ВР запровадила обмеження на допуск невакцинованих до будівлі парламенту

Верховна Рада прийняла за основу проєкт ухвали про додаткові заходи щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення – 279 народних депутатів.

Перед голосуванням спікер Руслан Стефанчук попросив присутніх депутатів одягнути маски.

"Буде дивно, якщо ми голосуватимемо за цю постанову без масок", - зазначив він.

Читайте також: Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

Стефанчук показав, як треба носити маску.

"Мають бути закриті ніс та рот", - сказав спікер.

Проте деякі депутати не прислухалися до його прохання. Згідно з постановою, до парламенту можна буде зайти з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19, з негативним ПЛР-тестом або з довідкою про одужання.