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По 100 тонн ежесуточно: металлурги поставляют кислород в больницы

В Украине пик эпидемии COVID-19: металлургические предприятия увеличили количество кислорода, которое отдают больницам. 1 тонна кислорода закрывает потребности примерно ста больных в день.

Группа "Метинвест" Рината Ахметова увеличила поставки кислорода в больницы до 100 тонн в сутки.

Об этом сообщил директор Департамента регионального развития группы "Метинвест" Александр Вишняков.

"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонового газа – это небезопасно, это дорого, это неэффективно и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции", - рассказал Вишняков.

По 100 тонн ежесуточно: металлурги поставляют кислород в больницы 01

По его словам, в связи с ростом потребления кислорода в больницах, который наблюдается нынешней осенью, группа "Метинвест" приняла решение увеличить его поставки.

"На сегодняшний день только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, фактическая цифра – это уже 100 тонн", - сообщил Вишняков.

Автор: 

Метинвест (186) кислород (70)


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Топ комментарии
+5
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02.11.2021 16:57 Ответить
+4
металлургам-респект...
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02.11.2021 16:52 Ответить
+3
Вот у товарисча ахметова малость раскошелились и поставили кислородные станции в больницы.

А что у нас слышно по этому поводу от зебанды?
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02.11.2021 16:55 Ответить
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металлургам-респект...
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02.11.2021 16:52 Ответить
ренатахметочу Слава!

"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Источник:
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02.11.2021 16:58 Ответить
ай ай ай це ж немедичний кисень який виробляється на меткомбінатах, де погане повітря і купа примесей. Хто ж дозволив цей бардак? ай ай ай
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02.11.2021 18:27 Ответить
так, а де позначка [PR]?
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02.11.2021 17:00 Ответить
Вот у товарисча ахметова малость раскошелились и поставили кислородные станции в больницы.

А что у нас слышно по этому поводу от зебанды?
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02.11.2021 16:55 Ответить
А от них слышно, что за два года пандемии они не наладили работу заводов по производству кислорода и не укомплектовали больницы.
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04.11.2021 01:35 Ответить
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02.11.2021 16:57 Ответить
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02.11.2021 17:06 Ответить
Хороша справа! Молодці!
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02.11.2021 16:57 Ответить
охметовцы перепрофилировались...кароче охметко мизантроп-альтруист,блин.
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02.11.2021 16:59 Ответить
Все миллиардеры иногда альтруисты. От Ахметова до Пинчука, от Порошенко до Илона Маска)

Никогда нельзя выбирать голожопых слуг народа в верховную власть. Иначе они быстро зеленый коммунизм устроят и все развалят.
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02.11.2021 20:44 Ответить
"В городах присутствия бизнеса Ахметова"... Боже , какой слоган. Какие-то города с какими-то людишками, а там "присутствует бизнес". Вишняков, у тебя всё нормально с головой?..
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02.11.2021 17:00 Ответить
Выхлопы из домменых и мартеновских печей напрямую к палатам подключили, не иначе.
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02.11.2021 17:13 Ответить
Вам хихоньки, а там людей спасают. Вы даже не представляете, какой это ужас, когда в больнице заканчивается кислород
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04.11.2021 01:36 Ответить
Вы даже не представляете что я представляю. А по сабжу - если бы меньше зантмались пиаром и подобными помповыми высерами, а просто делали свое дело, то кислород в больницах не заканчивался бы. НИКОГДА.
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04.11.2021 08:08 Ответить
Що дійсно важливо - кіслородні станції дозволяють отримувати кисень на місці, і не залежати від наявності і можливості купувати кисень у сторонніх виробників. Просто кисень виробляється з повітря прямо у лікарні!

Чому досі ці кислородні станції не стоять у кожній лікарні? Ну, спитайте у вибрців ЗЕ!
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02.11.2021 17:13 Ответить
Так, у Нікополі біля корпусів, що приймають ковідних, поставили на вулиці. Постачальник - Одесса.
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02.11.2021 17:33 Ответить
Вибачте - постачальник ЧОГО?
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02.11.2021 18:49 Ответить
Обладнання
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02.11.2021 20:04 Ответить
Одеса закупила кисневу станцію для лікарні в Турції, повинна була вже прийти, і встановлюватись, але щось там на турецькій митниці не склалось - якісь там в них свята, і митниця тупо не працює. Тож тільки днями обладнання повинно дійти до Одеси.

Це буквально вчора казав Труханов.

І так - я не знаю, щоби в Одесі вироблялись кисневі станції.

Можливо, це не киснева станція, а кріоциліндри, тобто баки, в які закачують кисень з автоцистерн?
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02.11.2021 23:26 Ответить
Ну або це просто імпортер обладнання знаходиться в Одесі, і продає його в Україні разом зі встановленням і налагодженням...
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02.11.2021 23:30 Ответить
"не до жиру быть бы живы " Технический кислород низя использовать в медицине
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02.11.2021 17:18 Ответить
10 кг кислорода на ОДНОГО человека в СУТКИ?!!!!!
Они что, совсем свихнулось от безнаказанного ВРАНЬЯ?
10 кг, это = 8000 литров или 8 кубометров!
Этого объема хватит братьям Кличко почти на двое суток!
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02.11.2021 18:10 Ответить
Розрахункова витрата кисню на 1 ліжко 6 л/хв, 0,36м3/ч, 8,64м3./добу при споживанні кисню 24 години на добу. Проектувала цим літом підвод медичного кисню по мідному киснепроводу до ліжок в інфекційному відділенні. ДБН В.2.2-10-2001, ВСН 10-83, ВСН 50-83

1 м3 кисню важить 1,429 кг.
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02.11.2021 20:51 Ответить
Оооо, у нас остались инженеры, которые еще что-то РАССЧИТЫВАЮТ?
Мои Вам респекты!
Но:
Вы наверное рассчитывали максимальную поставку кислородной смеси, которую может выдержать система? (с проектным запасом)
1. максимальная практически никогда не требуется.
2. Чистым кислородом никого никогда не накачивают - он убьет не хуже, чем вирус. Смесь используется 50-80%. То есть уже -20% кислорода.
3. Так как у нас "любят" использовать самые дешевые маски, без "мешка" - половина смеси на выдохе сразу улетает в атмосферу.
4. а еще и уплотнители хреновые и резинки крепления маски растянутые - еще ХРЗ% теряется.
Таким образом наблюдается просто ДИКИЙ ПЕРЕРАСХОД так ЖИЗНЕННО нужного газа!
То есть, минимальными усилиями можно сократить потребление кислорода на 1/2-2/3.
...
p.s.: жидкий кислород обладает плотностью 1,141 г/см³ (при температуре кипения), то есть 1 литр весит 1,14 кг, но это уже не важные в данном контексте мелочи, пусть будет 1,429: больше - это не меньше.
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02.11.2021 21:21 Ответить
Промисловий кісень використовувати для потреб медицин, це кощунство.
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02.11.2021 18:39 Ответить
Всі виробники кисню сертифікують своє виробництво для можливості поставки кисню в лікарні, і отримують відповідні ліцензії.
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02.11.2021 18:50 Ответить
Ну так звичайний грип. Кожного року таке. А антиваксери кажуть, що ковід цього року навіть до епідпорогу недотягує...
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02.11.2021 20:13 Ответить
не дай бог нам дожить, когда какая-нибудь болезнь дотянет до эпидпорога.
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02.11.2021 20:46 Ответить
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not. An epidemic can cause enormous damage through financial and economic losses in addition to impaired health and loss of life.
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02.11.2021 22:08 Ответить
Длительное вдыхание чистого кислорода может иметь опасные последствия для организма. Безопасно длительно дышать при обычном давлении смесями, содержащими до 60 % кислорода. Дыхание 90 % кислородом в течение 3 суток приводит к тахикардии, рвоте, пневмонии, судорогам. При повышении давления токсическое действие кислорода ускоряется и усиливается
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02.11.2021 20:22 Ответить
Це Ви в інтернеті прочитали, чи на практиці бачили ?
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03.11.2021 00:01 Ответить
Сейчас каждыйграм на вес золота, я б сказал человеческой жизни
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03.11.2021 20:10 Ответить
Молодцы! Как сейчас нужна помощь, сложно словами описать... Здоровья всем!
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04.11.2021 01:34 Ответить
 
 