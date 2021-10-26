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Зеленський опублікував ролик про "Велике будівництво" на Закарпатті. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прозвітував про перебіг "Великого будівництва" в Закарпатській області.

Відповідний ролик він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два роки тому, наприкінці жовтня 2019-го, я анонсував програму "Велике будівництво". Нові дороги, лікарні, школи, садочки, стадіони, басейни, ЦНАПи, культурні об’єкти та ще багато іншого – результат, на якому ми не збираємося зупинятися. І для мене вкрай важливо, щоб його відчував кожен регіон – на заході й на сході, на півдні, півночі і в центрі нашої прекрасної України. Сьогодні – про "Велике будівництво" на Закарпатті. Це край, де розташований географічний центр Європи і який має потенціал, щоб стати ще й її інфраструктурним центром", - прокоментував Зеленський ролик.

Також дивіться: 75 км траси від Ніжина до Прилук відремонтували на Чернігівщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+28
Кисень де Вова? Концентратори кисневі де?
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26.10.2021 15:06 Відповісти
+23
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26.10.2021 15:20 Відповісти
+23
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:

- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)



Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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26.10.2021 15:25 Відповісти
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Ролікобіс
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26.10.2021 15:04 Відповісти
Лучше бы Зеленский отчитался как обстоит дело в армии, что с вооружением, снарядами, топливом, руководством. Со всех сторон информация о возможном наступлении Путина в самом начале ноября и с юга в том числе. А наша власть как будто в прострации, ничего не предпринимает, ни о чем не заботится и не беспокоится, молчат как рыбы.
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26.10.2021 15:22 Відповісти
А ти думала, що вони будуть «прєдпринимать», коли за них голосувала та рвала дупу на юнион джек за Зелю?
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26.10.2021 15:56 Відповісти
это ТП даже не признается что что выбирала писюаниста...
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26.10.2021 16:57 Відповісти
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:

- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)



Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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26.10.2021 15:25 Відповісти
Езжу по области каждый день. Ни при яныке, ни при Порошенко дороги не ремонтировались всплошную, от обочины до обочины. Задували или лопатами кидали в ямы асфальт, после третьего дождя опять яма.
Дороги сейчас - да и не помню когда такие были)). Вроде сделано на совесть ( весь процесс видел, стоял часами в пробках, объездов нет).
Но, вот сколько денег на откатах сорвали - это я уже не знаю. Скорее всего дохера.
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26.10.2021 19:26 Відповісти
Кстати, ШБУ-77 делала.
СПБ, кажись так, недотягивает по уровню спецтехники и её количеству
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26.10.2021 19:31 Відповісти
Канабіс.
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26.10.2021 15:48 Відповісти
Та не слова правильные, только языком тарахтеть не в армии служить
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26.10.2021 16:01 Відповісти
С велика на ролики...
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26.10.2021 15:05 Відповісти
Красивый Президент,красивый ролик,красивая дорога. Молодцы!
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26.10.2021 15:06 Відповісти
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26.10.2021 15:09 Відповісти
Похмелись
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26.10.2021 15:09 Відповісти
Заоджкється нова красива мрія: красивий прєзідєнт по красиві дорозі на ролікпх в оточенні молодці їде у красіву відремонтіану тюрму на ПМЖ на найближчі 10 років. 😊
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26.10.2021 15:09 Відповісти
кино зветься:

"Слуга уроду - фініш"
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26.10.2021 16:48 Відповісти
734 трупа за добу от ковида, чемпион мира хиев
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26.10.2021 18:40 Відповісти
Зароджується нова красива мрія: красивий прєзідєнт по красивій дорозі на роліках в оточенні молодців їде у красіву відремонтовану Малюською тюрму на ПМЖ на найближчі 10 років. 😊
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26.10.2021 15:15 Відповісти
Пусть оно возле крематория ролик снимет, чемпионы мира…
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26.10.2021 15:22 Відповісти
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:

- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

Президента зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
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26.10.2021 15:25 Відповісти
ороги, построенные по программе "велике крадинвныцтво" в 2020 - разваливаются уже в 2021 году.. Бо гарантия на них закончилась.. Даже при завышенной в 1.5-2 раза цене)
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26.10.2021 15:29 Відповісти
Вздрочнулось?
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26.10.2021 15:31 Відповісти
Забирай этого "красавца" нах!
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26.10.2021 15:59 Відповісти
Це ж треба так грошики любити! О
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26.10.2021 16:15 Відповісти
ты аж влюбился - Ленка тебе волосы повырывает...)
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26.10.2021 16:58 Відповісти
Країна розбудовується і це добре!
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26.10.2021 15:06 Відповісти
Це ви про цвинтарі?
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26.10.2021 15:07 Відповісти
ні
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26.10.2021 15:08 Відповісти
А чому? З цим все в порядку? Вова маладєц?
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26.10.2021 15:11 Відповісти
Країна "розкрадовується"! "Розбудовуються" зараз лише кладовища! У нас на головному кладовищі новий сектор "доточили" Так його вже "ковідним" називать стали!
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26.10.2021 15:49 Відповісти
Кисень де Вова? Концентратори кисневі де?
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26.10.2021 15:06 Відповісти
Як це де?! Порох вкрав звісно!
Так, він такий коварний, що зазделегідь вкрав, щоб Зеленському свиню підкласти!!!
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26.10.2021 16:01 Відповісти
Гундосик снял новый видосик. Моя ж ты Бубочка
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26.10.2021 15:06 Відповісти
Снимите ролик «Большой зебобик» с юзиком в главной роли. Аншлаг гарантирую.
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26.10.2021 15:06 Відповісти
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26.10.2021 15:06 Відповісти
Гнида , от твоих строек люди умирают , лучше-бы кислород вовремя закупил
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26.10.2021 15:07 Відповісти
Вова, а как насчет Большого Ковидомора ?

закатываешь больных доходяг горяченьким асвальтом ?
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26.10.2021 15:07 Відповісти
******* Только крякает и ВСЕ - ПА-РА-ПА-РА-ПАМ!
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26.10.2021 15:11 Відповісти
Интересно: если на этот ролик "навалятся" хейтеры и наклепают тучу резко-отрицательных комментов, през этот ролик тоже снимет с ютюба, как и ролик про необходимость вакцинации?
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26.10.2021 15:12 Відповісти


Вава, а можно об этом ролик?
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26.10.2021 15:14 Відповісти
це зе ще досі не зрозуміло обов'язків та повноважень Президента України?!
Скоро об'явить програму "Великий срач". Це не Президентське але 100% зеленське
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26.10.2021 15:15 Відповісти
Дебил, песок в себестоимости, в 10 раз выше рынка. Крысы, за счет жизней людей. Мародеры
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26.10.2021 15:17 Відповісти
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26.10.2021 15:20 Відповісти
+100500. Дело поставлено на государственные рельсы и под личный контроль президента.
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26.10.2021 15:59 Відповісти
То что все лето сопли жевали с кислородом, то нормально. Зато по новым дорогам на кладбище быстро довезут тех, кому кислорода в больнице не хватит. С ветерком в последний пусть
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26.10.2021 15:19 Відповісти
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26.10.2021 15:19 Відповісти
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26.10.2021 15:19 Відповісти
видосики от гундосика
3 сезон стартовал
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26.10.2021 15:20 Відповісти
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26.10.2021 15:21 Відповісти
Наконец то в Украине появился Президент который думает об Украине и подтверждает свои мысли настоящими делами и смотрит в будущее Украины не словами а реальными действиями
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26.10.2021 15:22 Відповісти
сколько за пост платят? вакансии еще есть?
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26.10.2021 15:29 Відповісти
Такого недоумка в Украине еще не было! Судя по твоим комментариям, ты тоже недалеко убежал
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26.10.2021 15:53 Відповісти
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…

До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…

До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

Тобі ще платять без затримки?

Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
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26.10.2021 15:53 Відповісти
Да ладно, перестань. Уже давно смешно читать такое. Брежневские времена прошли.
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26.10.2021 15:58 Відповісти
ЗЕбіло, в кого на подтанцовці заробляеш
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26.10.2021 16:57 Відповісти
этот передаст\в плохом смысле этого слова...\ от чистого сердца...
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26.10.2021 17:01 Відповісти
Це зроблено за гроші платників податків, не треба вводити людей в оману, і піаритись, при чому не на своїх президентських обов'язках.
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26.10.2021 15:23 Відповісти
Полностью согласен с этим человеком..

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26.10.2021 15:24 Відповісти
я читал его когда то - пока не понял что он просто псих

- топил за Зелю даже когда его фанаты топить перестали - когда даже сельские жители в горах Карпат, без интернета и цивилизации поняли какого идиота они выбрали на свою голову
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26.10.2021 15:31 Відповісти
как там миллиард посаженных деревьев?
- уже заканчивают проект?
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26.10.2021 15:26 Відповісти
какой Вы быстрый...
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26.10.2021 15:29 Відповісти
снова бедосик пилит видосики.
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26.10.2021 15:27 Відповісти
да закатайте уже в бетон мурчащего! ****** он хвастаться, как он разворовывает бюджет
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26.10.2021 15:28 Відповісти
Своєю манією до використання слова "великий" Вова підтверджує власну закомплексованість і чомусь не розуміє, що "Великий розпил" в Україні закінчується "Великим шухером" та "Великим драпом".
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26.10.2021 15:28 Відповісти
Прямо, как Гурбангулы Бердымухамедов.

И швец и жнец и на дуде игрец.
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26.10.2021 15:34 Відповісти
ну, у нас скорее не на дуде, а дудой)))
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26.10.2021 16:30 Відповісти
Вчера приехал с Карпат, все класс!! Вова, так держать!! И не обращай внимание на лохов, для них все плохо, а умных и трудолюбивых людей больше.
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26.10.2021 15:43 Відповісти
Скількі платять за туфту?
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26.10.2021 15:53 Відповісти
Не президентское это дело строить дороги и размещать ролики, но если другого понимания нет, то... печально для страны.
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26.10.2021 16:02 Відповісти
Кучук, где ты видишь класс? Дороги это не благосостояние народа, не сохраненные жизни от ковида, это просто пиар, просто самолюбование собой любимым. А такие подпевалы, типа тебя, ещё и поддерживаете очевидное "крадивництво".
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26.10.2021 16:06 Відповісти
не расстраивайся, моника торже поедет. в ростов.
тьі с ней, или под приличного закосишь?
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26.10.2021 17:08 Відповісти
А коли буде велика боротьба за здоров'я населення?... Для кого нові "великі" дороги, коли люди мруть сотнями кожен день...
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26.10.2021 15:50 Відповісти
"Спасение утопающих -- дело рук самих утопающих."
(с) классики

При чём тут зеленский?
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26.10.2021 15:55 Відповісти
А воно в нас, взагалі, ким найнятий працювати - не підкажеш?!?
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26.10.2021 17:05 Відповісти
(Блииин! Поленился взять в кавычки, подумал: 2 цитаты -- занадто).
О-хо-хох... Лично я был против.
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26.10.2021 17:30 Відповісти
О! Черговий Зералаш!

Парам-парам-пам! Фсьо!
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26.10.2021 15:52 Відповісти
А слабо было опубликовать видос из сотен переполненных ковидных реанимаций и больниц по стране? Ведь на деньги, которые должны были быть потрачены на лекарства, кислород, палаты больным, зарплаты медикам, офшорные клоуны строили дороги на кладбища
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26.10.2021 15:52 Відповісти
він під рашистські танки дороги готує
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26.10.2021 18:00 Відповісти
Еще один свежий ролик. Только другого автора.

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26.10.2021 15:53 Відповісти
да пшел ты в козе в трещину со своими говновидосиками.
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26.10.2021 16:06 Відповісти
Таке відчуття, що тут зібрались одні спеціалісти, які постійно аналізують ринок будівельних матеріалів і мають фах у будівництві дорожного покриття. Реально, цензор перетворився на помийну яму, де в коментарях тільки поливають брудом нинішню владу, і який Порох був молодець. Бутусов, за чим ти дивишся? Правильно Савік говорив: "нині на ринку попит на гидоту".
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26.10.2021 16:07 Відповісти
что тебе кацап не нравится...?
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26.10.2021 17:05 Відповісти
таке відчуття, що ті прийшло за гроші щось вкинути, але тупість не дала записати, що ти хотіло сказати? бубін брат, сват чи кварталівець?
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26.10.2021 17:13 Відповісти
бл...., люди мруть , а оно ролик.....
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26.10.2021 16:08 Відповісти
Разве такое было при Порошенко?
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26.10.2021 16:11 Відповісти
Іди геть, кацапська свиня.
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26.10.2021 16:40 Відповісти
дуня, тьі что промямлила?
попробуй внятно изложить мьісль. или тьі русская и хромосома не дает??
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26.10.2021 17:11 Відповісти
Вова, народ говорит, что кино не в тему !

не чувствуеш, не.... ?
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26.10.2021 16:55 Відповісти
О яка піднесена інтонація!Точно перед роліком нюхнув...
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26.10.2021 17:34 Відповісти
Погані дороги - погано, хороші дороги - ще гірше. )
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26.10.2021 17:44 Відповісти
про садки/школи не скажу, мене як туриста це не цікавило, а от дорогу від Нижніх Воріт до Міжгір'я зробили суперову - мабудь сама мальовнича дорога України, Яноші - ПП Косино теж класно відремонтували. тепер би ще Мукачево ПП Лужанка довести до ума. в мене до зеленого уйма питань але з приводу - люди мруть, ну так вони й будуть помирати. поки не допруть, що краще ширнутися і якщо і перехворіти - то в легкій формі (Файзером можна вже в любому ТРК або Епіку а гомнецом китайським скоро і в маршрутці))
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26.10.2021 19:40 Відповісти
Бассейн в Полтаве начали строить 10 лет назад.
Уже время подходит к сдаче объекта.
И рядом вывесили большая стройка, президент Зеленский.
В больнице вход ремонтируют, большая стройка президента.
Уже скоро на дорожном сортире из панелей с дыркой в полу, которые ставят по дорогам , повесят, большая стройка президента.
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26.10.2021 19:41 Відповісти
Та він приписує в свої заслуги все наліво-направо -- багато чого побудовано з місцевих бюджетів, що до приходу цього полудурка... відкрили зара при ньому
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27.10.2021 13:20 Відповісти
...за рахунок цього "великого будівництва" доріг були створені всі належні умови для швидкого просування військ загарбників територією України.... як приклад -траса Белгород-Харків...
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06.03.2022 13:22 Відповісти
 
 