Действующий командир Киевской полиции Цикалюк получил подозрение по делу Майдана

Командир полка полиции особого назначения, который во время Революции Достоинства был командиром полка автотранспортной роты "Беркута", получил подозрение по делу о разгоне протестующих 30 ноября 2013 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

Руслана Цикалюка подозревают в исполнении заведомого преступного приказа и превышении власти и служебных полномочий 30 ноября 2013 года.

"28 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства о круглосуточному домашнем аресте. Нет никакой меры пресечения", - прокомментировал прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.

Смотрите: Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца "Омеги". ФОТО