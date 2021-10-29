Зеленський доручив Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту: Україна почала повертатись у світовий океан
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру освіти та науки України Сергію Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі глава держави сказав: "Сьогодні тут присутній пан Шкарлет, наш міністр освіти і науки України, я дуже чекаю від нього - це нове завдання, складне завдання, я впевнений, що ми впораємося - ми чекаємо на масштабну, на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту нашої держави. Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна. А планка така - 36 наукових суден, із них 12 - океанські, льодового класу".
Президент наголосив, що з придбанням криголаму "Джеймс Кларк Росс" Україна почала повертатися у світовий океан.
"Що саме це нам дає? Це великі можливості для вивчення ресурсів океану, для участі на рівних у глобальних світових проєктах. Світовий океан - це простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у XXI столітті. І щоб мати там гідне місце, саме в цьому просторі Україна має будувати свої кораблі. Купувати, поки вони, на жаль, ще не будуються", - сказав Зеленський.
Він також закликав усі регіони приєднуватися до будівництва та розвитку судноплавства в Україні.
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Хоча, якщо ти - мертвечуково-зажопний, то... - природній стан.
Тепер треба бюджет пиляти по повній.
осваиваем мировой океан.
А если еще раз выберут президентом то начинать сразу с программы перелёта к Альфа-центавре, туда каких то 4 световых года (не говорите Зеле сколько это, пусть в наших считает)
А не тарифи? А не енергозбереження? А не забезпечення газом та електроенергією?
Бржнєва на вас нема, зебіли...
В океан вы вернётесь тогда, когда вас там самих утопят...
В Украине война. Те, "лишние" деньги потратье на армию а не неведумую "штуку" от которой пользы НЕ будет, совсем. Шапито ....
Я думаю, результат известен заранее.