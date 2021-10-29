Збільшення кількості вакцинованих - вихід із колапсу з COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний вихід для подолання нової хвилі коронавірусу, яка спіткала весь світ, - це вакцинація.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у п'ятницю в Одесі.

"Ми з вами сьогодні свідки потужної, справді потужної хвилі коронавірусу, хвилі "Дельта" і появи нових штамів. Щодня рекорди в усьому світі, ми не виняток... Вихід один - вакцинація. Збільшувати саме відсоток вакцинованих людей - це вихід із цього колапсу", – зазначив президент.

Зеленський заявив, що керівники на місцях мають "прокидатися і засинати з цією темою".

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