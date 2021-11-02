Действующий командир Киевской полиции Цикалюк получил подозрение по делу Майдана
Командир полка полиции особого назначения, который во время Революции Достоинства был командиром полка автотранспортной роты "Беркута", получил подозрение по делу о разгоне протестующих 30 ноября 2013 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.
Руслана Цикалюка подозревают в исполнении заведомого преступного приказа и превышении власти и служебных полномочий 30 ноября 2013 года.
"28 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства о круглосуточному домашнем аресте. Нет никакой меры пресечения", - прокомментировал прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.
Топ комментарии
+8 Spartacuss
показать весь комментарий02.11.2021 19:32 Ответить Ссылка
+7 я гражданин Украины
показать весь комментарий02.11.2021 19:26 Ответить Ссылка
+3 Green sheet
показать весь комментарий02.11.2021 19:25 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Green sheet
показать весь комментарий02.11.2021 19:25 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Ned Stark
показать весь комментарий02.11.2021 19:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Николай Шафран #491539
показать весь комментарий02.11.2021 20:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
я гражданин Украины
показать весь комментарий02.11.2021 19:26 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Том Харченко
показать весь комментарий02.11.2021 19:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sergiy Shylo
показать весь комментарий02.11.2021 20:07 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Toha Gurba
показать весь комментарий02.11.2021 19:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Шафран #491539
показать весь комментарий02.11.2021 21:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Spartacuss
показать весь комментарий02.11.2021 19:32 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Анатолий Панасюк
показать весь комментарий02.11.2021 19:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sergiy Shylo
показать весь комментарий02.11.2021 20:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Rino Onix
показать весь комментарий02.11.2021 19:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Kozak Slovak
показать весь комментарий02.11.2021 19:43 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Yan Pastars
показать весь комментарий02.11.2021 19:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
✘
✘
✘
✘
Николай Шафран #491539
показать весь комментарий02.11.2021 21:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий03.11.2021 08:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль