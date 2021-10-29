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Новини
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Зеленський доручив Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту: Україна почала повертатись у світовий океан

Зеленський доручив Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту: Україна почала повертатись у світовий океан

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру освіти та науки України Сергію Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі глава держави сказав: "Сьогодні тут присутній пан Шкарлет, наш міністр освіти і науки України, я дуже чекаю від нього - це нове завдання, складне завдання, я впевнений, що ми впораємося - ми чекаємо на масштабну, на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту нашої держави. Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна. А планка така - 36 наукових суден, із них 12 - океанські, льодового класу".

Президент наголосив, що з придбанням криголаму "Джеймс Кларк Росс" Україна почала повертатися у світовий океан.

"Що саме це нам дає? Це великі можливості для вивчення ресурсів океану, для участі на рівних у глобальних світових проєктах. Світовий океан - це простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у XXI столітті. І щоб мати там гідне місце, саме в цьому просторі Україна має будувати свої кораблі. Купувати, поки вони, на жаль, ще не будуються", - сказав Зеленський.

Він також закликав усі регіони приєднуватися до будівництва та розвитку судноплавства в Україні.

Читайте: Зеленський прибув із робочою поїздкою до Одеської області

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) дослідження (613) флот (344) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+13
******** нет покоя.
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29.10.2021 13:20 Відповісти
+11
Он прикалывается, или серьезно? а 1млрд. деревьев уже не надо, и пусть скажет на какие бабки этот банкет?
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29.10.2021 13:21 Відповісти
+7
Лес в океане! Оригинально! На поверхности зелеводоросли и примкнувшие к ним медузы.
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29.10.2021 13:28 Відповісти
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29.10.2021 13:20 Відповісти
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29.10.2021 13:25 Відповісти
оно теперь в образе Капитана Кусто - забористый айкос... нам списанный хлам продают как папуасам бусы...
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29.10.2021 13:34 Відповісти
а вам, 73/43%-тним, ми ще в 2019-му доводили, що ви - є... витрахані.
Хоча, якщо ти - мертвечуково-зажопний, то... - природній стан.
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29.10.2021 13:51 Відповісти
Он прикалывается, или серьезно? а 1млрд. деревьев уже не надо, и пусть скажет на какие бабки этот банкет?
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29.10.2021 13:21 Відповісти
ковід вже перемогли. корупцію очолили.
Тепер треба бюджет пиляти по повній.
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29.10.2021 13:46 Відповісти
лес есть. миллиард деревьев. университет есть. флот тоже есть. лунный модуль будет.
осваиваем мировой океан.
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29.10.2021 13:22 Відповісти
Да океан уже вчерашний день, уже в космос нужно, там будущее человечества, поэтому нужно думать о собственной орбитальной станции для начала))
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29.10.2021 13:24 Відповісти
Вчерашний день. Пис..уем дружно на Юпитер
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29.10.2021 13:29 Відповісти
а "догнать и перегнать"? какой Юпитер, уже пора осваивать даже не орбиту Плутона где вояджер бывал, а сразу "облако Оорта", туда каких то пару тыщ лет лёту.
А если еще раз выберут президентом то начинать сразу с программы перелёта к Альфа-центавре, туда каких то 4 световых года (не говорите Зеле сколько это, пусть в наших считает)
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29.10.2021 14:12 Відповісти
+++++
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29.10.2021 20:51 Відповісти
У недомірка все масштабне і величне. Комплекс маленької людини.
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29.10.2021 13:29 Відповісти
на хера? ну не морская держава украина, география подгадила. давай еще мега-университет замутим по... допустим, изучению коал?
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29.10.2021 13:26 Відповісти
Програму на хліб не намажеш.
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29.10.2021 13:26 Відповісти
Лес в океане! Оригинально! На поверхности зелеводоросли и примкнувшие к ним медузы.
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29.10.2021 13:28 Відповісти
Патона еще воскресите...
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29.10.2021 13:29 Відповісти
Опалювальному сезону капец, вугілля нема, газа нема, а воно про океанографічний флот марить. Здаєтся наш ********** з глузду зїхав. Що більше зайнятися нема чим?
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29.10.2021 13:32 Відповісти
его интересует только рейтинг
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29.10.2021 14:13 Відповісти
Он собрался вернуться в мировой океан на резиновых катерах.
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29.10.2021 13:38 Відповісти
на спільному засіданні уряду та президії Конгресу місцевої та регіональної влади обговорювати програму відродження науково-дослідного флоту?
А не тарифи? А не енергозбереження? А не забезпечення газом та електроенергією?

Бржнєва на вас нема, зебіли...
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29.10.2021 13:46 Відповісти
Четырежды уклонист поручил четырежды плагиатору что-то там "разработать".
В океан вы вернётесь тогда, когда вас там самих утопят...
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29.10.2021 13:46 Відповісти
"Загасись дома и играй в "world of warships" пока военком стучится в дверь"
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29.10.2021 14:26 Відповісти
Да я бы и рад, вот только в эту муйню не играю и не играл никогда. Не до этого...
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29.10.2021 17:42 Відповісти
так я ж не о тебе, я же про уклониста
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30.10.2021 02:00 Відповісти
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29.10.2021 13:55 Відповісти
занимающийся плагиатным списыванием чужих мыслей министр , за отсутсвия своих собственных, принесет "несомненую пол,,,Украине и ее народу,,,тьфу блин "
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29.10.2021 13:56 Відповісти
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29.10.2021 14:05 Відповісти
в этот раз дорога была пожирнее чем так сказать будничная
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29.10.2021 14:21 Відповісти
Поехал замять с Трухой , а тут как поперло . Та шо там 36, даешь136 и международная программа- На шашлыки в Антарктиду.
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29.10.2021 15:02 Відповісти
Как представитель "мудрого нарида", как хозяин требую от своих слуг и конкретно от слуги Вовызеленского выделения и освоения на изучение морских и океанских глубин 100 млрд. грн. народных (моих) денег...Исследуйте - ни в чём себе не отказывайте. Я поголодаю....
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29.10.2021 15:07 Відповісти
Для начала хорошо бы поиметь уже построеные судны. На премер можно подать в суд по морскому праву иск по возврату рашей не законно захваченых кораблей во время агресивного захвата крыма. Под дулами пушек и пулеметов были захвачены как военые есминцы фрегаты и миноносцы так и гражданские и научные корабли экипажы которых были принуждены к присяге стране агресору. После того как нас удовлетворит суд по морскому праву и если нужно то и международный суд оон мы приступим к возврату авианосца который китай у нас выманил обманым путем сказав что он из него зделает плавающее казино а на самом деле модернезировал его в плавающий авианосец и ввел в состав своих вмф. Будет еще один иск и в нем китаю придеться не сладко по тому что у наших юристов есть не опровержимые доказательства о не признании сделки с этим судном не действительной и ничтожной в виду обмана. А когда мы получим свой авианосец несколько фрегатов есминцев и подводных лодок мы тогда будем претендовать на владычество в черном и азовском море так как кругие приморские страны этого региона не имеют ни одного авианосца в составе своих флотов и даже у раши его нет. Слава Украине!
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29.10.2021 15:27 Відповісти
объясните идиоту, что для начала надо хотя бы Черное море защитить.....
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29.10.2021 15:45 Відповісти
а еще высаживает лярд сосен и чемпионит с короновирусом...
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29.10.2021 16:34 Відповісти
Смысл? Это все равно что 2 богатых и 1 нищеброд ходят в рестораны. Богатым норм, нищеброд последнее отдает что тягаться. Где смысл для нищеброда?
В Украине война. Те, "лишние" деньги потратье на армию а не неведумую "штуку" от которой пользы НЕ будет, совсем. Шапито ....
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29.10.2021 18:04 Відповісти
Тот случай, когда с очередной пэрэмогы офигели даже завсегдатаи Цензора.
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29.10.2021 19:25 Відповісти
Просто ще один папірець.
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29.10.2021 22:41 Відповісти
Клоун из сауны поручил плагиатору что-то.
Я думаю, результат известен заранее.
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30.10.2021 06:12 Відповісти
 
 