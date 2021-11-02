Украина и Шри-Ланка создадут двустороннюю межправительственную экономическую комиссию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обсудил с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса активизацию двустороннего взаимодействия.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время разговора с Готабайей Раджапакса в Глазго договорились положить начало двусторонней межправительственной экономической комиссии между Украиной и Шри-Ланкой. Обсудили развитие сотрудничества в области туризма, обучение студентов и активизацию двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

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