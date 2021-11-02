По 100 тонн ежесуточно: металлурги поставляют кислород в больницы

В Украине пик эпидемии COVID-19: металлургические предприятия увеличили количество кислорода, которое отдают больницам. 1 тонна кислорода закрывает потребности примерно ста больных в день.

Группа "Метинвест" Рината Ахметова увеличила поставки кислорода в больницы до 100 тонн в сутки.

Об этом сообщил директор Департамента регионального развития группы "Метинвест" Александр Вишняков.

"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонового газа – это небезопасно, это дорого, это неэффективно и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции", - рассказал Вишняков.

По его словам, в связи с ростом потребления кислорода в больницах, который наблюдается нынешней осенью, группа "Метинвест" приняла решение увеличить его поставки.

"На сегодняшний день только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, фактическая цифра – это уже 100 тонн", - сообщил Вишняков.