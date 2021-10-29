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Новини Боротьба з коронавірусом
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Збільшення кількості вакцинованих - вихід із колапсу з COVID-19, - Зеленський

Збільшення кількості вакцинованих - вихід із колапсу з COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний вихід для подолання нової хвилі коронавірусу, яка спіткала весь світ, - це вакцинація.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у п'ятницю в Одесі.

"Ми з вами сьогодні свідки потужної, справді потужної хвилі коронавірусу, хвилі "Дельта" і появи нових штамів. Щодня рекорди в усьому світі, ми не виняток... Вихід один - вакцинація. Збільшувати саме відсоток вакцинованих людей - це вихід із цього колапсу", – зазначив президент.

Зеленський заявив, що керівники на місцях мають "прокидатися і засинати з цією темою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту: Україна почала повертатись у світовий океан

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24409) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
Ти ж своїм прикладом показав що цей вірус фігня. Клоун квартальний.
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29.10.2021 13:36 Відповісти
+8
...нужно всего лишь вакцинировать одного квартального имбецила спецвакциной...
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29.10.2021 13:30 Відповісти
+5
В понеділок Київ побаче ,що таке колапс
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29.10.2021 13:29 Відповісти
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В понеділок Київ побаче ,що таке колапс
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29.10.2021 13:29 Відповісти
Нова помилкова стратегія влади це тотальні щеплення. Зеленському потрібно зрозуміти що не все що йому говорять - правда. Хворіють і щеплені і помирають також і від щеплень також, потрібно лише подивитись правдиву статистику, яку стараються не показувати але вона все одно пролізає в ЗМІ. Зеленський має зрозуміти що тотальними щепленнями він тільки виставить себе дураком, бо люди зроблять собі фейкові сертифікати і пошлють владу накуй. А потім Зеленський буде виглядати ідіотом який не володіє ситуацією в Україні, як і порошенко, коли масово будуть хворіти і вмирати щеплені українці і ВОЗ взагалі оголосить Україну країною дикунів та фальсифікаторів.
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29.10.2021 14:01 Відповісти
Ігорьонь, а ти вакцинувався?
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29.10.2021 16:00 Відповісти
Я ще ні, в мене ще імунітет не закінчив сі.
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29.10.2021 17:21 Відповісти
Пока не увижу сертификата о вакцинации этого осла не поверю что оно само вакцинировалось....
С анализами на наркоту оно уже один раз обмануло...
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29.10.2021 13:30 Відповісти
в ДЇЇ , которую онитак превозносят)
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29.10.2021 13:39 Відповісти
...нужно всего лишь вакцинировать одного квартального имбецила спецвакциной...
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29.10.2021 13:30 Відповісти
Шо 73% наконец провакцинируются?
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29.10.2021 13:30 Відповісти
Так или иначе они таки увеличат процент вакцинированных в Украине (см. пост ниже)
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29.10.2021 13:33 Відповісти
Увеличения %% вакцинированных происходит двумя способами параллельно:
1) за счет собственно вакцинации,
2) за счет естественной убыли антиваксеров.
И даже трудно сказать, какой из них сейчас эффективнее...
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29.10.2021 13:32 Відповісти
не получилось у мастера спорта по борьбе с єпидемией забороть вирус в одиночку, шо поделать
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29.10.2021 13:32 Відповісти
А уж Зеленскому то точно все поверят. 73% жыж! Коллективный иммунитет наступит ещё еа этой неделе.
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29.10.2021 13:34 Відповісти
Ти ж своїм прикладом показав що цей вірус фігня. Клоун квартальний.
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29.10.2021 13:36 Відповісти
Сам не пойдет.
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29.10.2021 13:37 Відповісти
Эта марзота ,в 2020м продавая маски,вообще говорила,что ковид в Украину не попадет -оно все укрепило...
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29.10.2021 13:40 Відповісти
как зеленский в Золотоноше бассейн "открывал"
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/890899318227602
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29.10.2021 13:42 Відповісти
Через півтора року таки дійшло!
А спочатку такі грандіозні ідеї були: закрити міністра охорони здоров'я на карантин з людьми, які УЖЕ пройшли карантин у Китаї, накидати їм ще гандонів і "пєрєстать болєть".
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29.10.2021 13:45 Відповісти
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29.10.2021 13:49 Відповісти
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29.10.2021 13:50 Відповісти
​​Руководители Коммунистической партии Китая обсуждают вакцинацию и говорят, что «все, кто принял вакцину, будут мертвы».

Жуткая китайская внутренняя видеоконференция (видео ниже) перехвачена разведкой и обнародована одним из американских политиков в Twitter.

В рамках этой видеоконференции, очевидно, руководители Коммунистической партии Китая обсуждают будущее США после распространения вакцины: «Все, кто принял вакцину, будут мертвы» - звучит из уст одного из выступающих.

Утечка отрывка перехваченной видеоконференции начинается с того, что один из членов КПК, организовавший видеоконференцию, говорит другим участникам: «Больше всего КПК хочет, чтобы американские войска прошли вакцинацию».

Он продолжает: «Как только они получат прививку, вооруженные силы США рухнут, и КПК восторжествует».

«После того, как американские войска пройдут вакцинацию, я говорю вам, что вакцинация против вируса КПК, по сути, будет близка к завершению».

Далее говорится:

«Когда элитарное общество США из страха смерти, из-за отсутствия доверия или потому что эти негодяи, политики с низкой репутацией, оппортунисты, захотят уйти от ответственности, особенно когда Уолл-стрит, голливудские знаменитости, Белый дом и войска вакцинированы, я могу заверить вас, что проблемы вакцинации не будет».

«Люди, которые делают прививки, скоро закончатся. Те, кто продвигает вакцинацию за кулисами, вероятно, достигли своих целей».

Далее речь идёт о «противоядии»...

«Вакцинацию больше не будут проталкивать, а противоядие обязательно предложат».

В этот момент один из участников видеоконференции спрашивает:

«Противоядие появится?»
Ещё один человек задаёт вопрос: «От чего это противоядие?»

Основной докладчик видеоконференции отвечает:

«Это не для того, чтобы вылечить вред, нанесенный вакцинами, это для того, чтобы предотвратить передачу вируса, это не лекарство от вакцин».

Затем он озвучивает очевидные факты: «Те, кто прошёл вакцинацию, обречены на смерть. Противоядие для вакцин все еще находится в руках КПК. Поскольку КПК хочет вашей смерти, как она может предложить противоядие?»

На этом моменте видео обрывается.

Утечка видеозаписи была обнародована Джеромом Беллом.

Республиканец Джаром Белл баллотируется во втором округе Конгресса штата Вирджиния.

В пятницу он написал в Твиттере:

«Проверить все 50 штатов. Арестовать всех причастных. Отдать всех причастных под суд. Осудить всех причастных. Повесить всех причастных».

Белл, прослуживший в ВМС 27 лет в звании первого сержанта, баллотируется как консервативный кандидат по программе «Америка прежде всего» в пригородном округе, включающем район Вирджиния-Бич, говорится на сайте его кампании. В настоящее время округ представляет демократ Элейн Лурия.

Белл загрузил видео в Twitter и буквально через несколько минут после публикации перехваченной видеоконференции из Китая его аккаунт в Твиттере был навсегда приостановлен.

Источник сообщает, что сотрудник разведки смог получить доступ к его аккаунту, записать видео и переслать надёжным людям.
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29.10.2021 13:51 Відповісти
ну да, а уж лет через 80-100 так точно! Все будут мертвы. Причем вакцина настолько агрессивна, что даже те, кто находился рядом с вакцинированными - тоже спустя это время будут мертвы.
Инфа 100%!
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29.10.2021 14:06 Відповісти
одного такого автора-фейкомета Федоров собі в Мінцифри взяв... Талановитим злочинцем виявився...
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29.10.2021 14:10 Відповісти
Увеличивать именно процент вакцинированных людей - это выход из этого коллапса", - отметил президент. - пока что колапс ,о котором говорит "зе" заставил не только Израиль ,запускать по второму кругу вакцинированых
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29.10.2021 13:52 Відповісти
запілі відосік! І не знищуй, навіть якщо твої фаловєри від тебе відвертатимутся.
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29.10.2021 14:05 Відповісти
А який же це нєлох з чорним поясом в боротьбі з ковідом допустив цей колапс???
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29.10.2021 14:28 Відповісти
ВАКЦИНАЦІЯ НЕ ЗАХИСТИТЬ
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29.10.2021 15:26 Відповісти
просыпайся и засыпай, зеля. в нерабочее время никто тебе ничего не должен.
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29.10.2021 15:46 Відповісти
 
 