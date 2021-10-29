Зеленський прибув із робочою поїздкою до Одеської області
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба глави держави.
"Глава держави візьме участь у засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади. Крім того, Володимир Зеленський ознайомиться з об'єктами, збудованими та реконструйованими в Одеській області в рамках Національної програми "Велике будівництво", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Роман с камнем
показати весь коментар29.10.2021 12:04 Відповісти Посилання
+15 Роман с камнем
показати весь коментар29.10.2021 12:03 Відповісти Посилання
+13 Роман с камнем
показати весь коментар29.10.2021 12:07 Відповісти Посилання
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Это по типу - "Съезд проституток и лядей" ?
И какой идиот такое придумывает ?
Подоляк ?