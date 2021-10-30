2 564 25
За добу від коронавірусу в Києві померло 54 особи, - Кличко
У Києві за добу 29 жовтня зафіксували 1455 випадків коронавірусу та 54 смерті від Covid – таку ж кількість померлих фіксували 26 жовтня, це найбільша кількість смертей від початку року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко.
Госпіталізували за добу 120 хворих на коронавірус та 511 осіб з підозрою на Covid та пневмонії.
Одужали 29 жовтня 783 особи.
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Деснянському (333), Дарницькому (227) та в Дніпровському (188) районах.
+4 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар30.10.2021 16:55 Відповісти Посилання
+4 Cheba AtWork
показати весь коментар30.10.2021 17:52 Відповісти Посилання
+2 Юрій Ан
показати весь коментар30.10.2021 16:43 Відповісти Посилання
Понаехавшее жлобье, привыкшее к толчку на огороде, опять его выберет.
Сиди в своем мухосранске и не вякай!
За 30 последних лет в Киеве небыли мера, чучше Черновецкого.
Черновецкий пустил метро на Теремки, возобновил работу коммунального транпорта, закупив туеву кучу подвижного состава, открыл кольцевую электричку и скоростной трамвай на Троещине, выдворил казино и игровые клубы из помещений продуктовых магазинов, подготовил город к чемпионату по футболу, вывез нахрен всех цыган и бомжей, открыл харчевни для малоимущих, вовремя включал отопление и ремонтировал трубы.
Засунь свой грязный язык в задницу своему Кличко и умойся.
Основные работы выполнены при Черновецком. На 95%.
Оформили подземные переходы и перерезали ленточку герега с поповым, все.
Кличко ща 7 лет ни тоннелей, ни станций не соорудил и не планирует до следующих выборов
Ничуть не собираюсь обелять Кличка, который сейчас и не мэр вовсе, а так, говорящая голова на стуле. Реальные дела творят в тени реальные пацаны, у которых вся власть. Но и выдавать тут на форуме свои фантазии за действительность - не самое полезное занятие. Не у всех память, как у аквариумных рыбок.
Так что это проблема, как объяснять, что люди вовсю вакцинируются, в очередях по 5 по 7 часов стоят, а заболеваемость никак не падает...
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
ведь симптомы идентичны