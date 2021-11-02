РУС
Задержан глава Херсонского отделения судебной администрации, сбежавший после объявления подозрения, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала руководителя Территориального управления Государственной судебной администрации в Херсонской области, который более трех месяцев скрывался от следствия. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 594 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте СБУ. 

"Мужчину задержали в связи с тем, что после оглашения ему подозрения в июле злоумышленник пытался избежать уголовной ответственности и скрывался от следственных органов и суда. В конце июля он был объявлен в розыск", - говорится в информации.

Правоохранителям удалось обнаружить беглеца в Киеве в конце октября.

В СБУ подчеркнули: "В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники ГСА использовали рабочее оборудование для майнинга криптовалюты и ведения интернет-магазинов, - ГБР

Напомним, что СБУ задокументировала этого чиновника категории "А" на коррупционной схеме. Он нарушил процедуру государственных закупок и заключил контракт с ФЛП в обход тендерных норм. Таким образом, подписал договоры на поставки техники на сумму 1 млн 700 тыс. грн, 703 тыс. из которых, по имеющейся информации, пошли в его карман.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым, Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко. ФОТО

Задержан глава Херсонского отделения судебной администрации, сбежавший после объявления подозрения, - СБУ 01

задержание (6721) откат (81) СБУ (20455) ГСАУ (29)
лыжи без смазки...
02.11.2021 14:39 Ответить
украл 700 тыщ. - залог 594 тыщи = профит 106 тысяч!)
02.11.2021 14:40 Ответить
маловато, йому на пару днів
02.11.2021 18:13 Ответить
Десь переховувався, з голоду опух...
02.11.2021 14:45 Ответить
отмажут
02.11.2021 14:55 Ответить
"судей" Украины, надо расстреливать на месте, а не подозрения им объявлять.
02.11.2021 15:45 Ответить
Заставь дурного богу молиться - он и лоб расшибет. Поясняю:
В США залоги введены и работают потому что там есть институт частного сыска (т.н. охотники за головами). Т.е. из внесенного залога выделяется некая сумма на поимку беглого. И деньги налогоплательщиков целы, и полиция не отвлекается, и новые рабочие места, и результаты на порядок выше.
А у нас? Возможность не сесть и безнаказанно слинять? Депутаты под себя писали?
И потом, если человек 3 месяца скрывался от следствия, то какой, нах, залог?
02.11.2021 15:54 Ответить
594 тисячі у нього є
02.11.2021 16:39 Ответить
 
 