2 564 25
За сутки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко
В Киеве за сутки 29 октября зафиксировали 1455 случаев коронавируса и 54 смерти от Covid – такое же количество умерших фиксировали 26 октября, это самое большое число летальных исходов с начала года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал мэр Киева Виталий Кличко.
Госпитализировали за сутки 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на Covid и пневмонии.
Выздоровели 29 октября 783 человека.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (333), Дарницком (227) и в Днепровском (188) районах.
Топ комментарии
+4 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий30.10.2021 16:55 Ответить Ссылка
+4 Cheba AtWork
показать весь комментарий30.10.2021 17:52 Ответить Ссылка
+2 Юрій Ан
показать весь комментарий30.10.2021 16:43 Ответить Ссылка
Понаехавшее жлобье, привыкшее к толчку на огороде, опять его выберет.
Сиди в своем мухосранске и не вякай!
За 30 последних лет в Киеве небыли мера, чучше Черновецкого.
Черновецкий пустил метро на Теремки, возобновил работу коммунального транпорта, закупив туеву кучу подвижного состава, открыл кольцевую электричку и скоростной трамвай на Троещине, выдворил казино и игровые клубы из помещений продуктовых магазинов, подготовил город к чемпионату по футболу, вывез нахрен всех цыган и бомжей, открыл харчевни для малоимущих, вовремя включал отопление и ремонтировал трубы.
Засунь свой грязный язык в задницу своему Кличко и умойся.
Основные работы выполнены при Черновецком. На 95%.
Оформили подземные переходы и перерезали ленточку герега с поповым, все.
Кличко ща 7 лет ни тоннелей, ни станций не соорудил и не планирует до следующих выборов
Ничуть не собираюсь обелять Кличка, который сейчас и не мэр вовсе, а так, говорящая голова на стуле. Реальные дела творят в тени реальные пацаны, у которых вся власть. Но и выдавать тут на форуме свои фантазии за действительность - не самое полезное занятие. Не у всех память, как у аквариумных рыбок.
Так что это проблема, как объяснять, что люди вовсю вакцинируются, в очередях по 5 по 7 часов стоят, а заболеваемость никак не падает...
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
ведь симптомы идентичны