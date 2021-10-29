Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с объектами, построенными и реконструированными в Одесской области в рамках Национальной программы "Большое строительство", - указывается в сообщении.

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