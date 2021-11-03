Доплачивать людям за вакцинацию - это неправильно, - "слуга народа" Радуцкий

Материальное поощрение украинцев за готовность вакцинироваться нецелесообразно, поскольку необходимость прививок очевидна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, карантинные ограничения в первую очередь влияют на бизнес, поэтому более логично делать выплаты бизнесу за потерю дохода.

"Я считаю, что локдаун и ограничения приводят к очень большим потерям для компаний, к очень большим потерям для людей. И если уже и выплачивать что-то, то это компенсации бизнесу за потерю дохода, компенсацию предприятиям, которые вынуждены терять сегодня в своей экономике. Считаю, что это намного важнее", - объяснил Радуцкий.

"Вакцинация в стране бесплатная, государство потратило из наших с вами налогов просто баснословные деньги на закупку вакцин. Исходя из этого, еще и доплачивать за то, что человек привился, я считаю, это неправильно", - добавил нардеп.

"Слуга народа" отметил, что в Украине на данный момент существует уже достаточно стимулов для того, чтобы принять решение о вакцинации.

"Во-первых, это полностью бесплатно. Во-вторых, вакцины, которые применяются в Украине, полностью соответствуют всем европейским и мировым стандартам, они разрешены во всех цивилизованных странах мира, и даже в нецивилизованных. В-третьих, у украинцев сегодня есть даже право выбора препарата для прививки. Не каждая страна может сегодня похвастаться тем, что у граждан есть право выбора вакцины - производителя, названия вакцины. Четвертый стимул - это сама статистика. Что 93% из тех, кто находится в реанимации, - это невакцинированные люди. Какая еще должна быть мотивация, кроме того, что человек, который вакцинировался, на 93% упрежден от попадания в реанимацию, и, не дай бог, от смерти? Поэтому я противник премировать людей. За спасение их жизни еще им доплачивать за это, мне кажется, это уж совсем неправильно. Это мое личное мнение", - подчеркнул парламентарий.

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