За добу від коронавірусу в Києві померло 54 особи, - Кличко

У Києві за добу 29 жовтня зафіксували 1455 випадків коронавірусу та 54 смерті від Covid – таку ж кількість померлих фіксували 26 жовтня, це найбільша кількість смертей від початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко.

Госпіталізували за добу 120 хворих на коронавірус та 511 осіб з підозрою на Covid та пневмонії.

Одужали 29 жовтня 783 особи.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Деснянському (333), Дарницькому (227) та в Дніпровському (188) районах.

карантин (18172) Київ (20187) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+4
Что чучше чем Космос я соглашусь чудше не было!
30.10.2021 16:55 Відповісти
+4
В Киеве сейчас самый высокий процент вакцинации по стране, ну, если забыть на время про Моршин

Так что это проблема, как объяснять, что люди вовсю вакцинируются, в очередях по 5 по 7 часов стоят, а заболеваемость никак не падает...
30.10.2021 17:52 Відповісти
+2
А толку?
Понаехавшее жлобье, привыкшее к толчку на огороде, опять его выберет.
30.10.2021 16:43 Відповісти
Только не редактируйте заголовок!!!!!!!
30.10.2021 16:37 Відповісти
30.10.2021 16:43 Відповісти
За сутки умерло 54 человека. Что не так сказал Кличко?
30.10.2021 16:46 Відповісти
умерли*
30.10.2021 16:54 Відповісти
За стуки от коронавируса в Киеве умерло 54 человека, - Кличко

30.10.2021 16:39 Відповісти
когда там в Киеве очередные выборы?
30.10.2021 16:42 Відповісти
А толку?
Понаехавшее жлобье, привыкшее к толчку на огороде, опять его выберет.
30.10.2021 16:43 Відповісти
Вот как раз понаехавшие там за Лёню Космоса голосовать будут или за Допу!
30.10.2021 16:45 Відповісти
Что ты про них знаешь?
Сиди в своем мухосранске и не вякай!
За 30 последних лет в Киеве небыли мера, чучше Черновецкого.
30.10.2021 16:47 Відповісти
Что чучше чем Космос я соглашусь чудше не было!
30.10.2021 16:55 Відповісти
єто у него шутка из серии мир - єто война, белое - єто черное, жизнь - єто смерть))
30.10.2021 16:57 Відповісти
Дурилка, картонная!
Черновецкий пустил метро на Теремки, возобновил работу коммунального транпорта, закупив туеву кучу подвижного состава, открыл кольцевую электричку и скоростной трамвай на Троещине, выдворил казино и игровые клубы из помещений продуктовых магазинов, подготовил город к чемпионату по футболу, вывез нахрен всех цыган и бомжей, открыл харчевни для малоимущих, вовремя включал отопление и ремонтировал трубы.
Засунь свой грязный язык в задницу своему Кличко и умойся.
30.10.2021 17:03 Відповісти
На этот тупой высер не хочу и отвечать! Половина тут лжи половина манипуляций!
30.10.2021 17:29 Відповісти
Ну почему сразу ложь, фи, как грубо. Небольшое приукрашивание действительности. Берем первый пункт утверждений, "Черновецкий пустил метро на Теремки", смотрим, когда началось строительство тоннелей, и ладно, так и быть, сроки ввода в эксплуатацию, тихо смеемся в сторонке. Это примерно как Зеленский себе в заслуги записал новый мост в Запорожье. Тоже ведь не ложь, а небольшая коррекция действительности, чтобы себе было приятно.
30.10.2021 17:49 Відповісти
Что значит приукрашение?
Основные работы выполнены при Черновецком. На 95%.
Оформили подземные переходы и перерезали ленточку герега с поповым, все.
Кличко ща 7 лет ни тоннелей, ни станций не соорудил и не планирует до следующих выборов
30.10.2021 17:58 Відповісти
Это манипуляция фактами!
30.10.2021 18:04 Відповісти
Так когда и при ком началось строительство тоннелей?

Ничуть не собираюсь обелять Кличка, который сейчас и не мэр вовсе, а так, говорящая голова на стуле. Реальные дела творят в тени реальные пацаны, у которых вся власть. Но и выдавать тут на форуме свои фантазии за действительность - не самое полезное занятие. Не у всех память, как у аквариумных рыбок.
30.10.2021 18:19 Відповісти
Норм всё, природа очищается от идиотов и дебилов!
30.10.2021 16:44 Відповісти
партия у нас одна, и стучать надо чаще
30.10.2021 16:47 Відповісти
На превеликий жаль одоробло на ймення Кличко вижило і продовжує потчувати розумово-відсталих своєю фуфлостатистикою, а вони, як барани, шикуються в чергу на вакцинацію...
30.10.2021 16:59 Відповісти
Так , а в чому проблема? У цій статистиці і так 98% не вакциновані . Отже - все нормально .
30.10.2021 17:10 Відповісти
В Киеве сейчас самый высокий процент вакцинации по стране, ну, если забыть на время про Моршин

Так что это проблема, как объяснять, что люди вовсю вакцинируются, в очередях по 5 по 7 часов стоят, а заболеваемость никак не падает...
30.10.2021 17:52 Відповісти
ну что значит самая высокий процент вакцинации?) Ну пусть в Киеве 30% вакцинировано, а 70% то не вакцинировано. 2 миллиона не вацинировано, они в основном и болеют.
30.10.2021 19:41 Відповісти
при этом вакцинированные все так же заражают
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
30.10.2021 21:02 Відповісти
по другим данным от свиного гриппа
ведь симптомы идентичны
30.10.2021 21:02 Відповісти
 
 