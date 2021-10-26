Зеленский опубликовал ролик о "Большой стройке" на Закарпатье. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о ходе "Большой стройки" в Закарпатской области.
Соответствующий ролик он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Два года назад, в конце октября 2019-го, я анонсировал программу "Большая стройка". Новые дороги, больницы, школы, садики, стадионы, бассейны, ЦПАУ, культурные объекты и многое другое – результат, на котором мы не собираемся останавливаться. И для меня крайне важно, чтобы его чувствовал каждый регион – на западе и востоке, на юге, севере и в центре нашей прекрасной Украины. Сегодня – о "Большой стройке" в Закарпатье. Это край, где расположен географический центр Европы и у него есть потенциал, чтобы стать еще и ее инфраструктурным центром", - прокомментировал Зеленский ролик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Дороги сейчас - да и не помню когда такие были)). Вроде сделано на совесть ( весь процесс видел, стоял часами в пробках, объездов нет).
Но, вот сколько денег на откатах сорвали - это я уже не знаю. Скорее всего дохера.
СПБ, кажись так, недотягивает по уровню спецтехники и её количеству
"Слуга уроду - фініш"
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
Президента зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
Так, він такий коварний, що зазделегідь вкрав, щоб Зеленському свиню підкласти!!!
закатываешь больных доходяг горяченьким асвальтом ?
Вава, а можно об этом ролик?
Скоро об'явить програму "Великий срач". Це не Президентське але 100% зеленське
3 сезон стартовал
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Тобі ще платять без затримки?
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
- топил за Зелю даже когда его фанаты топить перестали - когда даже сельские жители в горах Карпат, без интернета и цивилизации поняли какого идиота они выбрали на свою голову
- уже заканчивают проект?
И швец и жнец и на дуде игрец.
тьі с ней, или под приличного закосишь?
(с) классики
При чём тут зеленский?
О-хо-хох... Лично я был против.
Парам-парам-пам! Фсьо!
попробуй внятно изложить мьісль. или тьі русская и хромосома не дает??
не чувствуеш, не.... ?
Уже время подходит к сдаче объекта.
И рядом вывесили большая стройка, президент Зеленский.
В больнице вход ремонтируют, большая стройка президента.
Уже скоро на дорожном сортире из панелей с дыркой в полу, которые ставят по дорогам , повесят, большая стройка президента.