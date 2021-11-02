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ВР ввела ограничения на допуск невакцинированных в здание парламента
Верховная Рада приняла за основу проект постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 279 народных депутатов.
Перед голосованием спикер Руслан Стефанчук попросил присутствующих депутатов надеть маски.
"Будет странно, если мы будем голосовать за это постановление без масок", - отметил он.
Стефанчук показал, как нужно носить маску.
"Должны быть закрыты нос и рот", - сказал спикер.
Однако ряд депутатов не прислушались к его просьбе. Согласно постановлению, в парламент можно будет зайти по сертификату о вакцинации от COVID-19, с негативным ПЦР-тестом или со справкой о выздоровлении.
Топ комментарии
+7 Вася Шевченко #371210
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+6 Alexey Chernyavsky
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+5 Teremci
показать весь комментарий02.11.2021 18:13 Ответить Ссылка
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сейчас без масок ходят, и ничего, ни вируса, ни штрафов
Зайшов один без маски і просить презервативи.
Прошу його вдягнути маску і понеслась:
- Ти порушуєш мої права, ти фашистка, зараз я подзвоню і тут прокуратура буде в повному складі.
Коротше, порушила я закон, відпустила йому ті презервативи, бо такі розмножуватися не повинні.
Основи законодавства України про охорону здоров'я.
Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення
Держава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.
Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.
У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.
{Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів.
{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}
Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.
"умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання.."
Вакциновані так само небезпечні для оточення, як і не вакциновані - є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення і якщо є обмежуючи дії для не вакцинованих, аналогічні дії повинні бути по відношенню до вакцинованих.
Конституція України Стаття 24 Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Речь идет о тех, які є носіями.
Медичні огляди захворювань?
умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади.
По сути - для того что бы запретить - нужно доказать/подтвердить, исходя из всех статей конституции, и той части что вы разместили - доказывать/подтверждать должен тот кто запрещает (презумцию никто не отменял) ,за свой счет.Ибо НИГДЕ другое не указанно, это касаеться и банальных масок.Просто народ запугали изначально так - что он перестал думать и мыслить.
Если выявили без сертификата, то что? Директор ВР штраф заплатит? На кафешку протокол составили, а не вакцинированные депутаты послали всех и спокойно ушли.
Никто вам не даст никаких гарантий.
Т.е.все на собственный страх и риск. Лечиться тоже будете в основном за свой счет. Никто вам не даст гарантий, что вы будете лечиться бесплатно.
Так что же вы хотите от людей?
Не все ж радуцкие или президенты. Люди вам не верят!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 ч ·
А надо было бы пропускать нардепов в Раду только по IQ-тестам. 90% там бы сразу не увидели