РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6482 посетителя онлайн
Новости
1 780 17

Цена за "Большевик" адекватна состоянию объекта, - глава Фонда госимущества

Цена за "Большевик" адекватна состоянию объекта, - глава Фонда госимущества

Сумма, за которую был продан Первый киевский машиностроительный завод (экс-"Большевик"), адекватна и соответствует состоянию объекта, текущим макроэкономическим условиям и будущим вложениям, которые нужно сделать инвестору.


Об этом написал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в своей колонке на "Экономической правде".

"Как известно, завод "Большевик" был продан за 1,4 млрд гривен. Самый популярный вопрос, который я слышал в последние дни, в частности, от людей, максимально далеких от девелопмента - "А не мало ли это?" Второй по популярности: "А почему так близко к стартовой цене?". В первую очередь, стартовая цена снята не с потолка. Она была определена внешним экспертом, одним из самых репутабельных мировых инвестиционных советников KPMG. С учетом долга завода около 650 млн грн (около 500 млн грн долгов и 150 млн грн пени и штрафов), который должен покрыть покупатель в течение 6 месяцев, цена актива на начало торгов уже составляла более 2 млн дол. за 1 га территории завода", – объяснил Дмитрий Сенниченко.
По его словам, победитель получил убыточное предприятие с устаревшим оборудованием и многочисленные обязательства. Также Сенниченко отметил особые обременения – судебные тяжбы о восстановлении права собственности на 5 зданий, незаконно отчужденных на СЕТАМ из-за исполнительного производства.

"Эквивалент 23 000 дол. за сотку НЕОФОРМЛЕННОЙ ЗЕМЛИ на праве постоянного пользования и назначение "земли промышленности" - это не просто высокий показатель. Он серьезно превышает аналогичные соглашения по сопоставимым государственным объектам, которые в недалеком прошлом переходили из государственной в частную собственность", - добавил Сенниченко.
Глава ФГИУ отметил, что два десятка лет судьба предприятия никого не волновала, а теперь заговорили о незаменимости и стратегичности завода и необходимости сохранения производства. А продажа бывшего "Большевика" - это шанс на будущее большого государственного актива.
"Учитывая, что приватизационные требования к инвестору прописали безальтернативно и юридически грамотно, этот шанс можно трактовать как гарантии… Это соглашение знаковое не только экономически, но и стратегически. Большая приватизация в Украине разблокирована", - подытожил Дмитрий Сенниченко.
Напомним, 27 октября в Фонде госимущества по аукциону был продан Первый киевский машиностроительный завод (экс-"Большевик"). Владельцем стал консорциум инвесторов в составе компаний А Девелопмент Алексея Баранова и UDP Андрея Иванова. Эта продажа стала первым крупным объектом из перечня Большой приватизации за 15 лет – с момента продажи меткомбината "Криворожсталь" в 2004 году.

Автор: 

ФГИУ (665) Сенниченко Дмитрий (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Это так всех имеют за дураков?! Там же самое Ценное - ЗЕМЛЯ!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 12:51 Ответить
+4
народ продолжают держать за быдло...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:53 Ответить
+2
Цена за "Большевик" адекватна откату фонду госимущества.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это так всех имеют за дураков?! Там же самое Ценное - ЗЕМЛЯ!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 12:51 Ответить
ОНи что восстанавливать завод собрались! Во втюхивают))
показать весь комментарий
02.11.2021 13:07 Ответить
Сеннічеко нехай понти не колотить, самопіарщик хренов.
Можливо Вася Хмельницький на реальному аукціоні "придбав" об`єкт? А те що земля під будівлями комунальна власність, а не державна ?
показать весь комментарий
02.11.2021 13:45 Ответить
Земля возле самого широкого проспекта в городе, выходящего на Варшавское шоссе.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:14 Ответить
23 000 дол. за сотку в центре города около метро
5 000 дол. за сотку в дачном массиве, без коммуникаций, в 5 км от метро

а теперь сравните сами много это или мало
показать весь комментарий
02.11.2021 14:53 Ответить
Цена за "Большевик" адекватна откату фонду госимущества.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:52 Ответить
народ продолжают держать за быдло...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:53 Ответить
Да плевать они хотели на состояние обьекта, это земля в центре Киева.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:53 Ответить
Процент отката главе госимущества тоже адекватен.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:57 Ответить
сотка землі в Києві, у центрі транспортної розвязки, за 23 тис$ ох-ть дєрєбан. Побачимо як, несподівано, у новому генплані ці землі стануть для будівництва, ну типо через заботу про населення і екологію.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:03 Ответить
Так что,равязке на шулявском мосту таки п@зда?А Виталик обещал лично сесть за бульдозер и и все снести.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:05 Ответить
А земелька ничего не стоит?

показать весь комментарий
02.11.2021 13:11 Ответить
Весь жир в земле.завод нах снесут настроят квартир и получат 24 млрд.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:16 Ответить
Ну, отби оголовому дебилу предлагали выкупить этот объект без аукционов в три раза дешевле.
Очевидно, что он в доле.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:23 Ответить
Вспоминаю первую ваучерную приватизацию. Она тоже была через жопу и несправедливой. Но благодаря ей у нас есть хоть какой-то базис (сравните с рф). А кто считает, что бывает по-другому - наивный человек.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:24 Ответить
23000 баксов за сотку... Это что ж такое Нада построить что бы такие бабки отбить)))
показать весь комментарий
02.11.2021 19:12 Ответить
 
 