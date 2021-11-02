Затримано голову Херсонського відділення судової адміністрації, який втік після оголошення підозри, - СБУ
Служба безпеки України затримала керівника Територіального управління Державної судової адміністрації у Херсонській області, який понад три місяці переховувався від слідства. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 594 тис. грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті СБУ.
"Чоловіка затримали у зв’язку з тим, що після оголошення йому підозри у липні зловмисник намагався уникнути кримінальної відповідальності та переховувався від слідчих органів і суду. В кінці липня його було оголошено у розшук", - йдеться в інформації.
Правоохоронцям вдалося виявити втікача у Києві наприкінці жовтня.
У СБУ наголосили: "Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України".
Нагадаємо, що СБУ задокументувала цього посадовця категорії "А" на корупційній схемі. Він порушив процедуру державних закупівель і уклав контракт із ФОПом в обхід тендерних норм. У такий спосіб підписав договори на поставки техніки на суму 1 млн 700 тис. грн, 703 тис. з яких, за наявною інформацією, пішли у його кишеню.
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Головного управління СБУ в АР Крим, Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В США залоги введены и работают потому что там есть институт частного сыска (т.н. охотники за головами). Т.е. из внесенного залога выделяется некая сумма на поимку беглого. И деньги налогоплательщиков целы, и полиция не отвлекается, и новые рабочие места, и результаты на порядок выше.
А у нас? Возможность не сесть и безнаказанно слинять? Депутаты под себя писали?
И потом, если человек 3 месяца скрывался от следствия, то какой, нах, залог?