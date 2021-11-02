ВР ввела ограничения на допуск невакцинированных в здание парламента

Верховная Рада приняла за основу проект постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 279 народных депутатов.

Перед голосованием спикер Руслан Стефанчук попросил присутствующих депутатов надеть маски.

"Будет странно, если мы будем голосовать за это постановление без масок", - отметил он.

Стефанчук показал, как нужно носить маску.

"Должны быть закрыты нос и рот", - сказал спикер.

Однако ряд депутатов не прислушались к его просьбе. Согласно постановлению, в парламент можно будет зайти по сертификату о вакцинации от COVID-19, с негативным ПЦР-тестом или со справкой о выздоровлении.