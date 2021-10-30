За добу від коронавірусу в Києві померло 54 особи, - Кличко

У Києві за добу 29 жовтня зафіксували 1455 випадків коронавірусу та 54 смерті від Covid – таку ж кількість померлих фіксували 26 жовтня, це найбільша кількість смертей від початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко.

Госпіталізували за добу 120 хворих на коронавірус та 511 осіб з підозрою на Covid та пневмонії.

Одужали 29 жовтня 783 особи.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Деснянському (333), Дарницькому (227) та в Дніпровському (188) районах.