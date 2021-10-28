Від програми "Великий вагон" виграють олігархи, - ЗМІ

Рішення Міністерства інфраструктури розпочати програму оновлення "Укрзалізниці" з вантажних вагонів схоже на сплановану роботу на користь великого українського бізнесу.

Про це пише Дзеркало Тижня у статті "Велике будівництво вагонів" - щедрий подарунок Ахметову від "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема з парком вантажних вагонів в Україні дійсно є, і проблема серйозна. Але, мабуть, не вона мала стояти першою в довгому списку проблем "Укрзалізниці". Бізнес вантажних перевезень у цілому є головним джерелом доходів для "Укрзалізниці", але от саме частка цього бізнесу у вигляді оператора вагонів ніколи особливо прибутковою для державної залізниці не була. По-перше, вантажні вагони "Укрзалізниця" найчастіше віддає за довгостроковими контрактами і за заниженими ставками своїм же конкурентам — приватним операторам вагонів. По-друге, більшість парку вагонів УЗ перебуває в неробочому стані", - вказує видання.

Натомість, як сказано у статті, Антикризовий штаб чомусь вирішує, що саме під будівництво вантажних вагонів "Укрзалізниця" має залучити інвестиції (очевидно, у вигляді кредиту) в обсязі 50 млрд грн. Тобто вдвічі збільшити свій кредитний портфель. При цьому невідомо, чи приведе це до пропорційного збільшення доходів компанії (найшвидше, ні) і чим доведеться покривати ці фінансові витрати.

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Зазначається, що зароблять на будівництві нових вагонів лише декілька компаній, які роблять метал – а він, як відомо, значно подорожчав на світових ринках. І саме подорожчання металу стало основною причиною того, що на українських заводах перестали робити вагони, зазначають журналісти.

"Поєднавши "велике будівництво вагонів" і подовження термінів служби вагонів, можна зрозуміти, що в наступні кілька років "Укрзалізниця" стане головним інвестором будівництва вантажних вагонів. А вагони ці підуть за довгостроковими договорами оренди в руки великих приватних операторів", - резюмує видання.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало черговий проєкт наказу про списання вагонів за віком. Загалом пропонується списати понад 50 тисяч вагонів, на закупівлю такої кількості нових вагонів потрібно понад 125 млрд грн. Проти цього рішення виступили асоціації металургів та зерновиків – за їхніми словами, списання такої кількості вагонів призведе до дефіциту рухомого складу та загрожує колосальними збитками економіці України.