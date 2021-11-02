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Затримано голову Херсонського відділення судової адміністрації, який втік після оголошення підозри, - СБУ

Служба безпеки України затримала керівника Територіального управління Державної судової адміністрації у Херсонській області, який понад три місяці переховувався від слідства. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 594 тис. грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті СБУ.

"Чоловіка затримали у зв’язку з тим, що після оголошення йому підозри у липні зловмисник намагався уникнути кримінальної відповідальності та переховувався від слідчих органів і суду. В кінці липня його було оголошено у розшук", - йдеться в інформації.

Правоохоронцям вдалося виявити втікача у Києві наприкінці жовтня.

У СБУ наголосили: "Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України".

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Нагадаємо, що СБУ задокументувала цього посадовця категорії "А" на корупційній схемі. Він порушив процедуру державних закупівель і уклав контракт із ФОПом в обхід тендерних норм. У такий спосіб підписав договори на поставки техніки на суму 1 млн 700 тис. грн, 703 тис. з яких, за наявною інформацією, пішли у його кишеню.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Головного управління СБУ в АР Крим, Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Затримано голову Херсонського відділення судової адміністрації, який втік після оголошення підозри, - СБУ 01

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затримання (4357) відкат (69) СБУ (13056) ДСАУ (32)


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лыжи без смазки...
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02.11.2021 14:39 Відповісти
украл 700 тыщ. - залог 594 тыщи = профит 106 тысяч!)
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02.11.2021 14:40 Відповісти
маловато, йому на пару днів
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02.11.2021 18:13 Відповісти
Десь переховувався, з голоду опух...
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02.11.2021 14:45 Відповісти
отмажут
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02.11.2021 14:55 Відповісти
"судей" Украины, надо расстреливать на месте, а не подозрения им объявлять.
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02.11.2021 15:45 Відповісти
Заставь дурного богу молиться - он и лоб расшибет. Поясняю:
В США залоги введены и работают потому что там есть институт частного сыска (т.н. охотники за головами). Т.е. из внесенного залога выделяется некая сумма на поимку беглого. И деньги налогоплательщиков целы, и полиция не отвлекается, и новые рабочие места, и результаты на порядок выше.
А у нас? Возможность не сесть и безнаказанно слинять? Депутаты под себя писали?
И потом, если человек 3 месяца скрывался от следствия, то какой, нах, залог?
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02.11.2021 15:54 Відповісти
594 тисячі у нього є
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02.11.2021 16:39 Відповісти
 
 