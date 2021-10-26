Зеленський опублікував ролик про "Велике будівництво" на Закарпатті. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прозвітував про перебіг "Великого будівництва" в Закарпатській області.

Відповідний ролик він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два роки тому, наприкінці жовтня 2019-го, я анонсував програму "Велике будівництво". Нові дороги, лікарні, школи, садочки, стадіони, басейни, ЦНАПи, культурні об’єкти та ще багато іншого – результат, на якому ми не збираємося зупинятися. І для мене вкрай важливо, щоб його відчував кожен регіон – на заході й на сході, на півдні, півночі і в центрі нашої прекрасної України. Сьогодні – про "Велике будівництво" на Закарпатті. Це край, де розташований географічний центр Європи і який має потенціал, щоб стати ще й її інфраструктурним центром", - прокоментував Зеленський ролик.

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