Рада передумала давать Госэкоинспекции право останавливать работу предприятий, - Абрамовский

Об этом министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, к доработанному законопроекту №3091 (Законопроект о государственном экологическом контроле. - Ред.) нет замечаний.

"Все рекомендации НАПК учтены. Исключена возможность для чиновника, проводящего проверку, остановить деятельность предприятия по собственному решению. Также исключено проведение проверок в ночное время, выходные и праздничные дни. Я изначально говорил, что неправильно закрывать предприятие без решения суда. Мы это исправили и в тексте ко второму чтению исключительно по решению суда. Мы просто нивелировали то, что было. Теперь это законопроект Комитета. И фактически на сегодняшний день там никаких замечаний НАПК или антикоррупционного комитета нет. Это законотворческий процесс. Кто-то считает это коррупционным риском, а общественность считает, что такие полномочия должны быть у экологической инспекции", - отметил министр.

Абрамовский заявил, что общественный совет Министерства, крупнейшие экологические организации: Экология.Право.Человек, Всеукраинская экологическая лига, "Хватит травить Кривой Рог", Save Dnipro - все эти организации считали, что полномочия Госэкоинспекции должны быть мощными.

"Чтобы инспектор мог прийти и закрыть предприятие. Как в Европе, кстати. Просто там не злоупотребляют этими полномочиями", - добавил министр.

