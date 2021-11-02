По 100 тонн щодобово: металурги постачають кисень у лікарні
В Україні пік епідемії COVID-19: металургійні підприємства збільшили кількість кисню, який віддають лікарням. 1 тонна кисню закриває потреби приблизно ста хворих на день.
Група "Метінвест" Ріната Ахметова збільшила постачання кисню до лікарень до 100 тонн на добу.
Про це повідомив директор Департаменту регіонального розвитку групи "Метінвест" Олександр Вишняков.
"З 2020 року ми постачаємо кисень до лікарень у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Ми розуміли, що є чергова хвиля. Тому в лікарнях Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська ми відмовилися від балонового газу – це небезпечно, це дорого, це неефективно та проінвестували в інфраструктуру лікарень, де встановили кисневі станції", – розповів Вишняков.
За його словами, у зв'язку зі зростанням споживання кисню у лікарнях, яке спостерігається восени цього року, група "Метінвест" прийняла рішення збільшити його постачання.
"На сьогодні лише за останній місяць відвантажено понад 1700 тонн рідкого кисню. Якщо у жовтні добова норма становила 80 тонн на добу, то сьогодні у листопаді фактична цифра – це вже 100 тонн", – повідомив Вишняков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Источник:
А что у нас слышно по этому поводу от зебанды?
Никогда нельзя выбирать голожопых слуг народа в верховную власть. Иначе они быстро зеленый коммунизм устроят и все развалят.
Чому досі ці кислородні станції не стоять у кожній лікарні? Ну, спитайте у вибрців ЗЕ!
Це буквально вчора казав Труханов.
І так - я не знаю, щоби в Одесі вироблялись кисневі станції.
Можливо, це не киснева станція, а кріоциліндри, тобто баки, в які закачують кисень з автоцистерн?
Они что, совсем свихнулось от безнаказанного ВРАНЬЯ?
10 кг, это = 8000 литров или 8 кубометров!
Этого объема хватит братьям Кличко почти на двое суток!
1 м3 кисню важить 1,429 кг.
Мои Вам респекты!
Но:
Вы наверное рассчитывали максимальную поставку кислородной смеси, которую может выдержать система? (с проектным запасом)
1. максимальная практически никогда не требуется.
2. Чистым кислородом никого никогда не накачивают - он убьет не хуже, чем вирус. Смесь используется 50-80%. То есть уже -20% кислорода.
3. Так как у нас "любят" использовать самые дешевые маски, без "мешка" - половина смеси на выдохе сразу улетает в атмосферу.
4. а еще и уплотнители хреновые и резинки крепления маски растянутые - еще ХРЗ% теряется.
Таким образом наблюдается просто ДИКИЙ ПЕРЕРАСХОД так ЖИЗНЕННО нужного газа!
То есть, минимальными усилиями можно сократить потребление кислорода на 1/2-2/3.
...
p.s.: жидкий кислород обладает плотностью 1,141 г/см³ (при температуре кипения), то есть 1 литр весит 1,14 кг, но это уже не важные в данном контексте мелочи, пусть будет 1,429: больше - это не меньше.