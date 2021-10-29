Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота: Украина начала возвращаться в мировой океан

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе, глава государства сказал: "Сегодня здесь присутствует господин Шкарлет, наш министр образования и науки Украины, я очень жду от него - это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся - мы ждем масштабную, на ближайшие пять-десять лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку, она непростая, но очень логичная. А планка такая - 36 научных судов, из них 12 океанские, ледового класса".

Президент подчеркнул, что с приобретением ледокола "Джеймс Кларк Росс" Украина начала возвращаться в мировой океан.

"Что именно это нам дает? Это большие возможности для изучения ресурсов океана, для участия на равных в глобальных мировых проектах. Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке. И чтобы иметь там достойное место, именно в этом пространстве, Украина должна строить свои корабли. Покупать, пока они, к сожалению, еще не строятся", - сказал Зеленский.

Он также призвал все регионы присоединяться к строительству и развитию судоходства в Украине.

Также читайте: Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область