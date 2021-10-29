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Зеленський прибув із робочою поїздкою до Одеської області

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Одеської області

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба глави держави.

"Глава держави візьме участь у засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади. Крім того, Володимир Зеленський ознайомиться з об'єктами, збудованими та реконструйованими в Одеській області в рамках Національної програми "Велике будівництво", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із главою МЗС Швейцарії Кассісом підготовку до Конференції з питань реформ в Україні

Автор: 

візит (1618) Зеленський Володимир (24409) Одеська область (3306) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+18
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29.10.2021 12:04 Відповісти
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29.10.2021 12:03 Відповісти
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29.10.2021 12:07 Відповісти
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Сочувствую одесситам
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29.10.2021 12:02 Відповісти
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29.10.2021 12:03 Відповісти
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29.10.2021 12:04 Відповісти
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29.10.2021 12:07 Відповісти
Стою я в пустыне в лыжи обутый...
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29.10.2021 13:48 Відповісти
Сам ты дебил...
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29.10.2021 12:19 Відповісти
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29.10.2021 12:02 Відповісти
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29.10.2021 12:06 Відповісти
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29.10.2021 12:06 Відповісти
Только сейчас за 2 года у него соооовсем другое лицо!
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29.10.2021 12:07 Відповісти
важко назвати те що у нього зараз обличчям.
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29.10.2021 12:13 Відповісти
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29.10.2021 12:16 Відповісти
ну так какая это рабочая поездка, он же едит пиариться просто... где ж тут работа? посидеть на конгресе, покататься посмотреть на стройки... помоему должность президента предусматривает несколько иные обязаности
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29.10.2021 12:06 Відповісти
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29.10.2021 12:19 Відповісти
Зельонскій і робоча.. це вже анікдот
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29.10.2021 12:24 Відповісти
так и вижу лет через 5 мужики в бане сидят и один такой говорит: пацаны, слушайте анекдот! поехал как то Зеленский с рабочей поездкой..... (резкий хохот)
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29.10.2021 13:08 Відповісти
Уже смешно. Одесские гастроли Квартал 95! Билеты почем?
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29.10.2021 12:06 Відповісти
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29.10.2021 12:07 Відповісти
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29.10.2021 12:19 Відповісти
Невже Гройсман не впізнає свого нинішнього наступника в кріслі прем*єра?
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29.10.2021 13:43 Відповісти
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29.10.2021 12:07 Відповісти
ждем ЗЕмлетрясения в Одессе
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29.10.2021 12:08 Відповісти
А який там прогноз погоди? Який рівень небезпеки?
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29.10.2021 12:08 Відповісти
можливий шторм, чи землетрус?
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29.10.2021 12:35 Відповісти
Може і два в одному, а може і більше, але майже очікувано.
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29.10.2021 13:36 Відповісти
Не трать впустую наши деньги, бездельник! Харэ кататься на шару и всю свиту с собой таскать!!!
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29.10.2021 12:12 Відповісти
Леха Косой. А он мне нравится, весь в работе, весь в заботах. Страна на пике возрождения.
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29.10.2021 12:12 Відповісти
Знов щось згорить, або завалиться.
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29.10.2021 12:15 Відповісти
Тут уж не до смеха.
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29.10.2021 12:18 Відповісти
а в Одессе будут довыборы в воскресенье?)
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29.10.2021 12:19 Відповісти
"Конгресс местных и региональных властей....."
Это по типу - "Съезд проституток и лядей" ?
И какой идиот такое придумывает ?
Подоляк ?
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29.10.2021 12:20 Відповісти
Та їм аби потриндіти, майстри розмовного жанру.
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29.10.2021 13:38 Відповісти
Повылазили порохоботские твари и кто во что горазд, каркают один перед другим.
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29.10.2021 12:23 Відповісти
Да у тебя же это👉🐓💨💥
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29.10.2021 12:27 Відповісти
це ви прямо в точку попали
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29.10.2021 12:40 Відповісти
якраз свині виявилися зелені тобись Ви-виборці свиней і навіть кнурчуків. Краще Вам помовчати.
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29.10.2021 12:33 Відповісти
А що,всериться? Так це вже звично для нього.
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29.10.2021 13:47 Відповісти
звіздєц Дюку....
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29.10.2021 13:00 Відповісти
Ну всё. Теперь или опять канализацию в море или землетрясение какое нибудь или мажор на тачке толпу передавит.
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29.10.2021 13:01 Відповісти
Шо опять? Пришла баржа с кокосами из Колумбии, дорожку, пардон ленточку некому перерезать?
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29.10.2021 13:01 Відповісти
хана моей Одессе.....
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29.10.2021 15:26 Відповісти
 
 