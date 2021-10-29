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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с объектами, построенными и реконструированными в Одесской области в рамках Национальной программы "Большое строительство", - указывается в сообщении.

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визит (3115) Зеленский Владимир (20906) Одесская область (3651) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+18
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29.10.2021 12:04 Ответить
+15
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29.10.2021 12:03 Ответить
+13
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29.10.2021 12:07 Ответить
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Сочувствую одесситам
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29.10.2021 12:02 Ответить
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29.10.2021 12:03 Ответить
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29.10.2021 12:04 Ответить
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29.10.2021 12:07 Ответить
Стою я в пустыне в лыжи обутый...
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29.10.2021 13:48 Ответить
Сам ты дебил...
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29.10.2021 12:19 Ответить
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29.10.2021 12:02 Ответить
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29.10.2021 12:06 Ответить
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29.10.2021 12:06 Ответить
Только сейчас за 2 года у него соооовсем другое лицо!
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29.10.2021 12:07 Ответить
важко назвати те що у нього зараз обличчям.
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29.10.2021 12:13 Ответить
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29.10.2021 12:16 Ответить
ну так какая это рабочая поездка, он же едит пиариться просто... где ж тут работа? посидеть на конгресе, покататься посмотреть на стройки... помоему должность президента предусматривает несколько иные обязаности
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29.10.2021 12:06 Ответить
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29.10.2021 12:19 Ответить
Зельонскій і робоча.. це вже анікдот
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29.10.2021 12:24 Ответить
так и вижу лет через 5 мужики в бане сидят и один такой говорит: пацаны, слушайте анекдот! поехал как то Зеленский с рабочей поездкой..... (резкий хохот)
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29.10.2021 13:08 Ответить
Уже смешно. Одесские гастроли Квартал 95! Билеты почем?
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29.10.2021 12:06 Ответить
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29.10.2021 12:07 Ответить
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29.10.2021 12:19 Ответить
Невже Гройсман не впізнає свого нинішнього наступника в кріслі прем*єра?
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29.10.2021 13:43 Ответить
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29.10.2021 12:07 Ответить
ждем ЗЕмлетрясения в Одессе
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29.10.2021 12:08 Ответить
А який там прогноз погоди? Який рівень небезпеки?
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29.10.2021 12:08 Ответить
можливий шторм, чи землетрус?
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29.10.2021 12:35 Ответить
Може і два в одному, а може і більше, але майже очікувано.
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29.10.2021 13:36 Ответить
Не трать впустую наши деньги, бездельник! Харэ кататься на шару и всю свиту с собой таскать!!!
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29.10.2021 12:12 Ответить
Леха Косой. А он мне нравится, весь в работе, весь в заботах. Страна на пике возрождения.
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29.10.2021 12:12 Ответить
Знов щось згорить, або завалиться.
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29.10.2021 12:15 Ответить
Тут уж не до смеха.
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29.10.2021 12:18 Ответить
а в Одессе будут довыборы в воскресенье?)
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29.10.2021 12:19 Ответить
"Конгресс местных и региональных властей....."
Это по типу - "Съезд проституток и лядей" ?
И какой идиот такое придумывает ?
Подоляк ?
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29.10.2021 12:20 Ответить
Та їм аби потриндіти, майстри розмовного жанру.
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29.10.2021 13:38 Ответить
Повылазили порохоботские твари и кто во что горазд, каркают один перед другим.
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29.10.2021 12:23 Ответить
Да у тебя же это👉🐓💨💥
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29.10.2021 12:27 Ответить
це ви прямо в точку попали
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29.10.2021 12:40 Ответить
якраз свині виявилися зелені тобись Ви-виборці свиней і навіть кнурчуків. Краще Вам помовчати.
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29.10.2021 12:33 Ответить
А що,всериться? Так це вже звично для нього.
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29.10.2021 13:47 Ответить
звіздєц Дюку....
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29.10.2021 13:00 Ответить
Ну всё. Теперь или опять канализацию в море или землетрясение какое нибудь или мажор на тачке толпу передавит.
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29.10.2021 13:01 Ответить
Шо опять? Пришла баржа с кокосами из Колумбии, дорожку, пардон ленточку некому перерезать?
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29.10.2021 13:01 Ответить
хана моей Одессе.....
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29.10.2021 15:26 Ответить
 
 