Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут попасть в "красную" зону, - Ляшко

В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в данную зону.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 16 регионов находятся в "красной" зоне. В зоне риска - Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил он.

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