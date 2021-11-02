По 100 тонн щодобово: металурги постачають кисень у лікарні

В Україні пік епідемії COVID-19: металургійні підприємства збільшили кількість кисню, який віддають лікарням. 1 тонна кисню закриває потреби приблизно ста хворих на день.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова збільшила постачання кисню до лікарень до 100 тонн на добу.

Про це повідомив директор Департаменту регіонального розвитку групи "Метінвест" Олександр Вишняков.

"З 2020 року ми постачаємо кисень до лікарень у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Ми розуміли, що є чергова хвиля. Тому в лікарнях Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська ми відмовилися від балонового газу – це небезпечно, це дорого, це неефективно та проінвестували в інфраструктуру лікарень, де встановили кисневі станції", – розповів Вишняков.

За його словами, у зв'язку зі зростанням споживання кисню у лікарнях, яке спостерігається восени цього року, група "Метінвест" прийняла рішення збільшити його постачання.

"На сьогодні лише за останній місяць відвантажено понад 1700 тонн рідкого кисню. Якщо у жовтні добова норма становила 80 тонн на добу, то сьогодні у листопаді фактична цифра – це вже 100 тонн", – повідомив Вишняков.

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