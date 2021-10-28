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От программы "Большой вагон" выиграют олигархи, - СМИ

От программы

Решение Министерства инфраструктуры начать программу обновления "Укрзализныци" с грузовых вагонов похоже на спланированную работу в интересах крупного украинского бизнеса.

Об этом пишет Зеркало Недели в статье "Большое строительство вагонов" — щедрый подарок Ахметову от "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема с парком грузовых вагонов в Украине действительно есть, и проблема серьезная. Но не она должна была стоять первой в длинном списке проблем "Укрзализныци". Бизнес грузовых перевозок в целом является главным источником доходов для "Укрзализныци", но именно доля этого бизнеса в виде оператора вагонов никогда особенно прибыльной для государственной железной дороги не была. Во-первых, грузовые вагоны "Укрзализныця" чаще всего отдает по долгосрочным контрактам и по заниженным ставкам своим же конкурентам — частным операторам вагонов. Во-вторых, большинство парка вагонов УЗ находится в нерабочем состоянии", - указывает издание.

Вместо этого, как сказано в статье, Антикризисный штаб решил, что именно под строительство грузовых вагонов "Укрзализныця" должна привлечь инвестиции в объеме 50 млрд грн. То есть, вдвое увеличить свой кредитный портфель. При этом неизвестно, приведет ли это к пропорциональному увеличению доходов компании и чем придется покрывать эти финансовые затраты.

Отмечается, что заработают на строительстве новых вагонов всего несколько компаний, которые делают металл – а он, как известно, значительно подорожал на мировых рынках. И именно подорожание металла стало основной причиной того, что на украинских заводах перестали делать вагоны, указывают журналисты.

"Соединив "Большое строительство вагонов" и продление сроков службы вагонов, можно понять, что в последующие несколько лет "Укрзализныця" станет главным инвестором строительства грузовых вагонов. А вагоны эти пойдут по долгосрочным договорам аренды в руки крупных частных операторов", - резюмирует издание.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало очередной проект приказа о списании вагонов по возрасту. Всего предлагается списать более 50 тысяч вагонов, на закупку такого количества новых вагонов необходимо более 125 млрд грн. Против этого решения выступили ассоциации металлургов и зерновиков – по их словам, списание такого количества вагонов приведет к дефициту подвижного состава и грозит колоссальным ущербом экономике Украины.

Автор: 

Укрзализныця (2763) вагоны (179) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+11
маленький решил все программы назвать БОЛЬШИМИ)))
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28.10.2021 18:47 Ответить
+8
Комплекс гномика.
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28.10.2021 18:53 Ответить
+6
Снова "Большой(ая)..."?значит ,в постели у зекрыски Большие проблемы ...
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28.10.2021 18:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
маленький решил все программы назвать БОЛЬШИМИ)))
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28.10.2021 18:47 Ответить
Комплекс гномика.
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28.10.2021 18:53 Ответить
ну гомики эти комики и гномики))))
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28.10.2021 18:59 Ответить
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28.10.2021 19:06 Ответить
Пёрышка только не хватает для взлёта.
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28.10.2021 19:22 Ответить
та ні, воно всрате ноги розкорячило
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28.10.2021 21:00 Ответить
Тюю, гадав, що на "взльот" іде, а воно то "радості повні штани".
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28.10.2021 21:08 Ответить
Ага, в оппе...
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28.10.2021 23:06 Ответить
Зебобики оплатят
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28.10.2021 18:48 Ответить
Снова "Большой(ая)..."?значит ,в постели у зекрыски Большие проблемы ...
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28.10.2021 18:49 Ответить
только маленьким всё видится большим...
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28.10.2021 18:50 Ответить
Пигмеям точнее.
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28.10.2021 18:56 Ответить
моя кошка стала называть нас с женой "Вэлыке ходивництво".
вот ведь гадость малая !
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28.10.2021 21:02 Ответить
Залізниця працює виключно в інтересах олігархату.Пас. перевезення це рухомий склад 80р.р.
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28.10.2021 18:51 Ответить
слово "вагон" явно написано неправильно, спросили бы хоть кiлю азiрiва как надо.
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28.10.2021 18:51 Ответить
Хто Зеленій Ваві платить, той його і танцює. А наріду закон про деолігархізація впарюють.
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28.10.2021 18:52 Ответить
Лялька працює на ляльковода, а зебіли пишаються своїм вибором.
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28.10.2021 18:57 Ответить
большой вагон - большой на***он
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28.10.2021 19:02 Ответить
Олигархи.они и на то олигархи...всегда и везде.
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28.10.2021 19:08 Ответить
зе такі дрібний покидьок!
давно треба було оголосити "Великій капець країні" й не займатися дрібнотою великих будівництва, реставрації, мільярда дерев та іншої брехні.
дурень, що з нього візьмеш
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28.10.2021 19:20 Ответить
Чергова програма "Великий пердь!"
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28.10.2021 19:24 Ответить
Ну так за номери в готелі Ахмєтова в Трускавці треба платити...
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28.10.2021 19:29 Ответить
а що робиться в Україні де олігархи не виграють?
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28.10.2021 19:45 Ответить
Почитаешь новости, каждый день ярдами воруют, то 50 за газ спишут, то 50 на вагоны. Ну нахрена олигархам вообще бизнес, если можно нас стрич.
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28.10.2021 19:47 Ответить
У ЗЕ! какой-то бзик со словом "блоьшой". Комплексы зашкаливают
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28.10.2021 20:16 Ответить
Нужно передать олигархам, что сейчас самые богатые люди, это люди которые создают чтото полезное для людей, а не обворовывают на энергоресурсах, еде, заводах и т.д.. Лучше по 1 у.е. с 10 млн, чес 10 млн. с одного, создатель того же Амазон или Алиэкспресс не дадут соврать, так же Гугл, Эпл, Майкрософт, Интел, AMD, компании создатели игр и софта и т.д. и это мега корпорации с миллиардными оборотами и почёт в мире. Это будущее и миллиарды денег в итоге. Ну цирк с конями и совковый подход, есть же методы и люди будут благодарны, уже новое время и другие способы рубить бабло нормально. Но нет, умом таких не понять, да и после себя только кучу "го..на" оставят. Того же Джобса, Маска и т.д. будут помнить, а наших ворьё и не более.
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28.10.2021 20:53 Ответить
Комута
"Большой вагон" - денег
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28.10.2021 20:59 Ответить
Списанньіе вагоньі - металлолом для меткомбинатов Ахметова. Новьіе вагоньі - загрузка заказами на прокат тех же меткомбинатов , плюс колесньіе парьі от Пинчука. Гениально !
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28.10.2021 21:03 Ответить
 
 