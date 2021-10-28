Двох поліцейських затримано на Полтавщині на хабарі 1400 доларів, - СБУ. ФОТО

У Полтавській області на одержанні хабаря затримано двох співробітників Національної поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Полтавській області.

"Зловмисники організували схему отримання хабарів від водіїв приватної будівельної компанії. Працівники цієї компанії зливали пальне з робочої техніки під час змін. За непритягнення до відповідальності водіїв та осіб, що незаконно скуповували паливно-мастильні матеріали, поліцейські вимагали $1400. У разі відмови сплачувати кошти, співробітники поліції фізично блокували проїзд техніки та погрожували відкриттям кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Поліцейських затримали на місці злочину. Під час обшуку машини, на якій пересувалися правоохоронці, виявлено частину хабаря у розмірі $1000.

Читайте: Директорка БТІ Харкова впіймалася на хабарі 3 тис. дол. за допомогу в отриманні будівельних паспортів, - Нацполіція. ФОТО

Вирішується питання повідомлення хабарникам про підозру за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем.