

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Двох поліцейських затримано на Полтавщині на хабарі 1400 доларів, - СБУ 02

Вирішується питання повідомлення хабарникам про підозру за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем.

Автор: 

Нацполіція (15282) СБУ (12986) Полтавська область (1142)


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Топ коментарі
+4
Вкрали на 140$,заплатили мусорській криші 1400%,тепер криша заплатить судді 14000$,щоб не сісти, от такі у нас реформи.
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28.10.2021 17:24 Відповісти
+3
Респект СБУ !!!
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28.10.2021 17:18 Відповісти
+3
Хорошая работа, крышевать преступность за наши налоги - верх цинизма.
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28.10.2021 17:46 Відповісти
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Респект СБУ !!!
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28.10.2021 17:18 Відповісти
Не уверенна, что это вопрос национальной безопасности
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28.10.2021 17:33 Відповісти
это один из вопросов нацбезопасности
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28.10.2021 18:17 Відповісти
один вопрос - офшор95

второй вопрос - велике крадивництво
а то что с частной конторы крали это не нац. безпека
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28.10.2021 22:30 Відповісти
Вкрали на 140$,заплатили мусорській криші 1400%,тепер криша заплатить судді 14000$,щоб не сісти, от такі у нас реформи.
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28.10.2021 17:24 Відповісти
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28.10.2021 17:31 Відповісти
Хорошая работа, крышевать преступность за наши налоги - верх цинизма.
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28.10.2021 17:46 Відповісти
попрошу не путать получение неправомерной выгоды, а это выговор или на крайняк несоответствие и увольнение и вымогательство, где конкретная статья и конкретный срок. они по сути, рекетиры или бандиты, просто
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28.10.2021 17:51 Відповісти
настоящие право-хоронители...
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28.10.2021 17:51 Відповісти
Якби їх ще б наш суд посадив і конфіскував все це би була - ДЕМОКРАТІЯ!
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28.10.2021 19:33 Відповісти
 
 