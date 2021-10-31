Помер український соціолог, засновник КМІСу Валерій Хмелько

Засновник та президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько помер у віці 82 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМІСу.

"Київський міжнародний інститут соціології з сумом сповіщає, що 30 жовтня 2021 року у віці 82 роки пішов із життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Валерій Євгенович Хмелько. Співробітники КМІСу висловлюють щире співчуття його родині", - йдеться в повідомленні.

Валерій Хмелько – президент Київського міжнародного інституту соціології, доктор філософських наук, професор. З 1971 – член Соціологічної асоціації України, 1990–1992 – її віцепрезидент, з 1988 – член Міжнародної соціологічної асоціації.

У різні роки був членом редколегії різних радянських та українських соціологічних журналів та членом редколегії журналу Міжнародної соціологічної асоціації The International Journal of Sociology.

