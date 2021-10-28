Двох поліцейських затримано на Полтавщині на хабарі 1400 доларів, - СБУ. ФОТО
У Полтавській області на одержанні хабаря затримано двох співробітників Національної поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Полтавській області.
"Зловмисники організували схему отримання хабарів від водіїв приватної будівельної компанії. Працівники цієї компанії зливали пальне з робочої техніки під час змін. За непритягнення до відповідальності водіїв та осіб, що незаконно скуповували паливно-мастильні матеріали, поліцейські вимагали $1400. У разі відмови сплачувати кошти, співробітники поліції фізично блокували проїзд техніки та погрожували відкриттям кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Поліцейських затримали на місці злочину. Під час обшуку машини, на якій пересувалися правоохоронці, виявлено частину хабаря у розмірі $1000.
Вирішується питання повідомлення хабарникам про підозру за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем.
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второй вопрос - велике крадивництво
а то что с частной конторы крали это не нац. безпека