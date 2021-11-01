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ДТЕК у жовтні збільшив постачання вугілля на ТЕС на 17%, - Міненерго

ДТЕК у жовтні збільшив постачання вугілля на ТЕС на 17%, - Міненерго

У жовтні обсяг постачання вугілля на ТЕС збільшився на 20% до 1,6 млн т, основне зростання забезпечили постачання на ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" – 17%.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики про постачання вугілля на ТЕС за жовтень 2021 року та жовтень 2020 року. У жовтні 2021 року на українські ТЕС надійшло 1,36 млн тонн вугілля українського видобутку та 235 тис. т імпортного вугілля. На станції ДТЕК було поставлено 1,2 млн тонн, на державні ТЕС – 292 тис. т, на Слов'янську ТЕС компанії "Донбасенерго" – 105 тис. т. Раніше Міненерго повідомляло, що приватні ТЕС у жовтні імпортували у 6 разів більше вугілля, ніж державні.

Нагадаємо, починаючи із серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня. Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля. У серпні ситуація стабілізувалася і приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Однак державні ТЕС імпорт почали лише у жовтні, через що дефіцит вугілля посилився.

Автор: 

ТЕС (918) вугілля (2480) ДТЕК (1989)


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Откуда дровишки?
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01.11.2021 12:59 Відповісти
из ордло вестимо))
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01.11.2021 13:12 Відповісти
И в полувагонах РЖД. )))
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01.11.2021 13:15 Відповісти
Ну похоже на то)))
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01.11.2021 15:31 Відповісти
Склады на шахтах повыгребали, летом такая куча с пятиэтажку была, три бульдозера Катерпиллер разгребать не успевали, а тут недавно посмотрел ПУСТО!
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01.11.2021 13:16 Відповісти
Понятно. Кто ж будет поставлять уголь заранее, зная, что цена его вырастет?
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01.11.2021 13:06 Відповісти
Правильно, летом раняются цены, чтобы осенью закупить по дороже, после истерик о "катастрофах" и "апокалипсисах". Вот такой у нас "бизнес" и так десятилетиями
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01.11.2021 13:09 Відповісти
КПД ТЭС ДТЭК равен 23,4%. Это означает что из 1 кг угля на выработку электроэнергии расходуются 234 грамма. 766 грамм расходуются на нагрев окружающей среды и её загрязнение . В 1940 г. КПД Северодонецкой ГРЭС был выше.
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01.11.2021 15:07 Відповісти
 
 