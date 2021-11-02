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Новини
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По 100 тонн щодобово: металурги постачають кисень у лікарні

В Україні пік епідемії COVID-19: металургійні підприємства збільшили кількість кисню, який віддають лікарням. 1 тонна кисню закриває потреби приблизно ста хворих на день.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова збільшила постачання кисню до лікарень до 100 тонн на добу.

Про це повідомив директор Департаменту регіонального розвитку групи "Метінвест" Олександр Вишняков.

"З 2020 року ми постачаємо кисень до лікарень у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Ми розуміли, що є чергова хвиля. Тому в лікарнях Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська ми відмовилися від балонового газу – це небезпечно, це дорого, це неефективно та проінвестували в інфраструктуру лікарень, де встановили кисневі станції", – розповів Вишняков.

По 100 тонн щодобово: металурги постачають кисень у лікарні 01

За його словами, у зв'язку зі зростанням споживання кисню у лікарнях, яке спостерігається восени цього року, група "Метінвест" прийняла рішення збільшити його постачання.

"На сьогодні лише за останній місяць відвантажено понад 1700 тонн рідкого кисню. Якщо у жовтні добова норма становила 80 тонн на добу, то сьогодні у листопаді фактична цифра – це вже 100 тонн", – повідомив Вишняков.

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Автор: 

Метінвест (969) кисень (71)


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Топ коментарі
+5
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02.11.2021 16:57 Відповісти
+4
металлургам-респект...
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02.11.2021 16:52 Відповісти
+3
Вот у товарисча ахметова малость раскошелились и поставили кислородные станции в больницы.

А что у нас слышно по этому поводу от зебанды?
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02.11.2021 16:55 Відповісти
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металлургам-респект...
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02.11.2021 16:52 Відповісти
ренатахметочу Слава!

"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Источник:
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02.11.2021 16:58 Відповісти
ай ай ай це ж немедичний кисень який виробляється на меткомбінатах, де погане повітря і купа примесей. Хто ж дозволив цей бардак? ай ай ай
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02.11.2021 18:27 Відповісти
так, а де позначка [PR]?
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02.11.2021 17:00 Відповісти
Вот у товарисча ахметова малость раскошелились и поставили кислородные станции в больницы.

А что у нас слышно по этому поводу от зебанды?
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02.11.2021 16:55 Відповісти
А от них слышно, что за два года пандемии они не наладили работу заводов по производству кислорода и не укомплектовали больницы.
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04.11.2021 01:35 Відповісти
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02.11.2021 16:57 Відповісти
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02.11.2021 17:06 Відповісти
Хороша справа! Молодці!
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02.11.2021 16:57 Відповісти
охметовцы перепрофилировались...кароче охметко мизантроп-альтруист,блин.
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02.11.2021 16:59 Відповісти
Все миллиардеры иногда альтруисты. От Ахметова до Пинчука, от Порошенко до Илона Маска)

Никогда нельзя выбирать голожопых слуг народа в верховную власть. Иначе они быстро зеленый коммунизм устроят и все развалят.
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02.11.2021 20:44 Відповісти
"В городах присутствия бизнеса Ахметова"... Боже , какой слоган. Какие-то города с какими-то людишками, а там "присутствует бизнес". Вишняков, у тебя всё нормально с головой?..
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02.11.2021 17:00 Відповісти
Выхлопы из домменых и мартеновских печей напрямую к палатам подключили, не иначе.
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02.11.2021 17:13 Відповісти
Вам хихоньки, а там людей спасают. Вы даже не представляете, какой это ужас, когда в больнице заканчивается кислород
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04.11.2021 01:36 Відповісти
Вы даже не представляете что я представляю. А по сабжу - если бы меньше зантмались пиаром и подобными помповыми высерами, а просто делали свое дело, то кислород в больницах не заканчивался бы. НИКОГДА.
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04.11.2021 08:08 Відповісти
Що дійсно важливо - кіслородні станції дозволяють отримувати кисень на місці, і не залежати від наявності і можливості купувати кисень у сторонніх виробників. Просто кисень виробляється з повітря прямо у лікарні!

Чому досі ці кислородні станції не стоять у кожній лікарні? Ну, спитайте у вибрців ЗЕ!
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02.11.2021 17:13 Відповісти
Так, у Нікополі біля корпусів, що приймають ковідних, поставили на вулиці. Постачальник - Одесса.
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02.11.2021 17:33 Відповісти
Вибачте - постачальник ЧОГО?
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02.11.2021 18:49 Відповісти
Обладнання
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02.11.2021 20:04 Відповісти
Одеса закупила кисневу станцію для лікарні в Турції, повинна була вже прийти, і встановлюватись, але щось там на турецькій митниці не склалось - якісь там в них свята, і митниця тупо не працює. Тож тільки днями обладнання повинно дійти до Одеси.

Це буквально вчора казав Труханов.

І так - я не знаю, щоби в Одесі вироблялись кисневі станції.

Можливо, це не киснева станція, а кріоциліндри, тобто баки, в які закачують кисень з автоцистерн?
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02.11.2021 23:26 Відповісти
Ну або це просто імпортер обладнання знаходиться в Одесі, і продає його в Україні разом зі встановленням і налагодженням...
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02.11.2021 23:30 Відповісти
"не до жиру быть бы живы " Технический кислород низя использовать в медицине
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02.11.2021 17:18 Відповісти
10 кг кислорода на ОДНОГО человека в СУТКИ?!!!!!
Они что, совсем свихнулось от безнаказанного ВРАНЬЯ?
10 кг, это = 8000 литров или 8 кубометров!
Этого объема хватит братьям Кличко почти на двое суток!
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02.11.2021 18:10 Відповісти
Розрахункова витрата кисню на 1 ліжко 6 л/хв, 0,36м3/ч, 8,64м3./добу при споживанні кисню 24 години на добу. Проектувала цим літом підвод медичного кисню по мідному киснепроводу до ліжок в інфекційному відділенні. ДБН В.2.2-10-2001, ВСН 10-83, ВСН 50-83

1 м3 кисню важить 1,429 кг.
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02.11.2021 20:51 Відповісти
Оооо, у нас остались инженеры, которые еще что-то РАССЧИТЫВАЮТ?
Мои Вам респекты!
Но:
Вы наверное рассчитывали максимальную поставку кислородной смеси, которую может выдержать система? (с проектным запасом)
1. максимальная практически никогда не требуется.
2. Чистым кислородом никого никогда не накачивают - он убьет не хуже, чем вирус. Смесь используется 50-80%. То есть уже -20% кислорода.
3. Так как у нас "любят" использовать самые дешевые маски, без "мешка" - половина смеси на выдохе сразу улетает в атмосферу.
4. а еще и уплотнители хреновые и резинки крепления маски растянутые - еще ХРЗ% теряется.
Таким образом наблюдается просто ДИКИЙ ПЕРЕРАСХОД так ЖИЗНЕННО нужного газа!
То есть, минимальными усилиями можно сократить потребление кислорода на 1/2-2/3.
...
p.s.: жидкий кислород обладает плотностью 1,141 г/см³ (при температуре кипения), то есть 1 литр весит 1,14 кг, но это уже не важные в данном контексте мелочи, пусть будет 1,429: больше - это не меньше.
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02.11.2021 21:21 Відповісти
Промисловий кісень використовувати для потреб медицин, це кощунство.
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02.11.2021 18:39 Відповісти
Всі виробники кисню сертифікують своє виробництво для можливості поставки кисню в лікарні, і отримують відповідні ліцензії.
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02.11.2021 18:50 Відповісти
Ну так звичайний грип. Кожного року таке. А антиваксери кажуть, що ковід цього року навіть до епідпорогу недотягує...
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02.11.2021 20:13 Відповісти
не дай бог нам дожить, когда какая-нибудь болезнь дотянет до эпидпорога.
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02.11.2021 20:46 Відповісти
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not. An epidemic can cause enormous damage through financial and economic losses in addition to impaired health and loss of life.
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02.11.2021 22:08 Відповісти
Длительное вдыхание чистого кислорода может иметь опасные последствия для организма. Безопасно длительно дышать при обычном давлении смесями, содержащими до 60 % кислорода. Дыхание 90 % кислородом в течение 3 суток приводит к тахикардии, рвоте, пневмонии, судорогам. При повышении давления токсическое действие кислорода ускоряется и усиливается
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02.11.2021 20:22 Відповісти
Це Ви в інтернеті прочитали, чи на практиці бачили ?
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03.11.2021 00:01 Відповісти
Сейчас каждыйграм на вес золота, я б сказал человеческой жизни
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03.11.2021 20:10 Відповісти
Молодцы! Как сейчас нужна помощь, сложно словами описать... Здоровья всем!
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04.11.2021 01:34 Відповісти
 
 