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Новини
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Від програми "Великий вагон" виграють олігархи, - ЗМІ

Від програми

Рішення Міністерства інфраструктури розпочати програму оновлення "Укрзалізниці" з вантажних вагонів схоже на сплановану роботу на користь великого українського бізнесу.

Про це пише Дзеркало Тижня у статті "Велике будівництво вагонів" - щедрий подарунок Ахметову від "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема з парком вантажних вагонів в Україні дійсно є, і проблема серйозна. Але, мабуть, не вона мала стояти першою в довгому списку проблем "Укрзалізниці". Бізнес вантажних перевезень у цілому є головним джерелом доходів для "Укрзалізниці", але от саме частка цього бізнесу у вигляді оператора вагонів ніколи особливо прибутковою для державної залізниці не була. По-перше, вантажні вагони "Укрзалізниця" найчастіше віддає за довгостроковими контрактами і за заниженими ставками своїм же конкурентам — приватним операторам вагонів. По-друге, більшість парку вагонів УЗ перебуває в неробочому стані", - вказує видання.

Натомість, як сказано у статті, Антикризовий штаб чомусь вирішує, що саме під будівництво вантажних вагонів "Укрзалізниця" має залучити інвестиції (очевидно, у вигляді кредиту) в обсязі 50 млрд грн. Тобто вдвічі збільшити свій кредитний портфель. При цьому невідомо, чи приведе це до пропорційного збільшення доходів компанії (найшвидше, ні) і чим доведеться покривати ці фінансові витрати.

Читайте також: Списання вантажних вагонів за віком - це переслідування чиїхось інтересів, яке спричинить транспортний колапс, - експертка

Зазначається, що зароблять на будівництві нових вагонів лише декілька компаній, які роблять метал – а він, як відомо, значно подорожчав на світових ринках. І саме подорожчання металу стало основною причиною того, що на українських заводах перестали робити вагони, зазначають журналісти.

"Поєднавши "велике будівництво вагонів" і подовження термінів служби вагонів, можна зрозуміти, що в наступні кілька років "Укрзалізниця" стане головним інвестором будівництва вантажних вагонів. А вагони ці підуть за довгостроковими договорами оренди в руки великих приватних операторів", - резюмує видання.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало черговий проєкт наказу про списання вагонів за віком. Загалом пропонується списати понад 50 тисяч вагонів, на закупівлю такої кількості нових вагонів потрібно понад 125 млрд грн. Проти цього рішення виступили асоціації металургів та зерновиків – за їхніми словами, списання такої кількості вагонів призведе до дефіциту рухомого складу та загрожує колосальними збитками економіці України.

Автор: 

Укрзалізниця (6907) вагони (805) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+11
маленький решил все программы назвать БОЛЬШИМИ)))
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28.10.2021 18:47 Відповісти
+8
Комплекс гномика.
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28.10.2021 18:53 Відповісти
+6
Снова "Большой(ая)..."?значит ,в постели у зекрыски Большие проблемы ...
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28.10.2021 18:49 Відповісти
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маленький решил все программы назвать БОЛЬШИМИ)))
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28.10.2021 18:47 Відповісти
Комплекс гномика.
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28.10.2021 18:53 Відповісти
ну гомики эти комики и гномики))))
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28.10.2021 18:59 Відповісти
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28.10.2021 19:06 Відповісти
Пёрышка только не хватает для взлёта.
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28.10.2021 19:22 Відповісти
та ні, воно всрате ноги розкорячило
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28.10.2021 21:00 Відповісти
Тюю, гадав, що на "взльот" іде, а воно то "радості повні штани".
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28.10.2021 21:08 Відповісти
Ага, в оппе...
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28.10.2021 23:06 Відповісти
Зебобики оплатят
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28.10.2021 18:48 Відповісти
Снова "Большой(ая)..."?значит ,в постели у зекрыски Большие проблемы ...
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28.10.2021 18:49 Відповісти
только маленьким всё видится большим...
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28.10.2021 18:50 Відповісти
Пигмеям точнее.
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28.10.2021 18:56 Відповісти
моя кошка стала называть нас с женой "Вэлыке ходивництво".
вот ведь гадость малая !
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28.10.2021 21:02 Відповісти
Залізниця працює виключно в інтересах олігархату.Пас. перевезення це рухомий склад 80р.р.
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28.10.2021 18:51 Відповісти
слово "вагон" явно написано неправильно, спросили бы хоть кiлю азiрiва как надо.
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28.10.2021 18:51 Відповісти
Хто Зеленій Ваві платить, той його і танцює. А наріду закон про деолігархізація впарюють.
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28.10.2021 18:52 Відповісти
Лялька працює на ляльковода, а зебіли пишаються своїм вибором.
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28.10.2021 18:57 Відповісти
большой вагон - большой на***он
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28.10.2021 19:02 Відповісти
Олигархи.они и на то олигархи...всегда и везде.
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28.10.2021 19:08 Відповісти
зе такі дрібний покидьок!
давно треба було оголосити "Великій капець країні" й не займатися дрібнотою великих будівництва, реставрації, мільярда дерев та іншої брехні.
дурень, що з нього візьмеш
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28.10.2021 19:20 Відповісти
Чергова програма "Великий пердь!"
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28.10.2021 19:24 Відповісти
Ну так за номери в готелі Ахмєтова в Трускавці треба платити...
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28.10.2021 19:29 Відповісти
а що робиться в Україні де олігархи не виграють?
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28.10.2021 19:45 Відповісти
Почитаешь новости, каждый день ярдами воруют, то 50 за газ спишут, то 50 на вагоны. Ну нахрена олигархам вообще бизнес, если можно нас стрич.
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28.10.2021 19:47 Відповісти
У ЗЕ! какой-то бзик со словом "блоьшой". Комплексы зашкаливают
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28.10.2021 20:16 Відповісти
Нужно передать олигархам, что сейчас самые богатые люди, это люди которые создают чтото полезное для людей, а не обворовывают на энергоресурсах, еде, заводах и т.д.. Лучше по 1 у.е. с 10 млн, чес 10 млн. с одного, создатель того же Амазон или Алиэкспресс не дадут соврать, так же Гугл, Эпл, Майкрософт, Интел, AMD, компании создатели игр и софта и т.д. и это мега корпорации с миллиардными оборотами и почёт в мире. Это будущее и миллиарды денег в итоге. Ну цирк с конями и совковый подход, есть же методы и люди будут благодарны, уже новое время и другие способы рубить бабло нормально. Но нет, умом таких не понять, да и после себя только кучу "го..на" оставят. Того же Джобса, Маска и т.д. будут помнить, а наших ворьё и не более.
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28.10.2021 20:53 Відповісти
Комута
"Большой вагон" - денег
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28.10.2021 20:59 Відповісти
Списанньіе вагоньі - металлолом для меткомбинатов Ахметова. Новьіе вагоньі - загрузка заказами на прокат тех же меткомбинатов , плюс колесньіе парьі от Пинчука. Гениально !
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28.10.2021 21:03 Відповісти
 
 