Умер украинский социолог, основатель КМИСа Валерий Хмелько

Основатель и президент Киевского международного института социологии Валерий Хмелько скончался в возрасте 82 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КМИСа.

"Киевский международный институт социологии с грустью сообщает, что 30 октября 2021 года в возрасте 82 лет ушел из жизни выдающийся украинский социолог, основатель и президент Киевского международного института социологии, основатель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Валерий Евгеньевич Хмелько", - говорится в сообщении.

Валерий Хмелько – президент Киевского международного института социологии, доктор философских наук, профессор. С 1971 – член Социологической ассоциации Украины, в 1990–1992 – ее вице-президент, с 1988 – член Международной социологической ассоциации.

В разные годы являлся членом редколлегии разных советских и украинских социологических журналов, а также членом редколлегии журнала Международной социологической ассоциации The International Journal of Sociology.

