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Доплачивать людям за вакцинацию - это неправильно, - "слуга народа" Радуцкий

Доплачивать людям за вакцинацию - это неправильно, -

Материальное поощрение украинцев за готовность вакцинироваться нецелесообразно, поскольку необходимость прививок очевидна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, карантинные ограничения в первую очередь влияют на бизнес, поэтому более логично делать выплаты бизнесу за потерю дохода.

"Я считаю, что локдаун и ограничения приводят к очень большим потерям для компаний, к очень большим потерям для людей. И если уже и выплачивать что-то, то это компенсации бизнесу за потерю дохода, компенсацию предприятиям, которые вынуждены терять сегодня в своей экономике. Считаю, что это намного важнее", - объяснил Радуцкий.

"Вакцинация в стране бесплатная, государство потратило из наших с вами налогов просто баснословные деньги на закупку вакцин. Исходя из этого, еще и доплачивать за то, что человек привился, я считаю, это неправильно", - добавил нардеп.

"Слуга народа" отметил, что в Украине на данный момент существует уже достаточно стимулов для того, чтобы принять решение о вакцинации.

"Во-первых, это полностью бесплатно. Во-вторых, вакцины, которые применяются в Украине, полностью соответствуют всем европейским и мировым стандартам, они разрешены во всех цивилизованных странах мира, и даже в нецивилизованных. В-третьих, у украинцев сегодня есть даже право выбора препарата для прививки. Не каждая страна может сегодня похвастаться тем, что у граждан есть право выбора вакцины - производителя, названия вакцины. Четвертый стимул - это сама статистика. Что 93% из тех, кто находится в реанимации, - это невакцинированные люди. Какая еще должна быть мотивация, кроме того, что человек, который вакцинировался, на 93% упрежден от попадания в реанимацию, и, не дай бог, от смерти? Поэтому я противник премировать людей. За спасение их жизни еще им доплачивать за это, мне кажется, это уж совсем неправильно. Это мое личное мнение", - подчеркнул парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Говорить, что какая-то область готова к выходу из "красной" зоны карантина, пока рано, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (664) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+16
А доплачувать в конвертах за голосування від єрмака, виходить правильно....
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03.11.2021 12:09 Ответить
+10
Правильно, несите эти деньги Радуцкому.
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03.11.2021 12:09 Ответить
+10
А когда цены вокруг на всё делать Европейские, а зарплаты выдавать людям Сомалийские - это правильно ?!?
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03.11.2021 12:15 Ответить
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Правильно, несите эти деньги Радуцкому.
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03.11.2021 12:09 Ответить
Достаточно сделать транспорт для вакцинированных бесплатным, вместо проверки сертификатов и... Посмотрите как люди побегут получать свои уколы
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03.11.2021 17:29 Ответить
А доплачувать в конвертах за голосування від єрмака, виходить правильно....
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03.11.2021 12:09 Ответить
вы фсё фрётиииии...
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03.11.2021 12:10 Ответить
кРадуцкий прав! Надо ишо бабло снимать с лохтората!
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03.11.2021 12:10 Ответить
Ну да,это же запально,никто не поверит ))
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03.11.2021 12:10 Ответить
А когда цены вокруг на всё делать Европейские, а зарплаты выдавать людям Сомалийские - это правильно ?!?
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03.11.2021 12:15 Ответить
зарплаты не выдают. зарплаты - ЗАРАБАТЫВАЮТ.
Поэтому это и называется - ЗАРАБОТАННАЯ ПЛАТА.
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03.11.2021 12:34 Ответить
по Вашей логике деньги людям достаточно заработать... а выдавать на руки им их не обязательно...
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03.11.2021 12:41 Ответить
очевидна это его личное мнение, и пускай держит его в своей дупе
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03.11.2021 12:16 Ответить
маски где?
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03.11.2021 12:16 Ответить
конвертированы и переведены в офшор!
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03.11.2021 12:16 Ответить
Идиоты. в штатах вообще добровольно колят. Никаких ограничений. И почти никто не хочет, поскольку ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ, на вас олухах проверяют, а уроды себе деньги берут. Подопытные
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03.11.2021 12:16 Ответить
А в нас кого не добровільно вкололи? Як це в США ніхто не хоче якщо вже 66% населення вакциновані? Ви якусь єрунду написали.
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03.11.2021 12:21 Ответить
это только официальные цифры так же как рейтинг СН
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03.11.2021 13:14 Ответить
В правильном направлении мыслишь, Радуцкий, хоть и выводы пока неправильные )
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03.11.2021 12:20 Ответить
За 100 гривень половина антиваксів здасть свої убєждєнія. Тому ідея не така вже й погана.
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03.11.2021 12:22 Ответить
Не оцінюй всіх за рівнем своєї зсученості.
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03.11.2021 12:30 Ответить
Я сказав половина. Самим умним, я ти, ще пакет гречки зверху.
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03.11.2021 12:33 Ответить
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03.11.2021 12:43 Ответить
Ну, ви бачили такого поца... Це та аморальна тварина Радуцький, яка була ініціатором законів, що дозволяють проводити на українцях медичні експерименти, і яка зараз розповідає вам що правильно, а що не правильно... Це ***... якийсь повний здепець.
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03.11.2021 12:24 Ответить
Правильно зробити вакцинацію платною, але щоб через дядю Васю можна було порішати дешевше.
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03.11.2021 12:35 Ответить
Та не через Васю, а через Мойшу.
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03.11.2021 14:21 Ответить
Правильно було би зробити платним лікування нещепленим особам.
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03.11.2021 12:40 Ответить
Питаннячко. А воно яке? Чиїм коштом фінансується медицина?
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03.11.2021 13:25 Ответить
Доплачувати не треба, треба, навпаки, знімати маржу відразу на особистий рахунок Крадуцького.
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03.11.2021 12:49 Ответить
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03.11.2021 14:02 Ответить
Що він верзеш, брехун? На села виділяють лише аструзенеку і все. Який вибір?
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03.11.2021 14:43 Ответить
А если попробовать платить конвертами(тоже, кстати, наши деньги, оказавшиеся в чужом кармане)? Тогда, думаешь, вакцинированных станет больше?
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03.11.2021 15:07 Ответить
Какая может быть вакцинация от вирусов? Я из-за неё не могу нормально трудиться и приходится возвращаться к старой деятельности. Только из-за бизнеса сократил просиживание за компьютером, чтобы играть в покер и опять всё вернулось на круги своя. Если кому интересен такой метод заработка, то нужно https://pokerdomskachat.com/ скачать клиент pokerdom и научиться игре. Мне хотелось бы делать больше хороших дел в мир, а не сидеть за столами. Это нормальный метод заработка, да и площадка Pokerdom обладает хорошей репутацией, но всё-таки скорее бы у всех появился иммунитет к этому вирусу, но ведь не без жертв...
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03.11.2021 15:55 Ответить
 
 