Ціна за "Більшовик" адекватна стану об'єкта, - голова Фонду держмайна

Сума, за яку було продано Перший київський машинобудівний завод (колишній "Більшовик"), адекватна та відповідає стану об'єкта, поточним макроекономічним умовам та майбутнім вкладенням, які потрібно зробити інвестору.

Про це написав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у своїй колонці на "Економічній правді".

"Як відомо, завод "Більшовик" було продано за 1,4 млрд гривень. Найпопулярніше питання, яке я чув останніми днями, зокрема, від людей, максимально далеких від девелопменту, - "А чи не замало це?". Друге за популярністю: "А чому так близько до стартової ціни?". Насамперед стартову ціну знято не зі стелі. Вона була визначена зовнішнім експертом, одним із найбільш репутабельних світових інвестиційних радників KPMG. З урахуванням боргу заводу приблизно 650 млн грн (майже 500 млн грн боргів та 150 млн грн пені та штрафів), який має покрити покупець протягом 6 місяців, ціна активу на початок торгів вже становила більш як 2 млн дол. за 1 га території заводу", - пояснив Дмитро Сенниченко.

За його словами, переможець отримав збиткове підприємство із застарілим обладнанням та численні зобов’язання. Також Сенниченко наголосив на особливих обтяженнях – судових позовах щодо відновлення права власності на 5 будівель, незаконно відчужених на СЕТАМ через виконавче провадження.

"Еквівалент 23 000 дол. за сотку НЕОФОРМЛЕНОЇ ЗЕМЛІ на праві постійного користування та з призначенням "землі промисловості" - це не просто високий показник. Він серйозно перевищує аналогічні угоди щодо співставних державних об'єктів, які в недалекому минулому переходили із державної у приватну власність", - додав Сенниченко.

Голова ФДМУ зазначив, що два десятки років долею підприємства ніхто не переймався, а тепер заговорили про незамінність та стратегічність заводу і необхідність збереження виробництва. Натомість продаж колишнього "Більшовика" - це шанс на майбутнє великого державного активу.

"З огляду на те, що приватизаційні вимоги до інвестора прописали безальтернативно та юридично грамотно, цей шанс можна трактувати як гарантії… Ця угода є знаковою не тільки економічно, а й стратегічно. Велику приватизацію в Україні розблоковано", - підсумував Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, 27 жовтня у Фонді держмайна з аукціону був проданий Перший київський машинобудівний завод (екс-"Більшовик"). Власником став консорціум інвесторів у складі компаній А Девелопмент Олексія Баранова та UDP Андрія Іванова. Цей продаж став першим крупним об’єктом з переліку Великої приватизації за 15 років – з моменту продажу меткомбінату "Криворіжсталь" у 2004 році.