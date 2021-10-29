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Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота: Украина начала возвращаться в мировой океан

Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота: Украина начала возвращаться в мировой океан

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе, глава государства сказал: "Сегодня здесь присутствует господин Шкарлет, наш министр образования и науки Украины, я очень жду от него - это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся - мы ждем масштабную, на ближайшие пять-десять лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку, она непростая, но очень логичная. А планка такая - 36 научных судов, из них 12 океанские, ледового класса".

Президент подчеркнул, что с приобретением ледокола "Джеймс Кларк Росс" Украина начала возвращаться в мировой океан.

"Что именно это нам дает? Это большие возможности для изучения ресурсов океана, для участия на равных в глобальных мировых проектах. Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке. И чтобы иметь там достойное место, именно в этом пространстве, Украина должна строить свои корабли. Покупать, пока они, к сожалению, еще не строятся", - сказал Зеленский.

Он также призвал все регионы присоединяться к строительству и развитию судоходства в Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) исследование (567) флот (816) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+13
******** нет покоя.
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29.10.2021 13:20 Ответить
+11
Он прикалывается, или серьезно? а 1млрд. деревьев уже не надо, и пусть скажет на какие бабки этот банкет?
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29.10.2021 13:21 Ответить
+7
Лес в океане! Оригинально! На поверхности зелеводоросли и примкнувшие к ним медузы.
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29.10.2021 13:28 Ответить
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******** нет покоя.
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29.10.2021 13:20 Ответить
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29.10.2021 13:25 Ответить
оно теперь в образе Капитана Кусто - забористый айкос... нам списанный хлам продают как папуасам бусы...
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29.10.2021 13:34 Ответить
а вам, 73/43%-тним, ми ще в 2019-му доводили, що ви - є... витрахані.
Хоча, якщо ти - мертвечуково-зажопний, то... - природній стан.
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29.10.2021 13:51 Ответить
Он прикалывается, или серьезно? а 1млрд. деревьев уже не надо, и пусть скажет на какие бабки этот банкет?
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29.10.2021 13:21 Ответить
ковід вже перемогли. корупцію очолили.
Тепер треба бюджет пиляти по повній.
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29.10.2021 13:46 Ответить
лес есть. миллиард деревьев. университет есть. флот тоже есть. лунный модуль будет.
осваиваем мировой океан.
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29.10.2021 13:22 Ответить
Да океан уже вчерашний день, уже в космос нужно, там будущее человечества, поэтому нужно думать о собственной орбитальной станции для начала))
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29.10.2021 13:24 Ответить
Вчерашний день. Пис..уем дружно на Юпитер
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29.10.2021 13:29 Ответить
а "догнать и перегнать"? какой Юпитер, уже пора осваивать даже не орбиту Плутона где вояджер бывал, а сразу "облако Оорта", туда каких то пару тыщ лет лёту.
А если еще раз выберут президентом то начинать сразу с программы перелёта к Альфа-центавре, туда каких то 4 световых года (не говорите Зеле сколько это, пусть в наших считает)
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29.10.2021 14:12 Ответить
+++++
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29.10.2021 20:51 Ответить
У недомірка все масштабне і величне. Комплекс маленької людини.
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29.10.2021 13:29 Ответить
на хера? ну не морская держава украина, география подгадила. давай еще мега-университет замутим по... допустим, изучению коал?
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29.10.2021 13:26 Ответить
Програму на хліб не намажеш.
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29.10.2021 13:26 Ответить
Лес в океане! Оригинально! На поверхности зелеводоросли и примкнувшие к ним медузы.
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29.10.2021 13:28 Ответить
Патона еще воскресите...
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29.10.2021 13:29 Ответить
Опалювальному сезону капец, вугілля нема, газа нема, а воно про океанографічний флот марить. Здаєтся наш ********** з глузду зїхав. Що більше зайнятися нема чим?
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29.10.2021 13:32 Ответить
его интересует только рейтинг
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29.10.2021 14:13 Ответить
Он собрался вернуться в мировой океан на резиновых катерах.
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29.10.2021 13:38 Ответить
на спільному засіданні уряду та президії Конгресу місцевої та регіональної влади обговорювати програму відродження науково-дослідного флоту?
А не тарифи? А не енергозбереження? А не забезпечення газом та електроенергією?

Бржнєва на вас нема, зебіли...
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29.10.2021 13:46 Ответить
Четырежды уклонист поручил четырежды плагиатору что-то там "разработать".
В океан вы вернётесь тогда, когда вас там самих утопят...
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29.10.2021 13:46 Ответить
"Загасись дома и играй в "world of warships" пока военком стучится в дверь"
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29.10.2021 14:26 Ответить
Да я бы и рад, вот только в эту муйню не играю и не играл никогда. Не до этого...
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29.10.2021 17:42 Ответить
так я ж не о тебе, я же про уклониста
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30.10.2021 02:00 Ответить
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29.10.2021 13:55 Ответить
занимающийся плагиатным списыванием чужих мыслей министр , за отсутсвия своих собственных, принесет "несомненую пол,,,Украине и ее народу,,,тьфу блин "
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29.10.2021 13:56 Ответить
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29.10.2021 14:05 Ответить
в этот раз дорога была пожирнее чем так сказать будничная
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29.10.2021 14:21 Ответить
Поехал замять с Трухой , а тут как поперло . Та шо там 36, даешь136 и международная программа- На шашлыки в Антарктиду.
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29.10.2021 15:02 Ответить
Как представитель "мудрого нарида", как хозяин требую от своих слуг и конкретно от слуги Вовызеленского выделения и освоения на изучение морских и океанских глубин 100 млрд. грн. народных (моих) денег...Исследуйте - ни в чём себе не отказывайте. Я поголодаю....
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29.10.2021 15:07 Ответить
Для начала хорошо бы поиметь уже построеные судны. На премер можно подать в суд по морскому праву иск по возврату рашей не законно захваченых кораблей во время агресивного захвата крыма. Под дулами пушек и пулеметов были захвачены как военые есминцы фрегаты и миноносцы так и гражданские и научные корабли экипажы которых были принуждены к присяге стране агресору. После того как нас удовлетворит суд по морскому праву и если нужно то и международный суд оон мы приступим к возврату авианосца который китай у нас выманил обманым путем сказав что он из него зделает плавающее казино а на самом деле модернезировал его в плавающий авианосец и ввел в состав своих вмф. Будет еще один иск и в нем китаю придеться не сладко по тому что у наших юристов есть не опровержимые доказательства о не признании сделки с этим судном не действительной и ничтожной в виду обмана. А когда мы получим свой авианосец несколько фрегатов есминцев и подводных лодок мы тогда будем претендовать на владычество в черном и азовском море так как кругие приморские страны этого региона не имеют ни одного авианосца в составе своих флотов и даже у раши его нет. Слава Украине!
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29.10.2021 15:27 Ответить
объясните идиоту, что для начала надо хотя бы Черное море защитить.....
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29.10.2021 15:45 Ответить
а еще высаживает лярд сосен и чемпионит с короновирусом...
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29.10.2021 16:34 Ответить
Смысл? Это все равно что 2 богатых и 1 нищеброд ходят в рестораны. Богатым норм, нищеброд последнее отдает что тягаться. Где смысл для нищеброда?
В Украине война. Те, "лишние" деньги потратье на армию а не неведумую "штуку" от которой пользы НЕ будет, совсем. Шапито ....
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29.10.2021 18:04 Ответить
Тот случай, когда с очередной пэрэмогы офигели даже завсегдатаи Цензора.
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29.10.2021 19:25 Ответить
Просто ще один папірець.
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29.10.2021 22:41 Ответить
Клоун из сауны поручил плагиатору что-то.
Я думаю, результат известен заранее.
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30.10.2021 06:12 Ответить
 
 