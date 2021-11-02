По 100 тонн ежесуточно: металлурги поставляют кислород в больницы
В Украине пик эпидемии COVID-19: металлургические предприятия увеличили количество кислорода, которое отдают больницам. 1 тонна кислорода закрывает потребности примерно ста больных в день.
Группа "Метинвест" Рината Ахметова увеличила поставки кислорода в больницы до 100 тонн в сутки.
Об этом сообщил директор Департамента регионального развития группы "Метинвест" Александр Вишняков.
"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонового газа – это небезопасно, это дорого, это неэффективно и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции", - рассказал Вишняков.
По его словам, в связи с ростом потребления кислорода в больницах, который наблюдается нынешней осенью, группа "Метинвест" приняла решение увеличить его поставки.
"На сегодняшний день только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, фактическая цифра – это уже 100 тонн", - сообщил Вишняков.
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"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Источник:
А что у нас слышно по этому поводу от зебанды?
Никогда нельзя выбирать голожопых слуг народа в верховную власть. Иначе они быстро зеленый коммунизм устроят и все развалят.
Чому досі ці кислородні станції не стоять у кожній лікарні? Ну, спитайте у вибрців ЗЕ!
Це буквально вчора казав Труханов.
І так - я не знаю, щоби в Одесі вироблялись кисневі станції.
Можливо, це не киснева станція, а кріоциліндри, тобто баки, в які закачують кисень з автоцистерн?
Они что, совсем свихнулось от безнаказанного ВРАНЬЯ?
10 кг, это = 8000 литров или 8 кубометров!
Этого объема хватит братьям Кличко почти на двое суток!
1 м3 кисню важить 1,429 кг.
Мои Вам респекты!
Но:
Вы наверное рассчитывали максимальную поставку кислородной смеси, которую может выдержать система? (с проектным запасом)
1. максимальная практически никогда не требуется.
2. Чистым кислородом никого никогда не накачивают - он убьет не хуже, чем вирус. Смесь используется 50-80%. То есть уже -20% кислорода.
3. Так как у нас "любят" использовать самые дешевые маски, без "мешка" - половина смеси на выдохе сразу улетает в атмосферу.
4. а еще и уплотнители хреновые и резинки крепления маски растянутые - еще ХРЗ% теряется.
Таким образом наблюдается просто ДИКИЙ ПЕРЕРАСХОД так ЖИЗНЕННО нужного газа!
То есть, минимальными усилиями можно сократить потребление кислорода на 1/2-2/3.
...
p.s.: жидкий кислород обладает плотностью 1,141 г/см³ (при температуре кипения), то есть 1 литр весит 1,14 кг, но это уже не важные в данном контексте мелочи, пусть будет 1,429: больше - это не меньше.