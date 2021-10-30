РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7616 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 564 25

За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко

В Киеве за сутки 29 октября зафиксировали 1455 случаев коронавируса и 54 смерти от Covid – такое же количество умерших фиксировали 26 октября, это самое большое число летальных исходов с начала года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал мэр Киева Виталий Кличко.

Госпитализировали за сутки 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на Covid и пневмонии.

Выздоровели 29 октября 783 человека.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (333), Дарницком (227) и в Днепровском (188) районах.

За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (26138) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Что чучше чем Космос я соглашусь чудше не было!
показать весь комментарий
30.10.2021 16:55 Ответить
+4
В Киеве сейчас самый высокий процент вакцинации по стране, ну, если забыть на время про Моршин

Так что это проблема, как объяснять, что люди вовсю вакцинируются, в очередях по 5 по 7 часов стоят, а заболеваемость никак не падает...
показать весь комментарий
30.10.2021 17:52 Ответить
+2
А толку?
Понаехавшее жлобье, привыкшее к толчку на огороде, опять его выберет.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только не редактируйте заголовок!!!!!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 16:37 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 16:43 Ответить
За сутки умерло 54 человека. Что не так сказал Кличко?
показать весь комментарий
30.10.2021 16:46 Ответить
умерли*
показать весь комментарий
30.10.2021 16:54 Ответить
За стуки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко

показать весь комментарий
30.10.2021 16:39 Ответить
когда там в Киеве очередные выборы?
показать весь комментарий
30.10.2021 16:42 Ответить
А толку?
Понаехавшее жлобье, привыкшее к толчку на огороде, опять его выберет.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:43 Ответить
Вот как раз понаехавшие там за Лёню Космоса голосовать будут или за Допу!
показать весь комментарий
30.10.2021 16:45 Ответить
Что ты про них знаешь?
Сиди в своем мухосранске и не вякай!
За 30 последних лет в Киеве небыли мера, чучше Черновецкого.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:47 Ответить
Что чучше чем Космос я соглашусь чудше не было!
показать весь комментарий
30.10.2021 16:55 Ответить
єто у него шутка из серии мир - єто война, белое - єто черное, жизнь - єто смерть))
показать весь комментарий
30.10.2021 16:57 Ответить
Дурилка, картонная!
Черновецкий пустил метро на Теремки, возобновил работу коммунального транпорта, закупив туеву кучу подвижного состава, открыл кольцевую электричку и скоростной трамвай на Троещине, выдворил казино и игровые клубы из помещений продуктовых магазинов, подготовил город к чемпионату по футболу, вывез нахрен всех цыган и бомжей, открыл харчевни для малоимущих, вовремя включал отопление и ремонтировал трубы.
Засунь свой грязный язык в задницу своему Кличко и умойся.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:03 Ответить
На этот тупой высер не хочу и отвечать! Половина тут лжи половина манипуляций!
показать весь комментарий
30.10.2021 17:29 Ответить
Ну почему сразу ложь, фи, как грубо. Небольшое приукрашивание действительности. Берем первый пункт утверждений, "Черновецкий пустил метро на Теремки", смотрим, когда началось строительство тоннелей, и ладно, так и быть, сроки ввода в эксплуатацию, тихо смеемся в сторонке. Это примерно как Зеленский себе в заслуги записал новый мост в Запорожье. Тоже ведь не ложь, а небольшая коррекция действительности, чтобы себе было приятно.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:49 Ответить
Что значит приукрашение?
Основные работы выполнены при Черновецком. На 95%.
Оформили подземные переходы и перерезали ленточку герега с поповым, все.
Кличко ща 7 лет ни тоннелей, ни станций не соорудил и не планирует до следующих выборов
показать весь комментарий
30.10.2021 17:58 Ответить
Это манипуляция фактами!
показать весь комментарий
30.10.2021 18:04 Ответить
Так когда и при ком началось строительство тоннелей?

Ничуть не собираюсь обелять Кличка, который сейчас и не мэр вовсе, а так, говорящая голова на стуле. Реальные дела творят в тени реальные пацаны, у которых вся власть. Но и выдавать тут на форуме свои фантазии за действительность - не самое полезное занятие. Не у всех память, как у аквариумных рыбок.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:19 Ответить
Норм всё, природа очищается от идиотов и дебилов!
показать весь комментарий
30.10.2021 16:44 Ответить
партия у нас одна, и стучать надо чаще
показать весь комментарий
30.10.2021 16:47 Ответить
На превеликий жаль одоробло на ймення Кличко вижило і продовжує потчувати розумово-відсталих своєю фуфлостатистикою, а вони, як барани, шикуються в чергу на вакцинацію...
показать весь комментарий
30.10.2021 16:59 Ответить
Так , а в чому проблема? У цій статистиці і так 98% не вакциновані . Отже - все нормально .
показать весь комментарий
30.10.2021 17:10 Ответить
В Киеве сейчас самый высокий процент вакцинации по стране, ну, если забыть на время про Моршин

Так что это проблема, как объяснять, что люди вовсю вакцинируются, в очередях по 5 по 7 часов стоят, а заболеваемость никак не падает...
показать весь комментарий
30.10.2021 17:52 Ответить
ну что значит самая высокий процент вакцинации?) Ну пусть в Киеве 30% вакцинировано, а 70% то не вакцинировано. 2 миллиона не вацинировано, они в основном и болеют.
показать весь комментарий
30.10.2021 19:41 Ответить
при этом вакцинированные все так же заражают
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
показать весь комментарий
30.10.2021 21:02 Ответить
по другим данным от свиного гриппа
ведь симптомы идентичны
показать весь комментарий
30.10.2021 21:02 Ответить
 
 