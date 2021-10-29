2 068 30
Збільшення кількості вакцинованих - вихід із колапсу з COVID-19, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний вихід для подолання нової хвилі коронавірусу, яка спіткала весь світ, - це вакцинація.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у п'ятницю в Одесі.
"Ми з вами сьогодні свідки потужної, справді потужної хвилі коронавірусу, хвилі "Дельта" і появи нових штамів. Щодня рекорди в усьому світі, ми не виняток... Вихід один - вакцинація. Збільшувати саме відсоток вакцинованих людей - це вихід із цього колапсу", – зазначив президент.
Зеленський заявив, що керівники на місцях мають "прокидатися і засинати з цією темою".
Топ коментарі
+10 5 копійок
показати весь коментар29.10.2021 13:36 Відповісти Посилання
+8 Топ Ган
показати весь коментар29.10.2021 13:30 Відповісти Посилання
+5 A San
показати весь коментар29.10.2021 13:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С анализами на наркоту оно уже один раз обмануло...
1) за счет собственно вакцинации,
2) за счет естественной убыли антиваксеров.
И даже трудно сказать, какой из них сейчас эффективнее...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/890899318227602
А спочатку такі грандіозні ідеї були: закрити міністра охорони здоров'я на карантин з людьми, які УЖЕ пройшли карантин у Китаї, накидати їм ще гандонів і "пєрєстать болєть".
Жуткая китайская внутренняя видеоконференция (видео ниже) перехвачена разведкой и обнародована одним из американских политиков в Twitter.
В рамках этой видеоконференции, очевидно, руководители Коммунистической партии Китая обсуждают будущее США после распространения вакцины: «Все, кто принял вакцину, будут мертвы» - звучит из уст одного из выступающих.
Утечка отрывка перехваченной видеоконференции начинается с того, что один из членов КПК, организовавший видеоконференцию, говорит другим участникам: «Больше всего КПК хочет, чтобы американские войска прошли вакцинацию».
Он продолжает: «Как только они получат прививку, вооруженные силы США рухнут, и КПК восторжествует».
«После того, как американские войска пройдут вакцинацию, я говорю вам, что вакцинация против вируса КПК, по сути, будет близка к завершению».
Далее говорится:
«Когда элитарное общество США из страха смерти, из-за отсутствия доверия или потому что эти негодяи, политики с низкой репутацией, оппортунисты, захотят уйти от ответственности, особенно когда Уолл-стрит, голливудские знаменитости, Белый дом и войска вакцинированы, я могу заверить вас, что проблемы вакцинации не будет».
«Люди, которые делают прививки, скоро закончатся. Те, кто продвигает вакцинацию за кулисами, вероятно, достигли своих целей».
Далее речь идёт о «противоядии»...
«Вакцинацию больше не будут проталкивать, а противоядие обязательно предложат».
В этот момент один из участников видеоконференции спрашивает:
«Противоядие появится?»
Ещё один человек задаёт вопрос: «От чего это противоядие?»
Основной докладчик видеоконференции отвечает:
«Это не для того, чтобы вылечить вред, нанесенный вакцинами, это для того, чтобы предотвратить передачу вируса, это не лекарство от вакцин».
Затем он озвучивает очевидные факты: «Те, кто прошёл вакцинацию, обречены на смерть. Противоядие для вакцин все еще находится в руках КПК. Поскольку КПК хочет вашей смерти, как она может предложить противоядие?»
На этом моменте видео обрывается.
Утечка видеозаписи была обнародована Джеромом Беллом.
Республиканец Джаром Белл баллотируется во втором округе Конгресса штата Вирджиния.
В пятницу он написал в Твиттере:
«Проверить все 50 штатов. Арестовать всех причастных. Отдать всех причастных под суд. Осудить всех причастных. Повесить всех причастных».
Белл, прослуживший в ВМС 27 лет в звании первого сержанта, баллотируется как консервативный кандидат по программе «Америка прежде всего» в пригородном округе, включающем район Вирджиния-Бич, говорится на сайте его кампании. В настоящее время округ представляет демократ Элейн Лурия.
Белл загрузил видео в Twitter и буквально через несколько минут после публикации перехваченной видеоконференции из Китая его аккаунт в Твиттере был навсегда приостановлен.
Источник сообщает, что сотрудник разведки смог получить доступ к его аккаунту, записать видео и переслать надёжным людям.
Инфа 100%!