За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко

В Киеве за сутки 29 октября зафиксировали 1455 случаев коронавируса и 54 смерти от Covid – такое же количество умерших фиксировали 26 октября, это самое большое число летальных исходов с начала года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал мэр Киева Виталий Кличко.

Госпитализировали за сутки 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на Covid и пневмонии.

Выздоровели 29 октября 783 человека.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (333), Дарницком (227) и в Днепровском (188) районах.