Цена за "Большевик" адекватна состоянию объекта, - глава Фонда госимущества

Сумма, за которую был продан Первый киевский машиностроительный завод (экс-"Большевик"), адекватна и соответствует состоянию объекта, текущим макроэкономическим условиям и будущим вложениям, которые нужно сделать инвестору.



Об этом написал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в своей колонке на "Экономической правде".

"Как известно, завод "Большевик" был продан за 1,4 млрд гривен. Самый популярный вопрос, который я слышал в последние дни, в частности, от людей, максимально далеких от девелопмента - "А не мало ли это?" Второй по популярности: "А почему так близко к стартовой цене?". В первую очередь, стартовая цена снята не с потолка. Она была определена внешним экспертом, одним из самых репутабельных мировых инвестиционных советников KPMG. С учетом долга завода около 650 млн грн (около 500 млн грн долгов и 150 млн грн пени и штрафов), который должен покрыть покупатель в течение 6 месяцев, цена актива на начало торгов уже составляла более 2 млн дол. за 1 га территории завода", – объяснил Дмитрий Сенниченко.

По его словам, победитель получил убыточное предприятие с устаревшим оборудованием и многочисленные обязательства. Также Сенниченко отметил особые обременения – судебные тяжбы о восстановлении права собственности на 5 зданий, незаконно отчужденных на СЕТАМ из-за исполнительного производства.

"Эквивалент 23 000 дол. за сотку НЕОФОРМЛЕННОЙ ЗЕМЛИ на праве постоянного пользования и назначение "земли промышленности" - это не просто высокий показатель. Он серьезно превышает аналогичные соглашения по сопоставимым государственным объектам, которые в недалеком прошлом переходили из государственной в частную собственность", - добавил Сенниченко.

Глава ФГИУ отметил, что два десятка лет судьба предприятия никого не волновала, а теперь заговорили о незаменимости и стратегичности завода и необходимости сохранения производства. А продажа бывшего "Большевика" - это шанс на будущее большого государственного актива.

"Учитывая, что приватизационные требования к инвестору прописали безальтернативно и юридически грамотно, этот шанс можно трактовать как гарантии… Это соглашение знаковое не только экономически, но и стратегически. Большая приватизация в Украине разблокирована", - подытожил Дмитрий Сенниченко.

Напомним, 27 октября в Фонде госимущества по аукциону был продан Первый киевский машиностроительный завод (экс-"Большевик"). Владельцем стал консорциум инвесторов в составе компаний А Девелопмент Алексея Баранова и UDP Андрея Иванова. Эта продажа стала первым крупным объектом из перечня Большой приватизации за 15 лет – с момента продажи меткомбината "Криворожсталь" в 2004 году.