Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота: Украина начала возвращаться в мировой океан
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе, глава государства сказал: "Сегодня здесь присутствует господин Шкарлет, наш министр образования и науки Украины, я очень жду от него - это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся - мы ждем масштабную, на ближайшие пять-десять лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку, она непростая, но очень логичная. А планка такая - 36 научных судов, из них 12 океанские, ледового класса".
Президент подчеркнул, что с приобретением ледокола "Джеймс Кларк Росс" Украина начала возвращаться в мировой океан.
"Что именно это нам дает? Это большие возможности для изучения ресурсов океана, для участия на равных в глобальных мировых проектах. Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке. И чтобы иметь там достойное место, именно в этом пространстве, Украина должна строить свои корабли. Покупать, пока они, к сожалению, еще не строятся", - сказал Зеленский.
Он также призвал все регионы присоединяться к строительству и развитию судоходства в Украине.
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Хоча, якщо ти - мертвечуково-зажопний, то... - природній стан.
Тепер треба бюджет пиляти по повній.
осваиваем мировой океан.
А если еще раз выберут президентом то начинать сразу с программы перелёта к Альфа-центавре, туда каких то 4 световых года (не говорите Зеле сколько это, пусть в наших считает)
А не тарифи? А не енергозбереження? А не забезпечення газом та електроенергією?
Бржнєва на вас нема, зебіли...
В океан вы вернётесь тогда, когда вас там самих утопят...
В Украине война. Те, "лишние" деньги потратье на армию а не неведумую "штуку" от которой пользы НЕ будет, совсем. Шапито ....
Я думаю, результат известен заранее.