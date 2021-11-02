РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
7 137 22

Действующий командир Киевской полиции Цикалюк получил подозрение по делу Майдана

Действующий командир Киевской полиции Цикалюк получил подозрение по делу Майдана

Командир полка полиции особого назначения, который во время Революции Достоинства был командиром полка автотранспортной роты "Беркута", получил подозрение по делу о разгоне протестующих 30 ноября 2013 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

Руслана Цикалюка подозревают в исполнении заведомого преступного приказа и превышении власти и служебных полномочий 30 ноября 2013 года.

"28 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства о круглосуточному домашнем аресте. Нет никакой меры пресечения", - прокомментировал прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.

Смотрите: Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца "Омеги". ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16601) евромайдан (7835) Офис Генпрокурора (2516)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
был командиром полка автотранспортной роты "Беркута"



показать весь комментарий
02.11.2021 19:32 Ответить
+7
"был командиром полка автотранспортной роты "........??? а это как
показать весь комментарий
02.11.2021 19:26 Ответить
+3
А что в Суммах по убийству активиста Правого Сектора, никто не хочет бандитское росийское кубло которое от начальника полици до агентов СБУ тянется цепочка, к ногтю прижать?
показать весь комментарий
02.11.2021 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что в Суммах по убийству активиста Правого Сектора, никто не хочет бандитское росийское кубло которое от начальника полици до агентов СБУ тянется цепочка, к ногтю прижать?
показать весь комментарий
02.11.2021 19:25 Ответить
Там на Сумщині дуже жорстке протистояння між правими силами з одного боку (Правий сектор, мер Конотопа Семеніхін зі свободи) і ватніками екс-ригами типу Деркача (того, що в США прямо назвали кацапським агентом) чи Молотка...
показать весь комментарий
02.11.2021 19:28 Ответить
да вже давно пора чистити украіну від зрадників .зеленський зі своею бандою підтриму іх..бо знае крим ціеі відіертоі сволоти на його захіст не стане нікто.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:58 Ответить
"был командиром полка автотранспортной роты "........??? а это как
показать весь комментарий
02.11.2021 19:26 Ответить
автороты полка ''петухоберкут''
показать весь комментарий
02.11.2021 19:29 Ответить
Так будет логичнее - командиром роты автотранспортного полка....))))))
показать весь комментарий
02.11.2021 20:07 Ответить
видно, шо цикать умеет, а вот насчет, шобы чикать, то це надо посмотреть
показать весь комментарий
02.11.2021 19:30 Ответить
ти лапоть не старайся говорити на мові..від тебе тупістю смердить за три км.
показать весь комментарий
02.11.2021 21:01 Ответить
был командиром полка автотранспортной роты "Беркута"



показать весь комментарий
02.11.2021 19:32 Ответить
А я шо, я нічо, я тоже .уєю! Це щось вроді командующого армією піхотного полку.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:44 Ответить
Из известного фильма: - "Эй, военный! А нам оружие дадут?"
показать весь комментарий
02.11.2021 20:09 Ответить
Кто посмел!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 19:41 Ответить
Швиденько його припідозрили. Тепер ще кілька років потім суд і через ще пёять троків вирок. Чи не вирок. Думаю, що новий Майдан закінчиться трибуналом на якому швидко, просто і зрозуміло певним людям буде призначено покарання.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:43 Ответить
Правильное решение. Через 7 лет вынесли подозрение, лет через 20 значит досудят.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:45 Ответить
здаеться мені що ти казачек в дупу зализти хочеш якраз до злодіів з банди зеленського..вряд чи ти получиш підтримку украінців..разве шо з москаліі і бобіків туалетних зелених шо конвертіки там со стидом получають...
показать весь комментарий
02.11.2021 21:05 Ответить
Ніхто нікого за Майдан судити не буде. Купа ментів вже встигла повоювати навіть в тому самому Азові на боці ЗСУ або в нацгвардії, і всі ці Альфи що стріляли по майданівцях- всі ще в 2014 пройшли ротацію в ато і тоді Аваков їх справи поклав під сукно. А зараз у нас же кожен другий- герой ато, як судити збираєтесь?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:18 Ответить
 
 