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"Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси

Почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и аварийность на ТЭС ДТЭК вынудили системного оператора обратиться за аварийной помощью к Беларуси.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"2 ноября, в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины, компания вынуждена активировать аварийную помощь из Беларуси. Причинами дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалось существенная переработка на ГЭС и снижение генерации возобновляемыми источниками энергии", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.

Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. т, что ниже минимально гарантированного уровня.

В течение сентября-октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования – по 1 энергоблоку на каждой электростанции.

Автор: 

Беларусь (7937) энергетика (2579) Укрэнерго (660)


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Топ комментарии
+38
зе рукожопы. звоните сене, срочно
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02.11.2021 21:02 Ответить
+29
зеленые долбограи.
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02.11.2021 21:05 Ответить
+29
Хто понесе відповідальність за СВІДОМЕ знищення енергетичної незалежності? ВАЗеленський, шмигаль, герман галущенко, герус, всі разом?
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02.11.2021 21:10 Ответить
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Страница 2 из 2
Учи матчасть : у Украиньі сегодня в наличии ИЗБЬІТОЧНЬІЕ мощности атомной генерации и есть проблема в их балансировке "день - ночь" из-за дефицита угля на тепловьіх станциях . Проблема легко решаемая , так , что кончай бредить о веерньіх отключениях.
А сьірье и єнергоносители не грешно закупать у агрессора и его союзника , такая у нас оборонная концепция...
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04.11.2021 06:35 Ответить
Пока избыток по атомной генерации есть.Но блоки АЭС необходимо останавливать на плановый ремонт,кроме того-возможны аварийные остановки-в 2020 их было 3 или 4.Вот одномоментно энергосистема может лишится 2-2.5 ГВт.А еще угля на тепловых ТЭС мизер..А пропускная способность белорусских ЛЭП на границе с Украиной-не более 800 МВт.Это вполне реальная угроза,ибо в таком случае,без помощи рашки наступят веерные отключения,а в худшем случае блэкаут.Такое бывало не раз в Штатах и Канаде.
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04.11.2021 07:36 Ответить
Ну , по аварийньім остановкам новенькая БелАЄС побила все рекордьі в єтом году , не ? А угроза веерньіх отключений и , даже , развала єнергосистемьі существовала в Украине в середине 90-х, но бьіла успешно преодолена гениальной работой вице-премьера по ТЄК Тимошенко Ю.В. Причина бьіла не техническая , а чисто єкономическая , к слову , Казахстан таки вляпался тогда в развал єнергосистемьі , что обошлось в 600 млн.долл.
Так , что покупка достаточного количества угля решает наши проблемьі , а пока єкономически вьігоднее покупать балансировочньіе обьемьі єлектроєнергии в РБ , так и следует делать. Чисто бизнес , никакой политики .
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04.11.2021 08:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=378eLs3DpGY Фільм «Правдива історія» Арсеній Яценюк. Частина 1 .
https://www.youtube.com/watch?v=FvfAh90zPpc Фільм "Правдива історія". Арсеній Яценюк. Частина 2 .
"Поділився з вами маленькою частинкою того, що пережив я, що прожила наша країна.
Але кожен з нас має свої власні історії. Красиві, драматичні, усміхнені… І наші маленькі історії створили велику історію країни. Нашої великої країни.
У нас багато попереду, багато різного. Але переконаний - у нас попереду яскраве, успішне і щасливе майбутнє. Майбутнє кожного українця і нашої успішної України".
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02.11.2021 21:44 Ответить
Сеня продавец счастья.
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02.11.2021 22:37 Ответить
докерувалися зелені...
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02.11.2021 21:45 Ответить
Вкотре переконалися: довбойоб - не куркуль...((((((
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02.11.2021 21:46 Ответить
Я вас уверяю:
Если кой-кому, фигурально выражаясь, приложить к яйцам раскалённый паяльник - все проблемы тут же перестанут быть проблемами!
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02.11.2021 21:47 Ответить
Ой, я Вас умоляю, тоже мнє "секрет Полішинеля!))) Достаточно етот паяльнік приложить тим 73м відсоткам. Ситуацію то воно вже не змінить, проте кількість інфантильних ідіотів у майбутньому має всі шанси серйозно зменшити.
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02.11.2021 21:55 Ответить
Вам дебилам соевым и кацапов из-за поребрика не нужно.
САМИ готовы за своего соевого боХа всех уничтожить, секта однако...
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02.11.2021 22:07 Ответить
Скажи, слабоумний, тебе епоха злиднів своїм кінцем огріла по безтолковці, чи ти від природи таке?
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02.11.2021 22:15 Ответить
Ну как бы не я предлагал 73% уничтожать.
Это ваша соевая мечта. Вот, честное слово, вас сектантов свезти в одно место и выдать Петю 1 штуку, для удовлетворения всех ваших сексуальных фантазий...
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02.11.2021 22:52 Ответить
Только ватники Уйла называют то боХом, то Сцарем.
Только ватники все время грозятся всех "превратить в пепел".
Только ватники делают и жрут "шоколад" из сои.
Только у ватников официальной религией признана секта.
...
Ты двумя фразами, ЧЕТЫРЕ раза изобличил СЕБЯ ВАТНИКОМ!
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02.11.2021 22:18 Ответить
Вот объясни всё время Украина экспортировала электроэнергию и вот пришли потужни рехформатори и начали импортировать в этом , что по твоему " дебилы соевые " виноваты ?
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02.11.2021 22:21 Ответить
Йому ніколи, бо треба встигнути іспражніцца в сусідніх темах.
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02.11.2021 22:25 Ответить
КОГДА это было "всё время"??!
Единственная ТЕЦ, которая имеет возможность экспортировать электроэнергию в Европу это Бурштынская, которая подключена к энергосистеме Европы. Она принадлежит ДТЭК Ахметова, действительно ТОЛЬКО он мог экспортировать электроэнергию за границу.
Для работы ТЕЦ нужен уголь, которые Ахметов закупал в Дырляндии через Расею, но СЕЙЧАС поставок угля НЕТ! Видно кормильцы из Даунбасса уже все порезали на металл.

Нет угля ни на экспорт ни для внутреннего рынка.
Кто виноват? Наверное Зеленский, ему нужно было как Порошенко НАПРЯМУЮ торговать с убийцами украинцев.
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02.11.2021 22:46 Ответить
Ты ещё тупее чем кажешься

Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза - 4754,1 млн кВт-ч против 2284,9 млн кВт-час.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В частности, в торговой зоне ОЭС Украины (Польша, Беларусь, Россия и Молдова) экспорт больше импорта в 8,4 раза - 1734 млн кВт ч против 205,7 млн кВт·ч, а в "Острове Бурштынской ТЭС"(Венгрия, Словакия и Румыния) в 1,45 раза - 3020 млн кВт ч и 2 079,2 млн кВт·ч соответственно", - говорится в сообщении
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02.11.2021 23:00 Ответить
Тебе за УГОЛЬ ничего не ДОШЛО?
СЕЙЧАС, с 1 ноября НЕТ его экспорта с Расеи, НЕТ!!!!

По данным ЦДУ ТЭК, в 2019 году экспорт угля из РФ на Украину упал на 26%, до 8 млн тонн (из них 2,4 млн тонн - коксующийся уголь).

Украина в январе-августе 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 11,2% (на 1 млн 450,654 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
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02.11.2021 23:10 Ответить
Зебил а как же в 2021 году бурштынская ТЭС экспортировала электроэнергию ?
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02.11.2021 23:17 Ответить
Убогенький, тебе НЕ ДОШЛО, что именно СЕЙЧАС, с 1 ноября ПОЛНОСТЬЮ прекращена поставка угля?!!!
Было лето, было солнце, энергии хватало, с весны поставок энергии с Беларуси и Расеи не было, зато завозили уголь.
Сейчас солнца нет, энергии нет, угля нет.

Вот КАК объяснить что-то ТУПОМУ имбецилу, хз.
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02.11.2021 23:25 Ответить
Ещё раз объясни убогому что импорта нет с 1 ноября а склады угля на ТЭС пусты ещё с лета , что у вас там в методичке пишут ?
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02.11.2021 23:28 Ответить
Читай ниже
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02.11.2021 23:30 Ответить
И ещё плохому танцору яйца мешают , а зебилам их полная некомпетенция во всем , т е в прошлые года склады с углем заполняли летом , а теперь с 1 ноября
Готовь сани с лета зебил
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02.11.2021 23:32 Ответить
Для понимания цифр

12 января 2021 года в Минэнерго сообщили, что https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nakanune-holodov-zapasy-uglya-na-tes-nije-normy-na-325-000-tonn-dannye-minenergo на складах украинских ТЭС 621 800 тонн угля . Это на 324 000 тонны меньше необходимой нормы

Нормой считается на ВСЕ станции запас 1 млн. т угля, это на ВСЕ 21 станции, т.е. в среднем по 50 тыс тонн на станцию.

БОЛЬШЕ не ХРАНЯТ! Газовый уголь ГОРИТ!
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02.11.2021 23:39 Ответить
Нах мне твой январь , тебе за лето написано , пукан у тебя горит из-за желания отмазать не компетентную власть
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02.11.2021 23:42 Ответить
С 1 ноября не импортируем а склады с углем пусты ещё с лета , где вас таких тупых подоляк набирает ?
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02.11.2021 23:20 Ответить
Уголь имеет свойство самовзгораться, поэтому его на складах элстанций, по принципу на всю зиму, не держат, максимум запас на две недели.
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02.11.2021 23:29 Ответить
🤣 Пукани у зебілов імєют свойство самовозгораться, і відімо по етому вас тут так мало. Хоча, і ті що є - ще ті, казкові...
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02.11.2021 23:36 Ответить
Убогенький на почитай про хранение угля
http://gengruz.com/perevozka-specialnyh-gruzov/125-samonagrevanie-i-samovozgoranie-uglya.html http://gengruz.com/perevozka-specialnyh-gruzov/125-samonagrevanie-i-samovozgoranie-uglya.html


Я понимаю много буков, но напряги свою извилину, не дай ей окончательно заплять жиром от сладкого.
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02.11.2021 23:46 Ответить
А про атом теж розкажеш?
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03.11.2021 00:04 Ответить
Ситуация с угольным обеспечением близка к критической. Так, http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245565027 по данным Минэнерго на 12 августа, на складах ТЭС и ТЭЦ находится 0,9 млн тонн угля, тогда как в этот день в прошлом году было 2,8 млн тонн.
Твоя проблема зебил , что мы живём в век интернета и все твои тупые отмазки легко опровергаются
Так что бы я на месте подоляка тебя бы уволил
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02.11.2021 23:36 Ответить
Что ты несешь???...
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03.11.2021 07:41 Ответить
Хмельницкая и Ровенская АЭС не нужны Украине в западной ее части. Они были построены для того, чтобы обеспечивать передачу больших объемов электроэнергии в Европу в рамках энергообъединения "Мир" в конце 80-х годов прошлого столетия",
Я так думаю это Порошенко виноват , что у нас атомная энергетика вдруг стала убыточная
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02.11.2021 23:07 Ответить
Ну а КТО дал "зеленый свет" зеленой энергетике?
КТО разрешил Ахметову в 2018 году БЕЗПОШЛИННЫЙ ввоз солнечных панелей и ветряков?
КТО придумал драконовский "зеленый тариф" по принципу "бери или плати"
КТО разработал и ввел "модель энергорынка по которой атомщиков обязали отпускать элэнергию по 1 коп, чтобы компенсировать производителям зеленки разность тарифов?!!
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02.11.2021 23:19 Ответить
Тупые отмазки , наверное поэтому хозяин осла оманского беня выкупил в этом году атомную электроэнергию дешевле себестоимости
Ты действительно тупой
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02.11.2021 23:23 Ответить
в Бурштыне ТЭЦ?)
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03.11.2021 02:22 Ответить
Бурштынская тепловая электростанция - расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.
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03.11.2021 06:37 Ответить
Думаю дело такое. Госстанции разорили и остановили, и всю енергию отдали ахметову. Тот не будь дураком загнул цены поскольку монополист, отбил то что внёс за лоббирование у министра енергетики. Но поскольку делать же что-то надо, ведь с такой разрушенный своими же енергетикой каши не свариш и в кресле не усидиш, то пришлось выпустить медведчука в обмен на енергию с Беларуси.
Зелёные обосрались. Снова.
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02.11.2021 21:49 Ответить
Что при свечке крапаешь?
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02.11.2021 22:05 Ответить
Не, ну белорусская электроэнергия и Медведчук IMHO никак не связаны.
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02.11.2021 22:27 Ответить
Беларусь под колпаком москвы. Как пу скажет так лукаш и сделает.
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02.11.2021 23:15 Ответить
Зешобла кремлёвская спецом целенаправленно разваливает энергосистему, так как без неё очевидно что страна не боеспособна совсем.
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02.11.2021 21:56 Ответить
В энергетике у нас вообще бепредел.
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02.11.2021 22:01 Ответить
Більшої ганьби навіть вигадати важко, наступне буде новорасєйський федеральний округ расєйської **********...
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02.11.2021 22:42 Ответить
"Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси Источник:
============
як вже ті ЗЕнедоумки за№бали! Чого при Порохові такої херні не було? а кричали злодій барига! Хто тепер злодій? Які тупаки нищать енергосистему? Якого хера я маю платити за їхні про№оби?Недоумки зебільні !
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02.11.2021 22:49 Ответить
Програма "знищення України руками самих українців", розроблена на московії та запущена в дію декілька років тому (з 2018 коли всі поголовно "мочили"пороха, окрім лінивих) дає свої результати!
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02.11.2021 22:54 Ответить
извини но порошенко тоже был не святой хоть и получше зешоблы.
он сам виноват в своем провале.
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02.11.2021 23:16 Ответить
В рай приходить не той хто не падає, а той хто піднімається і йде далі - Біблія
Дохлу собаку ніхто не б'є - Е. Рузвельт

..........
Тепер, чому під керівництвом московитів на Порошенка накинулись не тільки жопоблоковці, а й корисні ідіоти всіх мастей і всі інші гаварящіє-українофоби? А передвиборча компанія всіх 37 кандидатів пройшла під гаслами - абинєпорох та порох ва всьом вінават!
І при всій цій маразматичній істерії (як би так було проти Зє його виборці по чисельності не перевищили б квартал 95) Порошнко був на другому місці і НЕ ВСІ виявилися просто "абітатєлямі на украинє", а показали що вони громадяни які бачили що відбувається насправді.
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03.11.2021 12:38 Ответить
Ааа лошары! **** тогда Зеленожопые на Картошкостан батон крошили?
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02.11.2021 22:58 Ответить
В энергетике есть две проблемы - зеленая власть и зеленая энергетика.
Последнюю проблему можно попробовать сохранить, но только если первую решить радикально.
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02.11.2021 23:17 Ответить
Уявляю що лопоче калхозенфюрер по бєлтєвє, допомога братской Украине нє взірая ні на що...
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02.11.2021 23:19 Ответить
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02.11.2021 23:52 Ответить
Укренерго ніколи і не приховувало, що є філіалом росенерго
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03.11.2021 00:10 Ответить
Зашибись. А что будет при -5?
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03.11.2021 00:48 Ответить
После 5 лет каденции в стране не останется ничего.
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03.11.2021 08:51 Ответить
при наличии только 16 атомных энергоблоков, кучи ГЭС, и пр. ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГАЭС и пр. генераторов и испытывать дефсит ***************, это уже диверсия 100% -ная!!!
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03.11.2021 02:28 Ответить
то есть рыжий мало выдал света. сам виноват.
и вообще надо больше АЭС использовать.
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03.11.2021 04:05 Ответить
Мощностей всех 15 энергоблоков украинских АЭС всегда с лихвой хватало не только на Украину, но и на экспорт в несколько стран вокруг.
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03.11.2021 04:50 Ответить
правильно. посему в идеальном случае надо схематоз и эл энергией разрушить, рыжему пинка, гос АЭС развивать. Фантазирую.
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03.11.2021 04:57 Ответить
... НАН пора находить прорывные технологии. Подсказываю - освещение помещений светильниками, использующие в качестве энегии, регулируемый процесс химического преобразования молекул керосина в химически стойко-безопасное соединение углерода с выделением света
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03.11.2021 04:22 Ответить
Да большинство населения Украины уже перешло на использование экономных LED-ламп вместо вольфрамовых ламп накаливания используемые в предыдущие годы, но "слугам народа", несмотря на это, стало не хватать электричества.
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03.11.2021 05:07 Ответить
Идет в коментах тупейший срач почему нет угля. Его нет ПОТОМУ ЧТО с начала независимости СИСТЕМНО уничтожается УКРАИНСКАЯ добыча угля. Угля в

Украине как говна,он под ногами( и большая его часть НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ територии) Так почему он не добывается? Потому что СИСТЕМНО украинским правительством проводится работа и ПРОПАГАНДА что угольная отрасль НЕ нужна( вспомните щакупку угля у Трампа на 2,2млрд$) т.е за ВАЛЮТУ,которую ЗАНИМАЮТ и потом МЫ отдаем проценты +тело долга за то что валяется в ИЗЬЫТКЕ под ногами. Все жти Миловановы,Гончаруки,Сени и т д делали одно и тоже уничтодали угольную отрасль. Они своего добились. И теперь кто нам локтор? Придурки на ток шоу пропагандонов решают государственные задачи под аплодисменты тоопы. ЛЮБОЙ вменяемый человек( аналитик и подавно,но не те непонятно что которые в студии именуют аналитиками) задался вопросом раз в Украине 45% электрогенерации на угле и она продолжает И БУДЕТ работать так щачем же снижать СВОЮ энергобезопасность ,уничтодением отрасли, которая ВСЕГДА будет обеспечивать СВОИМ углем за ГРИВНИ. А все рассказывают про какое то ВИЭ,пример в ЕС. Я знаю пример в США где позамерзали завводы и ВИЭ пррр и сейчас пррр ВИЭ ЕС. Доя алекватных людей это и так понятно что нельзя то что получают от ИЗМЕНЧИВЫХ ПРИРОДНЫХ факторов( ветер есть/нет, солнце есть/нет) ставить выше каких то процентов ибо жнергия НУЖНА ПОСТОЯННО и ПИКОВО, а природные факторы по команде диспетчера энергосистемы э/э НЕ производят. И говорить что все должно быть на ВИЭ ТУПО. А именно это говорят либо д₽билы с экранов( политиканы), которые по квоте выбраны управлять экономикой либо "аналитики". И что самое главное ДЕЛАЮТ и системно. Поэтому э/э мало,а скоро ее НЕ будет.
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03.11.2021 06:30 Ответить
ЗЕленые "хозяйственники" разрушают все на своем пути.........
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03.11.2021 07:26 Ответить
Петро Олексійовичу, перестаньте гадити молодому і простому не крадущому, не офшорному і не малоросіянину Косоворотці. Навіщо Ви підключили наші електромережі до Білоруських, а фактично до російських? Це ж торгівля на крові.
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03.11.2021 08:17 Ответить
Всего 2 года каденции Зели, и мы уже без России и Беларусии не можем ни отопить себя зимой, не сделать свет в наших квартирах, ни заправить а/м. Ровным счётом ничего!
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03.11.2021 08:37 Ответить
Чтобы показать, что ничтожество не только Зеля, а вся страна мы обратились за помощью к Белоруссии. Теперь и ЕС знает , что нам нельзя в НАТО.
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03.11.2021 08:47 Ответить
А что, АЭС построенные за годы независимости уже не работают?
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03.11.2021 10:41 Ответить
ПНХ, псина ольгинская. Пшёл нах!
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03.11.2021 22:52 Ответить
На твой прыщик?
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04.11.2021 09:07 Ответить
Це членограйна державна зрада вже яка за рахунком?
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03.11.2021 18:04 Ответить
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