РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11107 посетителей онлайн
Новости
1 233 47

Украина и Шри-Ланка создадут двустороннюю межправительственную экономическую комиссию, - Зеленский

Украина и Шри-Ланка создадут двустороннюю межправительственную экономическую комиссию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обсудил с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса активизацию двустороннего взаимодействия.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время разговора с Готабайей Раджапакса в Глазго договорились положить начало двусторонней межправительственной экономической комиссии между Украиной и Шри-Ланкой. Обсудили развитие сотрудничества в области туризма, обучение студентов и активизацию двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский и Столтенберг в Глазго обсудили Донбасс: "Для Украины очень важна поддержка НАТО". ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Шри-Ланка (43)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
У мене одне питання: хтось щось чув про потоки інвестицій в Україну з Оману, Катару і ОАЕ, де Буба підписав доленосні меморандуми?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:54 Ответить
+13
Ці інвестиції вкрав Порошенко!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 15:55 Ответить
+10
то Шри-ЛЕНКА. наркоша попутал
показать весь комментарий
02.11.2021 16:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот теперь заживём...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:51 Ответить
неправильно мыслишь - теперь нечета ленки и клована со спиногрызами махнут на шару налаживать отношения со Шри-Ланкой на Новый Год, ну а мы видосик запиленный в ноябре посмотрим с поздравлениями....
показать весь комментарий
02.11.2021 16:11 Ответить
Вотета я понимаю перемога, даже переможище
показать весь комментарий
02.11.2021 15:51 Ответить
Найвеличніший підер світу
показать весь комментарий
02.11.2021 16:07 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 17:03 Ответить
В Шри-Ланке сгорело судно...
Зря ты так,Шри-Ланка...
Оно тебе надо?
показать весь комментарий
02.11.2021 17:09 Ответить
Тяжело было комику не заржать, когда он услышал имя и фамилию этого товарища со Шри-Ланки
показать весь комментарий
02.11.2021 15:52 Ответить
интересно по бумажке читал...или в ухо суфлерили ? )))
показать весь комментарий
02.11.2021 15:55 Ответить
У него за спиной целая кулеба стоит. Тот англиский язык точно знает
показать весь комментарий
02.11.2021 15:56 Ответить
англицкий изык - это хорошо... а имя - Готабайя Раджапакс...тут жеж не по пианинке бренькать - тут жеж надо не обидеть инвестора ))))
показать весь комментарий
02.11.2021 16:08 Ответить
Он еще мог подумать, шо это родич дерипаски. Ведь раджапаска, дерипаска, какая разница
показать весь комментарий
02.11.2021 16:09 Ответить
думаю он так и подумал ))) ибо чего ж тогда так унизительно шото гундосил ))))
показать весь комментарий
02.11.2021 16:18 Ответить
Буба досконально знає шріланкійську мову.)))
показать весь комментарий
02.11.2021 15:57 Ответить
Он вообще не знал, с кем говорил. Поймал за рукав, потрепался, а потом у Кулебы спрашивает - а что это за чувак был?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:58 Ответить
Май нейм из Вова, Ай ем донт лох, енд ай 43 еарс олд, енд ай презедент оф зис кантри нейм каторай Укрейн
показать весь комментарий
02.11.2021 16:08 Ответить
то Шри-ЛЕНКА. наркоша попутал
показать весь комментарий
02.11.2021 16:00 Ответить
а чего оно без маски...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:53 Ответить
что би всє віділі какой он красівий бубачька
показать весь комментарий
02.11.2021 15:54 Ответить
та да...нам усе должны завидовать )))
кому умный достался...кому красивый..а нам чмо ))))))) нехай абзавидуются фсе )))
показать весь комментарий
02.11.2021 15:56 Ответить
Буба красів как Аппалон, могуч как Зевс і говорят, что пукаєт ландьішамі.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:59 Ответить
да и накачанный как Херакл (комнатный) с побритой грудкой ))))
показать весь комментарий
02.11.2021 16:12 Ответить
Чому ж без маски? Комік Зеленський носить маску президента, просто не всі її бачать.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:55 Ответить
ну как бы вроде вы и правы ))) но .... положено еще и маленький намордничек )))) в людных местах
показать весь комментарий
02.11.2021 15:57 Ответить
Там все привитые, если у ж на то пошло. По идее маски в таком случае не нужны. Вот пример недавно был:
показать весь комментарий
02.11.2021 15:59 Ответить
а там не страшно - там все чумные )))) или зачумленные (как правильно? )))) чумки короче)))
показать весь комментарий
02.11.2021 16:15 Ответить
У мене одне питання: хтось щось чув про потоки інвестицій в Україну з Оману, Катару і ОАЕ, де Буба підписав доленосні меморандуми?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:54 Ответить
Ці інвестиції вкрав Порошенко!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 15:55 Ответить
Стопудов.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:56 Ответить
Мало того! Порошенко вывел краденое через офшоры Квартала! Ужоснах, так подставить бубочку...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:59 Ответить
Чули. Але не бачили.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:01 Ответить
Цейлон неймовірна країна з прекрасними людьми... Всім раджу хоча б раз там побути..
показать весь комментарий
02.11.2021 15:55 Ответить
Чем бы дитя не тешилось...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:56 Ответить
В любом случае это лучше, чем врагу спецоперации сливать.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:57 Ответить
Я підозрюю, що настане час і Вовік буде втікати кудись у Перську затоку, там у нього скарби і запасна база.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:02 Ответить
А на Дніпрі що, заток нема достатньо глибоченьких?
показать весь комментарий
02.11.2021 17:02 Ответить
С коррупцией покончил, тарифы снизил, зарплаты поднял, войну закончил, лярд деревьев посадил......
Короче, у преЗедента новый тренд - чайные плантации на донецких терриконах......
показать весь комментарий
02.11.2021 16:03 Ответить
С Китая(через дружественную Ш.-Л.)
показать весь комментарий
02.11.2021 18:08 Ответить
Клоун вообще с ног сбился. Не жалеет себя не жалеет, все о Нариде думает.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:04 Ответить
Это звиздец...зекрыса подходит ко всем подряд на пару сек поздороваться,а подоляк расплетает про договоры и декларации
показать весь комментарий
02.11.2021 16:05 Ответить
крутятся как могут))) Нарид схавает, даже наверно по айситиви покажут седне
показать весь комментарий
02.11.2021 16:13 Ответить
половина тех, к кому оно сунулось и не поняли шо их сфоткали и шо они теперя инвесторы ))))
показать весь комментарий
02.11.2021 16:16 Ответить
А ког це хвилює? Хай платять! За фото з мавпочкою.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:04 Ответить
Вислюк резко поменял тактику.
Сначала ездил греть жопу в Оман, потом подписывал доленосные соглашения.
Теперь, наоборот - сначала соглашение, потом греть жопу.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:39 Ответить
Да, да, Шри-Ланка научит, как брать кабальные кредиты у Китая. Только межправительственную комиссию не забудьте создать, идиоты.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:43 Ответить
Вот это дно... Там же Китай рулит(дружба, взаимопомощь и т.д.).
показать весь комментарий
02.11.2021 18:02 Ответить
Шри-Ланка - 100500 китайский офшор.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:53 Ответить
Ну куда ж мы без Шри-Ланки..., Мальдив....и Гондураса....
показать весь комментарий
02.11.2021 19:30 Ответить
 
 