Увеличение количества вакцинированных - выход из коллапса с COVID-19, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный выход для преодоления новой волны коронавируса, которая настигла весь мир, - это вакцинация.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в пятницу в Одессе.

"Мы с вами сегодня свидетели мощной, действительно мощной волны коронавируса, волны "Дельта" и появления новых штаммов. Каждый день антирекорды во всем мире, мы не исключение…Выход один - вакцинация. Увеличивать именно процент вакцинированных людей - это выход из этого коллапса", - отметил президент.

Зеленский заявил, что руководители на местах должны "просыпаться и засыпать с этой темой".

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