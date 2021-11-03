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В налоговой службе проводятся следственные действия по обстоятельствам, выявленным и переданным правоохранителям самой ГНС, - пресс-служба

В налоговой службе проводятся следственные действия по обстоятельствам, выявленным и переданным правоохранителям самой ГНС, - пресс-служба

Сегодня, 3 ноября 2021 года, в Государственной налоговой службе Украины проводятся следственные процессуальные действия. По информации, предоставленной правоохранительными органами, основанием для таких действий стало уголовное производство по нарушениям налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Важно, что Государственной налоговой службой Украины еще в декабре 2020 года и в январе 2021 года проводилась собственная проверка ГУ ГНС в Полтавской области по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и по предприятиям, которые являются фигурантами в материалах упомянутого уголовного производства.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем к должностным лицам были применены меры дисциплинарного воздействия.

"Относительно обстоятельств, которые были обнаружены в ходе указанной проверки, вероятно содержавших признаки уголовных правонарушений, информация была передана Государственной налоговой службой Украины в правоохранительные органы (Государственное бюро расследований)", - резюмировали в Государственной налоговой службе.

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Автор: 

налоговая (932) обыск (1906) ГБР (3073) Полтавская область (1201)


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Не задержали, а я сам к вам шёл! С восторгом предаюсь в руки родной гбр, надеюсь на неё и уповаю!
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03.11.2021 12:52 Ответить
Щойно Гетьманцев в кулуарах в'якав, мовляв, їхнє око государеве з їхніми новими законами припинило фальсифікації у сплаті податків і додали держбюджету ₴25млрд...
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03.11.2021 12:53 Ответить
 
 