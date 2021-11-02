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"Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі

Майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та аварійність на ТЕС ДТЕК змусили системного оператора звернутися по аварійну допомогу до Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"2 листопада, у зв'язку з дефіцитом потужності в ОЕС України, компанія змушена активувати аварійну допомогу з Білорусі. Причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках ТЕС у період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігалася суттєва переробка на ГЕС та зниження генерації відновлюваними джерелами енергії", - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт.

Читайте також: Багаті країни мають допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки, - Зеленський

Аварійну допомогу було надано на тлі дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Запас вугілля на державних ТЕС становить менше 100 тис. т, що нижче за мінімально гарантований рівень.

Упродовж вересня-жовтня державні ТЕС працювали у мінімальному складі обладнання – по 1 енергоблоку на кожній електростанції.

Автор: 

Білорусь (7987) енергетика (2632) Укренерго (2736)


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Топ коментарі
+38
зе рукожопы. звоните сене, срочно
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02.11.2021 21:02 Відповісти
+29
зеленые долбограи.
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02.11.2021 21:05 Відповісти
+29
Хто понесе відповідальність за СВІДОМЕ знищення енергетичної незалежності? ВАЗеленський, шмигаль, герман галущенко, герус, всі разом?
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02.11.2021 21:10 Відповісти
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Учи матчасть : у Украиньі сегодня в наличии ИЗБЬІТОЧНЬІЕ мощности атомной генерации и есть проблема в их балансировке "день - ночь" из-за дефицита угля на тепловьіх станциях . Проблема легко решаемая , так , что кончай бредить о веерньіх отключениях.
А сьірье и єнергоносители не грешно закупать у агрессора и его союзника , такая у нас оборонная концепция...
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04.11.2021 06:35 Відповісти
Пока избыток по атомной генерации есть.Но блоки АЭС необходимо останавливать на плановый ремонт,кроме того-возможны аварийные остановки-в 2020 их было 3 или 4.Вот одномоментно энергосистема может лишится 2-2.5 ГВт.А еще угля на тепловых ТЭС мизер..А пропускная способность белорусских ЛЭП на границе с Украиной-не более 800 МВт.Это вполне реальная угроза,ибо в таком случае,без помощи рашки наступят веерные отключения,а в худшем случае блэкаут.Такое бывало не раз в Штатах и Канаде.
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04.11.2021 07:36 Відповісти
Ну , по аварийньім остановкам новенькая БелАЄС побила все рекордьі в єтом году , не ? А угроза веерньіх отключений и , даже , развала єнергосистемьі существовала в Украине в середине 90-х, но бьіла успешно преодолена гениальной работой вице-премьера по ТЄК Тимошенко Ю.В. Причина бьіла не техническая , а чисто єкономическая , к слову , Казахстан таки вляпался тогда в развал єнергосистемьі , что обошлось в 600 млн.долл.
Так , что покупка достаточного количества угля решает наши проблемьі , а пока єкономически вьігоднее покупать балансировочньіе обьемьі єлектроєнергии в РБ , так и следует делать. Чисто бизнес , никакой политики .
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04.11.2021 08:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=378eLs3DpGY Фільм «Правдива історія» Арсеній Яценюк. Частина 1 .
https://www.youtube.com/watch?v=FvfAh90zPpc Фільм "Правдива історія". Арсеній Яценюк. Частина 2 .
"Поділився з вами маленькою частинкою того, що пережив я, що прожила наша країна.
Але кожен з нас має свої власні історії. Красиві, драматичні, усміхнені… І наші маленькі історії створили велику історію країни. Нашої великої країни.
У нас багато попереду, багато різного. Але переконаний - у нас попереду яскраве, успішне і щасливе майбутнє. Майбутнє кожного українця і нашої успішної України".
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02.11.2021 21:44 Відповісти
Сеня продавец счастья.
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02.11.2021 22:37 Відповісти
докерувалися зелені...
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02.11.2021 21:45 Відповісти
Вкотре переконалися: довбойоб - не куркуль...((((((
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02.11.2021 21:46 Відповісти
Я вас уверяю:
Если кой-кому, фигурально выражаясь, приложить к яйцам раскалённый паяльник - все проблемы тут же перестанут быть проблемами!
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02.11.2021 21:47 Відповісти
Ой, я Вас умоляю, тоже мнє "секрет Полішинеля!))) Достаточно етот паяльнік приложить тим 73м відсоткам. Ситуацію то воно вже не змінить, проте кількість інфантильних ідіотів у майбутньому має всі шанси серйозно зменшити.
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02.11.2021 21:55 Відповісти
Вам дебилам соевым и кацапов из-за поребрика не нужно.
САМИ готовы за своего соевого боХа всех уничтожить, секта однако...
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02.11.2021 22:07 Відповісти
Скажи, слабоумний, тебе епоха злиднів своїм кінцем огріла по безтолковці, чи ти від природи таке?
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02.11.2021 22:15 Відповісти
Ну как бы не я предлагал 73% уничтожать.
Это ваша соевая мечта. Вот, честное слово, вас сектантов свезти в одно место и выдать Петю 1 штуку, для удовлетворения всех ваших сексуальных фантазий...
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02.11.2021 22:52 Відповісти
Только ватники Уйла называют то боХом, то Сцарем.
Только ватники все время грозятся всех "превратить в пепел".
Только ватники делают и жрут "шоколад" из сои.
Только у ватников официальной религией признана секта.
...
Ты двумя фразами, ЧЕТЫРЕ раза изобличил СЕБЯ ВАТНИКОМ!
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02.11.2021 22:18 Відповісти
Вот объясни всё время Украина экспортировала электроэнергию и вот пришли потужни рехформатори и начали импортировать в этом , что по твоему " дебилы соевые " виноваты ?
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02.11.2021 22:21 Відповісти
Йому ніколи, бо треба встигнути іспражніцца в сусідніх темах.
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02.11.2021 22:25 Відповісти
КОГДА это было "всё время"??!
Единственная ТЕЦ, которая имеет возможность экспортировать электроэнергию в Европу это Бурштынская, которая подключена к энергосистеме Европы. Она принадлежит ДТЭК Ахметова, действительно ТОЛЬКО он мог экспортировать электроэнергию за границу.
Для работы ТЕЦ нужен уголь, которые Ахметов закупал в Дырляндии через Расею, но СЕЙЧАС поставок угля НЕТ! Видно кормильцы из Даунбасса уже все порезали на металл.

Нет угля ни на экспорт ни для внутреннего рынка.
Кто виноват? Наверное Зеленский, ему нужно было как Порошенко НАПРЯМУЮ торговать с убийцами украинцев.
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02.11.2021 22:46 Відповісти
Ты ещё тупее чем кажешься

Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза - 4754,1 млн кВт-ч против 2284,9 млн кВт-час.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В частности, в торговой зоне ОЭС Украины (Польша, Беларусь, Россия и Молдова) экспорт больше импорта в 8,4 раза - 1734 млн кВт ч против 205,7 млн кВт·ч, а в "Острове Бурштынской ТЭС"(Венгрия, Словакия и Румыния) в 1,45 раза - 3020 млн кВт ч и 2 079,2 млн кВт·ч соответственно", - говорится в сообщении
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02.11.2021 23:00 Відповісти
Тебе за УГОЛЬ ничего не ДОШЛО?
СЕЙЧАС, с 1 ноября НЕТ его экспорта с Расеи, НЕТ!!!!

По данным ЦДУ ТЭК, в 2019 году экспорт угля из РФ на Украину упал на 26%, до 8 млн тонн (из них 2,4 млн тонн - коксующийся уголь).

Украина в январе-августе 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 11,2% (на 1 млн 450,654 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
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02.11.2021 23:10 Відповісти
Зебил а как же в 2021 году бурштынская ТЭС экспортировала электроэнергию ?
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02.11.2021 23:17 Відповісти
Убогенький, тебе НЕ ДОШЛО, что именно СЕЙЧАС, с 1 ноября ПОЛНОСТЬЮ прекращена поставка угля?!!!
Было лето, было солнце, энергии хватало, с весны поставок энергии с Беларуси и Расеи не было, зато завозили уголь.
Сейчас солнца нет, энергии нет, угля нет.

Вот КАК объяснить что-то ТУПОМУ имбецилу, хз.
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02.11.2021 23:25 Відповісти
Ещё раз объясни убогому что импорта нет с 1 ноября а склады угля на ТЭС пусты ещё с лета , что у вас там в методичке пишут ?
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02.11.2021 23:28 Відповісти
Читай ниже
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02.11.2021 23:30 Відповісти
И ещё плохому танцору яйца мешают , а зебилам их полная некомпетенция во всем , т е в прошлые года склады с углем заполняли летом , а теперь с 1 ноября
Готовь сани с лета зебил
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02.11.2021 23:32 Відповісти
Для понимания цифр

12 января 2021 года в Минэнерго сообщили, что https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nakanune-holodov-zapasy-uglya-na-tes-nije-normy-na-325-000-tonn-dannye-minenergo на складах украинских ТЭС 621 800 тонн угля . Это на 324 000 тонны меньше необходимой нормы

Нормой считается на ВСЕ станции запас 1 млн. т угля, это на ВСЕ 21 станции, т.е. в среднем по 50 тыс тонн на станцию.

БОЛЬШЕ не ХРАНЯТ! Газовый уголь ГОРИТ!
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02.11.2021 23:39 Відповісти
Нах мне твой январь , тебе за лето написано , пукан у тебя горит из-за желания отмазать не компетентную власть
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02.11.2021 23:42 Відповісти
С 1 ноября не импортируем а склады с углем пусты ещё с лета , где вас таких тупых подоляк набирает ?
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02.11.2021 23:20 Відповісти
Уголь имеет свойство самовзгораться, поэтому его на складах элстанций, по принципу на всю зиму, не держат, максимум запас на две недели.
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02.11.2021 23:29 Відповісти
🤣 Пукани у зебілов імєют свойство самовозгораться, і відімо по етому вас тут так мало. Хоча, і ті що є - ще ті, казкові...
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02.11.2021 23:36 Відповісти
Убогенький на почитай про хранение угля
http://gengruz.com/perevozka-specialnyh-gruzov/125-samonagrevanie-i-samovozgoranie-uglya.html http://gengruz.com/perevozka-specialnyh-gruzov/125-samonagrevanie-i-samovozgoranie-uglya.html


Я понимаю много буков, но напряги свою извилину, не дай ей окончательно заплять жиром от сладкого.
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02.11.2021 23:46 Відповісти
А про атом теж розкажеш?
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03.11.2021 00:04 Відповісти
Ситуация с угольным обеспечением близка к критической. Так, http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245565027 по данным Минэнерго на 12 августа, на складах ТЭС и ТЭЦ находится 0,9 млн тонн угля, тогда как в этот день в прошлом году было 2,8 млн тонн.
Твоя проблема зебил , что мы живём в век интернета и все твои тупые отмазки легко опровергаются
Так что бы я на месте подоляка тебя бы уволил
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02.11.2021 23:36 Відповісти
Что ты несешь???...
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03.11.2021 07:41 Відповісти
Хмельницкая и Ровенская АЭС не нужны Украине в западной ее части. Они были построены для того, чтобы обеспечивать передачу больших объемов электроэнергии в Европу в рамках энергообъединения "Мир" в конце 80-х годов прошлого столетия",
Я так думаю это Порошенко виноват , что у нас атомная энергетика вдруг стала убыточная
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02.11.2021 23:07 Відповісти
Ну а КТО дал "зеленый свет" зеленой энергетике?
КТО разрешил Ахметову в 2018 году БЕЗПОШЛИННЫЙ ввоз солнечных панелей и ветряков?
КТО придумал драконовский "зеленый тариф" по принципу "бери или плати"
КТО разработал и ввел "модель энергорынка по которой атомщиков обязали отпускать элэнергию по 1 коп, чтобы компенсировать производителям зеленки разность тарифов?!!
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02.11.2021 23:19 Відповісти
Тупые отмазки , наверное поэтому хозяин осла оманского беня выкупил в этом году атомную электроэнергию дешевле себестоимости
Ты действительно тупой
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02.11.2021 23:23 Відповісти
в Бурштыне ТЭЦ?)
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03.11.2021 02:22 Відповісти
Бурштынская тепловая электростанция - расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.
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03.11.2021 06:37 Відповісти
Думаю дело такое. Госстанции разорили и остановили, и всю енергию отдали ахметову. Тот не будь дураком загнул цены поскольку монополист, отбил то что внёс за лоббирование у министра енергетики. Но поскольку делать же что-то надо, ведь с такой разрушенный своими же енергетикой каши не свариш и в кресле не усидиш, то пришлось выпустить медведчука в обмен на енергию с Беларуси.
Зелёные обосрались. Снова.
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02.11.2021 21:49 Відповісти
Что при свечке крапаешь?
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02.11.2021 22:05 Відповісти
Не, ну белорусская электроэнергия и Медведчук IMHO никак не связаны.
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02.11.2021 22:27 Відповісти
Беларусь под колпаком москвы. Как пу скажет так лукаш и сделает.
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02.11.2021 23:15 Відповісти
Зешобла кремлёвская спецом целенаправленно разваливает энергосистему, так как без неё очевидно что страна не боеспособна совсем.
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02.11.2021 21:56 Відповісти
В энергетике у нас вообще бепредел.
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02.11.2021 22:01 Відповісти
Більшої ганьби навіть вигадати важко, наступне буде новорасєйський федеральний округ расєйської **********...
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02.11.2021 22:42 Відповісти
"Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси Источник:
============
як вже ті ЗЕнедоумки за№бали! Чого при Порохові такої херні не було? а кричали злодій барига! Хто тепер злодій? Які тупаки нищать енергосистему? Якого хера я маю платити за їхні про№оби?Недоумки зебільні !
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02.11.2021 22:49 Відповісти
Програма "знищення України руками самих українців", розроблена на московії та запущена в дію декілька років тому (з 2018 коли всі поголовно "мочили"пороха, окрім лінивих) дає свої результати!
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02.11.2021 22:54 Відповісти
извини но порошенко тоже был не святой хоть и получше зешоблы.
он сам виноват в своем провале.
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02.11.2021 23:16 Відповісти
В рай приходить не той хто не падає, а той хто піднімається і йде далі - Біблія
Дохлу собаку ніхто не б'є - Е. Рузвельт

..........
Тепер, чому під керівництвом московитів на Порошенка накинулись не тільки жопоблоковці, а й корисні ідіоти всіх мастей і всі інші гаварящіє-українофоби? А передвиборча компанія всіх 37 кандидатів пройшла під гаслами - абинєпорох та порох ва всьом вінават!
І при всій цій маразматичній істерії (як би так було проти Зє його виборці по чисельності не перевищили б квартал 95) Порошнко був на другому місці і НЕ ВСІ виявилися просто "абітатєлямі на украинє", а показали що вони громадяни які бачили що відбувається насправді.
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03.11.2021 12:38 Відповісти
Ааа лошары! **** тогда Зеленожопые на Картошкостан батон крошили?
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02.11.2021 22:58 Відповісти
В энергетике есть две проблемы - зеленая власть и зеленая энергетика.
Последнюю проблему можно попробовать сохранить, но только если первую решить радикально.
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02.11.2021 23:17 Відповісти
Уявляю що лопоче калхозенфюрер по бєлтєвє, допомога братской Украине нє взірая ні на що...
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02.11.2021 23:19 Відповісти
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02.11.2021 23:52 Відповісти
Укренерго ніколи і не приховувало, що є філіалом росенерго
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03.11.2021 00:10 Відповісти
Зашибись. А что будет при -5?
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03.11.2021 00:48 Відповісти
После 5 лет каденции в стране не останется ничего.
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03.11.2021 08:51 Відповісти
при наличии только 16 атомных энергоблоков, кучи ГЭС, и пр. ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГАЭС и пр. генераторов и испытывать дефсит ***************, это уже диверсия 100% -ная!!!
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03.11.2021 02:28 Відповісти
то есть рыжий мало выдал света. сам виноват.
и вообще надо больше АЭС использовать.
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03.11.2021 04:05 Відповісти
Мощностей всех 15 энергоблоков украинских АЭС всегда с лихвой хватало не только на Украину, но и на экспорт в несколько стран вокруг.
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03.11.2021 04:50 Відповісти
правильно. посему в идеальном случае надо схематоз и эл энергией разрушить, рыжему пинка, гос АЭС развивать. Фантазирую.
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03.11.2021 04:57 Відповісти
... НАН пора находить прорывные технологии. Подсказываю - освещение помещений светильниками, использующие в качестве энегии, регулируемый процесс химического преобразования молекул керосина в химически стойко-безопасное соединение углерода с выделением света
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03.11.2021 04:22 Відповісти
Да большинство населения Украины уже перешло на использование экономных LED-ламп вместо вольфрамовых ламп накаливания используемые в предыдущие годы, но "слугам народа", несмотря на это, стало не хватать электричества.
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03.11.2021 05:07 Відповісти
Идет в коментах тупейший срач почему нет угля. Его нет ПОТОМУ ЧТО с начала независимости СИСТЕМНО уничтожается УКРАИНСКАЯ добыча угля. Угля в

Украине как говна,он под ногами( и большая его часть НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ територии) Так почему он не добывается? Потому что СИСТЕМНО украинским правительством проводится работа и ПРОПАГАНДА что угольная отрасль НЕ нужна( вспомните щакупку угля у Трампа на 2,2млрд$) т.е за ВАЛЮТУ,которую ЗАНИМАЮТ и потом МЫ отдаем проценты +тело долга за то что валяется в ИЗЬЫТКЕ под ногами. Все жти Миловановы,Гончаруки,Сени и т д делали одно и тоже уничтодали угольную отрасль. Они своего добились. И теперь кто нам локтор? Придурки на ток шоу пропагандонов решают государственные задачи под аплодисменты тоопы. ЛЮБОЙ вменяемый человек( аналитик и подавно,но не те непонятно что которые в студии именуют аналитиками) задался вопросом раз в Украине 45% электрогенерации на угле и она продолжает И БУДЕТ работать так щачем же снижать СВОЮ энергобезопасность ,уничтодением отрасли, которая ВСЕГДА будет обеспечивать СВОИМ углем за ГРИВНИ. А все рассказывают про какое то ВИЭ,пример в ЕС. Я знаю пример в США где позамерзали завводы и ВИЭ пррр и сейчас пррр ВИЭ ЕС. Доя алекватных людей это и так понятно что нельзя то что получают от ИЗМЕНЧИВЫХ ПРИРОДНЫХ факторов( ветер есть/нет, солнце есть/нет) ставить выше каких то процентов ибо жнергия НУЖНА ПОСТОЯННО и ПИКОВО, а природные факторы по команде диспетчера энергосистемы э/э НЕ производят. И говорить что все должно быть на ВИЭ ТУПО. А именно это говорят либо д₽билы с экранов( политиканы), которые по квоте выбраны управлять экономикой либо "аналитики". И что самое главное ДЕЛАЮТ и системно. Поэтому э/э мало,а скоро ее НЕ будет.
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03.11.2021 06:30 Відповісти
ЗЕленые "хозяйственники" разрушают все на своем пути.........
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03.11.2021 07:26 Відповісти
Петро Олексійовичу, перестаньте гадити молодому і простому не крадущому, не офшорному і не малоросіянину Косоворотці. Навіщо Ви підключили наші електромережі до Білоруських, а фактично до російських? Це ж торгівля на крові.
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03.11.2021 08:17 Відповісти
Всего 2 года каденции Зели, и мы уже без России и Беларусии не можем ни отопить себя зимой, не сделать свет в наших квартирах, ни заправить а/м. Ровным счётом ничего!
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03.11.2021 08:37 Відповісти
Чтобы показать, что ничтожество не только Зеля, а вся страна мы обратились за помощью к Белоруссии. Теперь и ЕС знает , что нам нельзя в НАТО.
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03.11.2021 08:47 Відповісти
А что, АЭС построенные за годы независимости уже не работают?
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03.11.2021 10:41 Відповісти
ПНХ, псина ольгинская. Пшёл нах!
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03.11.2021 22:52 Відповісти
На твой прыщик?
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04.11.2021 09:07 Відповісти
Це членограйна державна зрада вже яка за рахунком?
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03.11.2021 18:04 Відповісти
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