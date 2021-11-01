ДТЕК у жовтні збільшив постачання вугілля на ТЕС на 17%, - Міненерго

У жовтні обсяг постачання вугілля на ТЕС збільшився на 20% до 1,6 млн т, основне зростання забезпечили постачання на ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" – 17%.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики про постачання вугілля на ТЕС за жовтень 2021 року та жовтень 2020 року. У жовтні 2021 року на українські ТЕС надійшло 1,36 млн тонн вугілля українського видобутку та 235 тис. т імпортного вугілля. На станції ДТЕК було поставлено 1,2 млн тонн, на державні ТЕС – 292 тис. т, на Слов'янську ТЕС компанії "Донбасенерго" – 105 тис. т. Раніше Міненерго повідомляло, що приватні ТЕС у жовтні імпортували у 6 разів більше вугілля, ніж державні.

Нагадаємо, починаючи із серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня. Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля. У серпні ситуація стабілізувалася і приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Однак державні ТЕС імпорт почали лише у жовтні, через що дефіцит вугілля посилився.