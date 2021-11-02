Украина и Шри-Ланка создадут двустороннюю межправительственную экономическую комиссию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обсудил с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса активизацию двустороннего взаимодействия.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время разговора с Готабайей Раджапакса в Глазго договорились положить начало двусторонней межправительственной экономической комиссии между Украиной и Шри-Ланкой. Обсудили развитие сотрудничества в области туризма, обучение студентов и активизацию двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.
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+15 Oljik
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+10 Диды Выпивали
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підер світу
Зря ты так,Шри-Ланка...
Оно тебе надо?
кому умный достался...кому красивый..а нам чмо ))))))) нехай абзавидуются фсе )))
Короче, у преЗедента новый тренд - чайные плантации на донецких терриконах......
Сначала ездил греть жопу в Оман, потом подписывал доленосные соглашения.
Теперь, наоборот - сначала соглашение, потом греть жопу.