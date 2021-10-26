Зеленский опубликовал ролик о "Большой стройке" на Закарпатье. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о ходе "Большой стройки" в Закарпатской области.

Соответствующий ролик он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Два года назад, в конце октября 2019-го, я анонсировал программу "Большая стройка". Новые дороги, больницы, школы, садики, стадионы, бассейны, ЦПАУ, культурные объекты и многое другое – результат, на котором мы не собираемся останавливаться. И для меня крайне важно, чтобы его чувствовал каждый регион – на западе и востоке, на юге, севере и в центре нашей прекрасной Украины. Сегодня – о "Большой стройке" в Закарпатье. Это край, где расположен географический центр Европы и у него есть потенциал, чтобы стать еще и ее инфраструктурным центром", - прокомментировал Зеленский ролик.

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