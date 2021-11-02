"Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси
Почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и аварийность на ТЭС ДТЭК вынудили системного оператора обратиться за аварийной помощью к Беларуси.
Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"2 ноября, в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины, компания вынуждена активировать аварийную помощь из Беларуси. Причинами дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалось существенная переработка на ГЭС и снижение генерации возобновляемыми источниками энергии", - говорится в сообщении компании.
Напомним, 2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.
Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.
Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. т, что ниже минимально гарантированного уровня.
В течение сентября-октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования – по 1 энергоблоку на каждой электростанции.
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А сьірье и єнергоносители не грешно закупать у агрессора и его союзника , такая у нас оборонная концепция...
Так , что покупка достаточного количества угля решает наши проблемьі , а пока єкономически вьігоднее покупать балансировочньіе обьемьі єлектроєнергии в РБ , так и следует делать. Чисто бизнес , никакой политики .
https://www.youtube.com/watch?v=FvfAh90zPpc Фільм "Правдива історія". Арсеній Яценюк. Частина 2 .
"Поділився з вами маленькою частинкою того, що пережив я, що прожила наша країна.
Але кожен з нас має свої власні історії. Красиві, драматичні, усміхнені… І наші маленькі історії створили велику історію країни. Нашої великої країни.
У нас багато попереду, багато різного. Але переконаний - у нас попереду яскраве, успішне і щасливе майбутнє. Майбутнє кожного українця і нашої успішної України".
Если кой-кому, фигурально выражаясь, приложить к яйцам раскалённый паяльник - все проблемы тут же перестанут быть проблемами!
САМИ готовы за своего соевого боХа всех уничтожить, секта однако...
Это ваша соевая мечта. Вот, честное слово, вас сектантов свезти в одно место и выдать Петю 1 штуку, для удовлетворения всех ваших сексуальных фантазий...
Только ватники все время грозятся всех "превратить в пепел".
Только ватники делают и жрут "шоколад" из сои.
Только у ватников официальной религией признана секта.
...
Ты двумя фразами, ЧЕТЫРЕ раза изобличил СЕБЯ ВАТНИКОМ!
Единственная ТЕЦ, которая имеет возможность экспортировать электроэнергию в Европу это Бурштынская, которая подключена к энергосистеме Европы. Она принадлежит ДТЭК Ахметова, действительно ТОЛЬКО он мог экспортировать электроэнергию за границу.
Для работы ТЕЦ нужен уголь, которые Ахметов закупал в Дырляндии через Расею, но СЕЙЧАС поставок угля НЕТ! Видно кормильцы из Даунбасса уже все порезали на металл.
Нет угля ни на экспорт ни для внутреннего рынка.
Кто виноват? Наверное Зеленский, ему нужно было как Порошенко НАПРЯМУЮ торговать с убийцами украинцев.
Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза - 4754,1 млн кВт-ч против 2284,9 млн кВт-час.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"В частности, в торговой зоне ОЭС Украины (Польша, Беларусь, Россия и Молдова) экспорт больше импорта в 8,4 раза - 1734 млн кВт ч против 205,7 млн кВт·ч, а в "Острове Бурштынской ТЭС"(Венгрия, Словакия и Румыния) в 1,45 раза - 3020 млн кВт ч и 2 079,2 млн кВт·ч соответственно", - говорится в сообщении
СЕЙЧАС, с 1 ноября НЕТ его экспорта с Расеи, НЕТ!!!!
По данным ЦДУ ТЭК, в 2019 году экспорт угля из РФ на Украину упал на 26%, до 8 млн тонн (из них 2,4 млн тонн - коксующийся уголь).
Украина в январе-августе 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 11,2% (на 1 млн 450,654 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
Было лето, было солнце, энергии хватало, с весны поставок энергии с Беларуси и Расеи не было, зато завозили уголь.
Сейчас солнца нет, энергии нет, угля нет.
Вот КАК объяснить что-то ТУПОМУ имбецилу, хз.
Готовь сани с лета зебил
12 января 2021 года в Минэнерго сообщили, что https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nakanune-holodov-zapasy-uglya-na-tes-nije-normy-na-325-000-tonn-dannye-minenergo на складах украинских ТЭС 621 800 тонн угля . Это на 324 000 тонны меньше необходимой нормы
Нормой считается на ВСЕ станции запас 1 млн. т угля, это на ВСЕ 21 станции, т.е. в среднем по 50 тыс тонн на станцию.
БОЛЬШЕ не ХРАНЯТ! Газовый уголь ГОРИТ!
http://gengruz.com/perevozka-specialnyh-gruzov/125-samonagrevanie-i-samovozgoranie-uglya.html http://gengruz.com/perevozka-specialnyh-gruzov/125-samonagrevanie-i-samovozgoranie-uglya.html
Я понимаю много буков, но напряги свою извилину, не дай ей окончательно заплять жиром от сладкого.
Твоя проблема зебил , что мы живём в век интернета и все твои тупые отмазки легко опровергаются
Так что бы я на месте подоляка тебя бы уволил
Я так думаю это Порошенко виноват , что у нас атомная энергетика вдруг стала убыточная
КТО разрешил Ахметову в 2018 году БЕЗПОШЛИННЫЙ ввоз солнечных панелей и ветряков?
КТО придумал драконовский "зеленый тариф" по принципу "бери или плати"
КТО разработал и ввел "модель энергорынка по которой атомщиков обязали отпускать элэнергию по 1 коп, чтобы компенсировать производителям зеленки разность тарифов?!!
Ты действительно тупой
Зелёные обосрались. Снова.
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як вже ті ЗЕнедоумки за№бали! Чого при Порохові такої херні не було? а кричали злодій барига! Хто тепер злодій? Які тупаки нищать енергосистему? Якого хера я маю платити за їхні про№оби?Недоумки зебільні !
он сам виноват в своем провале.
Дохлу собаку ніхто не б'є - Е. Рузвельт
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Тепер, чому під керівництвом московитів на Порошенка накинулись не тільки жопоблоковці, а й корисні ідіоти всіх мастей і всі інші гаварящіє-українофоби? А передвиборча компанія всіх 37 кандидатів пройшла під гаслами - абинєпорох та порох ва всьом вінават!
І при всій цій маразматичній істерії (як би так було проти Зє його виборці по чисельності не перевищили б квартал 95) Порошнко був на другому місці і НЕ ВСІ виявилися просто "абітатєлямі на украинє", а показали що вони громадяни які бачили що відбувається насправді.
Последнюю проблему можно попробовать сохранить, но только если первую решить радикально.
и вообще надо больше АЭС использовать.
Украине как говна,он под ногами( и большая его часть НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ територии) Так почему он не добывается? Потому что СИСТЕМНО украинским правительством проводится работа и ПРОПАГАНДА что угольная отрасль НЕ нужна( вспомните щакупку угля у Трампа на 2,2млрд$) т.е за ВАЛЮТУ,которую ЗАНИМАЮТ и потом МЫ отдаем проценты +тело долга за то что валяется в ИЗЬЫТКЕ под ногами. Все жти Миловановы,Гончаруки,Сени и т д делали одно и тоже уничтодали угольную отрасль. Они своего добились. И теперь кто нам локтор? Придурки на ток шоу пропагандонов решают государственные задачи под аплодисменты тоопы. ЛЮБОЙ вменяемый человек( аналитик и подавно,но не те непонятно что которые в студии именуют аналитиками) задался вопросом раз в Украине 45% электрогенерации на угле и она продолжает И БУДЕТ работать так щачем же снижать СВОЮ энергобезопасность ,уничтодением отрасли, которая ВСЕГДА будет обеспечивать СВОИМ углем за ГРИВНИ. А все рассказывают про какое то ВИЭ,пример в ЕС. Я знаю пример в США где позамерзали завводы и ВИЭ пррр и сейчас пррр ВИЭ ЕС. Доя алекватных людей это и так понятно что нельзя то что получают от ИЗМЕНЧИВЫХ ПРИРОДНЫХ факторов( ветер есть/нет, солнце есть/нет) ставить выше каких то процентов ибо жнергия НУЖНА ПОСТОЯННО и ПИКОВО, а природные факторы по команде диспетчера энергосистемы э/э НЕ производят. И говорить что все должно быть на ВИЭ ТУПО. А именно это говорят либо д₽билы с экранов( политиканы), которые по квоте выбраны управлять экономикой либо "аналитики". И что самое главное ДЕЛАЮТ и системно. Поэтому э/э мало,а скоро ее НЕ будет.