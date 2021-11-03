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Новости Коронавирус и карантин
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Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут попасть в "красную" зону, - Ляшко

Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут попасть в

В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в данную зону.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 16 регионов находятся в "красной" зоне. В зоне риска - Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хуже всего вакцинацией от COVID-19 охвачены жители Закарпатской и Волынской областей, лучше всего - Киева, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да вы всю страну уже давно в зеленую зону перевели, аж блевать хочется. Дебилы конченные.
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03.11.2021 10:29 Ответить
Выборы прошли, можно и включать
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03.11.2021 10:55 Ответить
 
 