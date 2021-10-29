Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Глава государства примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с объектами, построенными и реконструированными в Одесской области в рамках Национальной программы "Большое строительство", - указывается в сообщении.
Топ комментарии
+18 Роман с камнем
показать весь комментарий29.10.2021 12:04 Ответить Ссылка
+15 Роман с камнем
показать весь комментарий29.10.2021 12:03 Ответить Ссылка
+13 Роман с камнем
показать весь комментарий29.10.2021 12:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это по типу - "Съезд проституток и лядей" ?
И какой идиот такое придумывает ?
Подоляк ?