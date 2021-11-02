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Новини Коронавірус і карантин
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ВР запровадила обмеження на допуск невакцинованих до будівлі парламенту

ВР запровадила обмеження на допуск невакцинованих до будівлі парламенту

Верховна Рада прийняла за основу проєкт ухвали про додаткові заходи щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення – 279 народних депутатів.

Перед голосуванням спікер Руслан Стефанчук попросив присутніх депутатів одягнути маски.

"Буде дивно, якщо ми голосуватимемо за цю постанову без масок", - зазначив він.

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Стефанчук показав, як треба носити маску.

"Мають бути закриті ніс та рот", - сказав спікер.

Проте деякі депутати не прислухалися до його прохання. Згідно з постановою, до парламенту можна буде зайти з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19, з негативним ПЛР-тестом або з довідкою про одужання.

Автор: 

ВР (15073) карантин (18172) обмеження (246) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
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02.11.2021 17:52 Відповісти
+6
Чего вообще нормальныл людям делать в этом сборище помойных, обдолбанных идиотов.
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02.11.2021 17:49 Відповісти
+5
Ключова фраза -
"умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання.."
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02.11.2021 18:13 Відповісти
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Чего вообще нормальныл людям делать в этом сборище помойных, обдолбанных идиотов.
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02.11.2021 17:49 Відповісти
Зеленський не наркоман та він не підробляв свої аналізи.
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02.11.2021 17:51 Відповісти
ну что, небожители,придется ширнуться или купить?
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02.11.2021 17:50 Відповісти
Зеленський не наркоман. В нього довідка є. Дружбан намалював.
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02.11.2021 18:00 Відповісти
уколося. верю !
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02.11.2021 18:08 Відповісти
Понад мільйон людей в Україні вживають наркотики, - Венедіктова
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02.11.2021 18:09 Відповісти
можно подумать, что их кто-то проверять будет

сейчас без масок ходят, и ничего, ни вируса, ни штрафов
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02.11.2021 18:03 Відповісти
Либерастия в угаре.
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02.11.2021 17:51 Відповісти
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02.11.2021 17:52 Відповісти
с сиськи якойись сосны утащил..
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02.11.2021 17:55 Відповісти
Це щоб пика не луснула?
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02.11.2021 19:37 Відповісти
Аптечні спостереження@pharmazzzevt



Зайшов один без маски і просить презервативи.
Прошу його вдягнути маску і понеслась:
- Ти порушуєш мої права, ти фашистка, зараз я подзвоню і тут прокуратура буде в повному складі.
Коротше, порушила я закон, відпустила йому ті презервативи, бо такі розмножуватися не повинні.
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02.11.2021 17:53 Відповісти
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02.11.2021 17:54 Відповісти
Ті, хто аргументує відмову вакцинації - порушенням Конституції, не читав її взагалі.
Основи законодавства України про охорону здоров'я.
Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення
Держава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.

Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.

У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.

{Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів.

{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}

Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.
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02.11.2021 18:06 Відповісти
Ключова фраза -
"умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання.."
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02.11.2021 18:13 Відповісти
Укололись и болеете? Или исполняете преступные указы, постановления и требования любого Васька?
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02.11.2021 18:19 Відповісти
Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Вакциновані так само небезпечні для оточення, як і не вакциновані - є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення і якщо є обмежуючи дії для не вакцинованих, аналогічні дії повинні бути по відношенню до вакцинованих.
Конституція України Стаття 24 Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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02.11.2021 19:19 Відповісти
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext
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02.11.2021 20:02 Відповісти
Таких шарікових треба повертати проф.Преображенскому назад,на переробку у цуциків!
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02.11.2021 20:22 Відповісти
Відколи ти змінив https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-30.htm статтю 30 Конституції ?
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02.11.2021 20:20 Відповісти
Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань... усуваються від роботи та іншої діяльності

Речь идет о тех, які є носіями.
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02.11.2021 21:36 Відповісти
Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди ?

Медичні огляди захворювань?
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02.11.2021 21:40 Відповісти
Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню.

умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади.

По сути - для того что бы запретить - нужно доказать/подтвердить, исходя из всех статей конституции, и той части что вы разместили - доказывать/подтверждать должен тот кто запрещает (презумцию никто не отменял) ,за свой счет.Ибо НИГДЕ другое не указанно, это касаеться и банальных масок.Просто народ запугали изначально так - что он перестал думать и мыслить.
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15.11.2021 12:21 Відповісти
Кто и как будет это контролировать?
Если выявили без сертификата, то что? Директор ВР штраф заплатит? На кафешку протокол составили, а не вакцинированные депутаты послали всех и спокойно ушли.
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02.11.2021 18:28 Відповісти
Я просто ржу з цього цирку. "Перед голосованием спикер Руслан Стефанчук попросил присутствующих депутатов надеть маски." Тобто, ці "депутати", навіть маску одягти не можуть сидячи в ВР, але вони ще якісь закони там приймають для боротьби з коронавірусом? Мені просто цікаво, там хоч є половина вакцинованих серед цих депутатів? Я не здивуюсь якщо там у половини (або у більшої частини) куплені сертифікати або вони не хочуть вакцинуватись, а сам приймають якісь там закони про коронавірус.
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02.11.2021 18:36 Відповісти
Пропоную всім депутатам зібратись і в прямому ефірі зробити щеплення від коронавірусу, щоб ні одна свиня не збігла.
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02.11.2021 18:39 Відповісти
А де гарантія, що вони вколяться саме протиковідною вакциною?
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02.11.2021 19:34 Відповісти
В тому і справа, що немає. Ми живемо в цирку.
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02.11.2021 21:15 Відповісти
А де гарантія, шо уколотые не заболеют, как и нет гарантии, что они будут болеть легче или не врежут дуба от побочек
Никто вам не даст никаких гарантий.

Т.е.все на собственный страх и риск. Лечиться тоже будете в основном за свой счет. Никто вам не даст гарантий, что вы будете лечиться бесплатно.

Так что же вы хотите от людей?
Не все ж радуцкие или президенты. Люди вам не верят!
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02.11.2021 21:49 Відповісти
Такі, як Радуцькі і типу "президент", замість визнавати зроблені за 2 роки помилки, починаючи аж з Нових Санжар і витрачених на велике крадівництво коштів з ковідного фонду, звикли переводити стрілки на інших і звинувачувати в своїх помилках населення.
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02.11.2021 22:12 Відповісти
Невже без додаткових довідок і так не видно переважну більшість, в тому числі і контужених?
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02.11.2021 19:31 Відповісти
знаю многих, у которых работодатели - сцикливое, подлое полное дерьмо..., заставляют ...работу менять не могут по разным причинам... так бы не делал никто(
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02.11.2021 19:39 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW-yD2x-xH76vwb8kEi3twIvKGi5Kx5j6gKpsDCnE7gnc1W34KNCROEl8_iwyTL5Q61Mex8lEGpmGRMBpuGyfyb9A0uZLlBFYoEWsqbMPdJkIoUCJCy5wABzhZJrnsuI4I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW-yD2x-xH76vwb8kEi3twIvKGi5Kx5j6gKpsDCnE7gnc1W34KNCROEl8_iwyTL5Q61Mex8lEGpmGRMBpuGyfyb9A0uZLlBFYoEWsqbMPdJkIoUCJCy5wABzhZJrnsuI4I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 ч ·



А надо было бы пропускать нардепов в Раду только по IQ-тестам. 90% там бы сразу не увидели
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02.11.2021 21:43 Відповісти
 
 