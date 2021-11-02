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Новини
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Ціна за "Більшовик" адекватна стану об'єкта, - голова Фонду держмайна

Ціна за

Сума, за яку було продано Перший київський машинобудівний завод (колишній "Більшовик"), адекватна та відповідає стану об'єкта, поточним макроекономічним умовам та майбутнім вкладенням, які потрібно зробити інвестору.

Про це написав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у своїй колонці на "Економічній правді".

"Як відомо, завод "Більшовик" було продано за 1,4 млрд гривень. Найпопулярніше питання, яке я чув останніми днями, зокрема, від людей, максимально далеких від девелопменту, - "А чи не замало це?". Друге за популярністю: "А чому так близько до стартової ціни?". Насамперед стартову ціну знято не зі стелі. Вона була визначена зовнішнім експертом, одним із найбільш репутабельних світових інвестиційних радників KPMG. З урахуванням боргу заводу приблизно 650 млн грн (майже 500 млн грн боргів та 150 млн грн пені та штрафів), який має покрити покупець протягом 6 місяців, ціна активу на початок торгів вже становила більш як 2 млн дол. за 1 га території заводу", - пояснив Дмитро Сенниченко.

За його словами, переможець отримав збиткове підприємство із застарілим обладнанням та численні зобов’язання. Також Сенниченко наголосив на особливих обтяженнях – судових позовах щодо відновлення права власності на 5 будівель, незаконно відчужених на СЕТАМ через виконавче провадження.

"Еквівалент 23 000 дол. за сотку НЕОФОРМЛЕНОЇ ЗЕМЛІ на праві постійного користування та з призначенням "землі промисловості" - це не просто високий показник. Він серйозно перевищує аналогічні угоди щодо співставних державних об'єктів, які в недалекому минулому переходили із державної у приватну власність", - додав Сенниченко.

Голова ФДМУ зазначив, що два десятки років долею підприємства ніхто не переймався, а тепер заговорили про незамінність та стратегічність заводу і необхідність збереження виробництва. Натомість продаж колишнього "Більшовика" - це шанс на майбутнє великого державного активу.

"З огляду на те, що приватизаційні вимоги до інвестора прописали безальтернативно та юридично грамотно, цей шанс можна трактувати як гарантії… Ця угода є знаковою не тільки економічно, а й стратегічно. Велику приватизацію в Україні розблоковано", - підсумував Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, 27 жовтня у Фонді держмайна з аукціону був проданий Перший київський машинобудівний завод (екс-"Більшовик"). Власником став консорціум інвесторів у складі компаній А Девелопмент Олексія Баранова та UDP Андрія Іванова. Цей продаж став першим крупним об’єктом з переліку Великої приватизації за 15 років – з моменту продажу меткомбінату "Криворіжсталь" у 2004 році.

Автор: 

ФДМУ (1617) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+9
Это так всех имеют за дураков?! Там же самое Ценное - ЗЕМЛЯ!!!
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02.11.2021 12:51 Відповісти
+4
народ продолжают держать за быдло...
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02.11.2021 12:53 Відповісти
+2
Цена за "Большевик" адекватна откату фонду госимущества.
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02.11.2021 12:52 Відповісти
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Это так всех имеют за дураков?! Там же самое Ценное - ЗЕМЛЯ!!!
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02.11.2021 12:51 Відповісти
ОНи что восстанавливать завод собрались! Во втюхивают))
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02.11.2021 13:07 Відповісти
Сеннічеко нехай понти не колотить, самопіарщик хренов.
Можливо Вася Хмельницький на реальному аукціоні "придбав" об`єкт? А те що земля під будівлями комунальна власність, а не державна ?
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02.11.2021 13:45 Відповісти
Земля возле самого широкого проспекта в городе, выходящего на Варшавское шоссе.
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02.11.2021 14:14 Відповісти
23 000 дол. за сотку в центре города около метро
5 000 дол. за сотку в дачном массиве, без коммуникаций, в 5 км от метро

а теперь сравните сами много это или мало
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02.11.2021 14:53 Відповісти
Цена за "Большевик" адекватна откату фонду госимущества.
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02.11.2021 12:52 Відповісти
народ продолжают держать за быдло...
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02.11.2021 12:53 Відповісти
Да плевать они хотели на состояние обьекта, это земля в центре Киева.
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02.11.2021 12:53 Відповісти
Процент отката главе госимущества тоже адекватен.
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02.11.2021 12:57 Відповісти
сотка землі в Києві, у центрі транспортної розвязки, за 23 тис$ ох-ть дєрєбан. Побачимо як, несподівано, у новому генплані ці землі стануть для будівництва, ну типо через заботу про населення і екологію.
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02.11.2021 13:03 Відповісти
Так что,равязке на шулявском мосту таки п@зда?А Виталик обещал лично сесть за бульдозер и и все снести.
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02.11.2021 13:05 Відповісти
А земелька ничего не стоит?

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02.11.2021 13:11 Відповісти
Весь жир в земле.завод нах снесут настроят квартир и получат 24 млрд.
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02.11.2021 13:16 Відповісти
Ну, отби оголовому дебилу предлагали выкупить этот объект без аукционов в три раза дешевле.
Очевидно, что он в доле.
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02.11.2021 13:23 Відповісти
Вспоминаю первую ваучерную приватизацию. Она тоже была через жопу и несправедливой. Но благодаря ей у нас есть хоть какой-то базис (сравните с рф). А кто считает, что бывает по-другому - наивный человек.
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02.11.2021 13:24 Відповісти
23000 баксов за сотку... Это что ж такое Нада построить что бы такие бабки отбить)))
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02.11.2021 19:12 Відповісти
 
 