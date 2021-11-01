РУС
ДТЭК в октябре увеличил поставки угля на ТЭС на 17% , - Минэнерго

В октябре объем поставок угля на ТЭС увеличился на 20% до 1,6 млн т, основной рост обеспечили поставки на ТЭС компании "ДТЭК Энерго" – 17%.

  Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики о поставках угля на ТЭС за октябрь 2021 и октябрь 2020 года. В октябре 2021 года на украинские ТЭС поступило 1,36 млн тонн угля украинской добычи и 235 тыс. т импортного угля. На станции ДТЭК было поставлено 1,2 млн тонн, на государственные ТЭС – 292 тыс. т, на Славянскую ТЭС компании "Донбассэнерго" - 105 тыс. т. Ранее Минэнерго сообщало, что частные ТЭС в октябре импортировали в 6 раз больше угля чем государственные. Напомним, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь. В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Однако государственные ТЭС импорт начали лишь в октябре из-за чего дефицит угля усугубился.

ТЭС (281) уголь (1004) ДТЭК (531)
Откуда дровишки?
01.11.2021 12:59 Ответить
01.11.2021 12:59 Ответить
из ордло вестимо))
01.11.2021 13:12 Ответить
01.11.2021 13:12 Ответить
И в полувагонах РЖД. )))
01.11.2021 13:15 Ответить
01.11.2021 13:15 Ответить
Ну похоже на то)))
01.11.2021 15:31 Ответить
01.11.2021 15:31 Ответить
Склады на шахтах повыгребали, летом такая куча с пятиэтажку была, три бульдозера Катерпиллер разгребать не успевали, а тут недавно посмотрел ПУСТО!
01.11.2021 13:16 Ответить
01.11.2021 13:16 Ответить
Понятно. Кто ж будет поставлять уголь заранее, зная, что цена его вырастет?
01.11.2021 13:06 Ответить
01.11.2021 13:06 Ответить
Правильно, летом раняются цены, чтобы осенью закупить по дороже, после истерик о "катастрофах" и "апокалипсисах". Вот такой у нас "бизнес" и так десятилетиями
01.11.2021 13:09 Ответить
01.11.2021 13:09 Ответить
КПД ТЭС ДТЭК равен 23,4%. Это означает что из 1 кг угля на выработку электроэнергии расходуются 234 грамма. 766 грамм расходуются на нагрев окружающей среды и её загрязнение . В 1940 г. КПД Северодонецкой ГРЭС был выше.
01.11.2021 15:07 Ответить
01.11.2021 15:07 Ответить
 
 