РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10315 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 380 38

ВР ввела ограничения на допуск невакцинированных в здание парламента

ВР ввела ограничения на допуск невакцинированных в здание парламента

Верховная Рада приняла за основу проект постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 279 народных депутатов.

Перед голосованием спикер Руслан Стефанчук попросил присутствующих депутатов надеть маски.

"Будет странно, если мы будем голосовать за это постановление без масок", - отметил он.

Стефанчук показал, как нужно носить маску.

"Должны быть закрыты нос и рот", - сказал спикер.

Однако ряд депутатов не прислушались к его просьбе. Согласно постановлению, в парламент можно будет зайти по сертификату о вакцинации от COVID-19, с негативным ПЦР-тестом или со справкой о выздоровлении.

Автор: 

ВР (29302) карантин (16729) ограничение (119) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
02.11.2021 17:52 Ответить
+6
Чего вообще нормальныл людям делать в этом сборище помойных, обдолбанных идиотов.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:49 Ответить
+5
Ключова фраза -
"умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання.."
показать весь комментарий
02.11.2021 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чего вообще нормальныл людям делать в этом сборище помойных, обдолбанных идиотов.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:49 Ответить
Зеленський не наркоман та він не підробляв свої аналізи.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:51 Ответить
ну что, небожители,придется ширнуться или купить?
показать весь комментарий
02.11.2021 17:50 Ответить
Зеленський не наркоман. В нього довідка є. Дружбан намалював.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:00 Ответить
уколося. верю !
показать весь комментарий
02.11.2021 18:08 Ответить
Понад мільйон людей в Україні вживають наркотики, - Венедіктова
показать весь комментарий
02.11.2021 18:09 Ответить
можно подумать, что их кто-то проверять будет

сейчас без масок ходят, и ничего, ни вируса, ни штрафов
показать весь комментарий
02.11.2021 18:03 Ответить
Либерастия в угаре.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:51 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 17:52 Ответить
с сиськи якойись сосны утащил..
показать весь комментарий
02.11.2021 17:55 Ответить
Це щоб пика не луснула?
показать весь комментарий
02.11.2021 19:37 Ответить
Аптечні спостереження@pharmazzzevt



Зайшов один без маски і просить презервативи.
Прошу його вдягнути маску і понеслась:
- Ти порушуєш мої права, ти фашистка, зараз я подзвоню і тут прокуратура буде в повному складі.
Коротше, порушила я закон, відпустила йому ті презервативи, бо такі розмножуватися не повинні.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:53 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 17:54 Ответить
Ті, хто аргументує відмову вакцинації - порушенням Конституції, не читав її взагалі.
Основи законодавства України про охорону здоров'я.
Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення
Держава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.

Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.

У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.

{Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів.

{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}

Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:06 Ответить
Ключова фраза -
"умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання.."
показать весь комментарий
02.11.2021 18:13 Ответить
Укололись и болеете? Или исполняете преступные указы, постановления и требования любого Васька?
показать весь комментарий
02.11.2021 18:19 Ответить
Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Вакциновані так само небезпечні для оточення, як і не вакциновані - є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення і якщо є обмежуючи дії для не вакцинованих, аналогічні дії повинні бути по відношенню до вакцинованих.
Конституція України Стаття 24 Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:19 Ответить
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext
показать весь комментарий
02.11.2021 20:02 Ответить
Таких шарікових треба повертати проф.Преображенскому назад,на переробку у цуциків!
показать весь комментарий
02.11.2021 20:22 Ответить
Відколи ти змінив https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-30.htm статтю 30 Конституції ?
показать весь комментарий
02.11.2021 20:20 Ответить
Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань... усуваються від роботи та іншої діяльності

Речь идет о тех, які є носіями.
показать весь комментарий
02.11.2021 21:36 Ответить
Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди ?

Медичні огляди захворювань?
показать весь комментарий
02.11.2021 21:40 Ответить
Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню.

умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади.

По сути - для того что бы запретить - нужно доказать/подтвердить, исходя из всех статей конституции, и той части что вы разместили - доказывать/подтверждать должен тот кто запрещает (презумцию никто не отменял) ,за свой счет.Ибо НИГДЕ другое не указанно, это касаеться и банальных масок.Просто народ запугали изначально так - что он перестал думать и мыслить.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:21 Ответить
Кто и как будет это контролировать?
Если выявили без сертификата, то что? Директор ВР штраф заплатит? На кафешку протокол составили, а не вакцинированные депутаты послали всех и спокойно ушли.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:28 Ответить
Я просто ржу з цього цирку. "Перед голосованием спикер Руслан Стефанчук попросил присутствующих депутатов надеть маски." Тобто, ці "депутати", навіть маску одягти не можуть сидячи в ВР, але вони ще якісь закони там приймають для боротьби з коронавірусом? Мені просто цікаво, там хоч є половина вакцинованих серед цих депутатів? Я не здивуюсь якщо там у половини (або у більшої частини) куплені сертифікати або вони не хочуть вакцинуватись, а сам приймають якісь там закони про коронавірус.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:36 Ответить
Пропоную всім депутатам зібратись і в прямому ефірі зробити щеплення від коронавірусу, щоб ні одна свиня не збігла.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:39 Ответить
А де гарантія, що вони вколяться саме протиковідною вакциною?
показать весь комментарий
02.11.2021 19:34 Ответить
В тому і справа, що немає. Ми живемо в цирку.
показать весь комментарий
02.11.2021 21:15 Ответить
А де гарантія, шо уколотые не заболеют, как и нет гарантии, что они будут болеть легче или не врежут дуба от побочек
Никто вам не даст никаких гарантий.

Т.е.все на собственный страх и риск. Лечиться тоже будете в основном за свой счет. Никто вам не даст гарантий, что вы будете лечиться бесплатно.

Так что же вы хотите от людей?
Не все ж радуцкие или президенты. Люди вам не верят!
показать весь комментарий
02.11.2021 21:49 Ответить
Такі, як Радуцькі і типу "президент", замість визнавати зроблені за 2 роки помилки, починаючи аж з Нових Санжар і витрачених на велике крадівництво коштів з ковідного фонду, звикли переводити стрілки на інших і звинувачувати в своїх помилках населення.
показать весь комментарий
02.11.2021 22:12 Ответить
Невже без додаткових довідок і так не видно переважну більшість, в тому числі і контужених?
показать весь комментарий
02.11.2021 19:31 Ответить
знаю многих, у которых работодатели - сцикливое, подлое полное дерьмо..., заставляют ...работу менять не могут по разным причинам... так бы не делал никто(
показать весь комментарий
02.11.2021 19:39 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW-yD2x-xH76vwb8kEi3twIvKGi5Kx5j6gKpsDCnE7gnc1W34KNCROEl8_iwyTL5Q61Mex8lEGpmGRMBpuGyfyb9A0uZLlBFYoEWsqbMPdJkIoUCJCy5wABzhZJrnsuI4I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW-yD2x-xH76vwb8kEi3twIvKGi5Kx5j6gKpsDCnE7gnc1W34KNCROEl8_iwyTL5Q61Mex8lEGpmGRMBpuGyfyb9A0uZLlBFYoEWsqbMPdJkIoUCJCy5wABzhZJrnsuI4I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 ч ·



А надо было бы пропускать нардепов в Раду только по IQ-тестам. 90% там бы сразу не увидели
показать весь комментарий
02.11.2021 21:43 Ответить
 
 