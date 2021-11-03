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Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут попасть в "красную" зону, - Ляшко
В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в данную зону.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже 16 регионов находятся в "красной" зоне. В зоне риска - Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил он.
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Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий03.11.2021 10:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Serg Koshserg
показать весь комментарий03.11.2021 10:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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