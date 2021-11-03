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20 104 23

Еще 32 российских актера попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Еще 32 российских актера попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 258 человек.

Читайте также: Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

Автор: 

актер (297) запрет (1709) кино (1537) Министерство культуры и информационной политики (780) россия (96420) СБУ (20120)


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Топ комментарии
+19
Кто все эти люди? А в принципе,пох. В бан кацапню.
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03.11.2021 13:24 Ответить
+9
а друзья президента де
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03.11.2021 13:16 Ответить
+7
первый раз вообще слышу за эти фамилии, они где снимаются то? Хотя откуда мне знать ч российский шлак не смотрю
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03.11.2021 13:33 Ответить
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а друзья президента де
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03.11.2021 13:16 Ответить
У ніх ЗЄльони сєрєХВікат для пАсЄшшєнія
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03.11.2021 13:18 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬНА ГРАНИЦЕ! А ТРУП БРОСИТЬ *****!!!
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03.11.2021 13:20 Ответить
Кто все эти люди? А в принципе,пох. В бан кацапню.
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03.11.2021 13:24 Ответить
нуславабогу, теперь то можно спать спокойно, врах
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03.11.2021 13:27 Ответить
остановлен на подступах
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03.11.2021 13:28 Ответить
Да,ватные пдрсы, вы были остановлены ,к сожалению, не на границе,сил тогда не было. Но вы, ********, потеряете еще больше ,вернее все
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03.11.2021 20:55 Ответить
аагласите весь спис*к, пажалст
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03.11.2021 13:29 Ответить
да сразу все ето стадо внесли би в списки и не трахали мозги! Нет там вменяемих, за очень редким исключением.
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03.11.2021 13:32 Ответить
ЗЕмечательные слова
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03.11.2021 15:40 Ответить
первый раз вообще слышу за эти фамилии, они где снимаются то? Хотя откуда мне знать ч российский шлак не смотрю
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03.11.2021 13:33 Ответить
Можливо в любительському порно !
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03.11.2021 13:35 Ответить
Тоже самое.Вообще ни одного имени не слышал.
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03.11.2021 13:38 Ответить
Найбільше безпеці України загрожують не актори,а клоуни...Клоунам я б заборонив взагалі появлятись у нас на сцені,надто ми їм віримо...Бо в принципі недовірливі і підозрілі українці чомусь нікому так сильно не вірять,як клоунам,злодіям,дебілам і придуркам...Це якась національна загадка...
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03.11.2021 13:44 Ответить
А де оці "басти",уясти та інша наволоч,що відвідували наш Крим,і говорять,що він не наш???
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03.11.2021 13:45 Ответить
А кто они?
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03.11.2021 14:35 Ответить
но теперь то можно смотреть сватов с чистой совестью
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03.11.2021 14:54 Ответить
Кто все эти люди? Актёры 3-го и 4-го эшелона.
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03.11.2021 16:10 Ответить
https://golospravdy.eu/elena-markosyan-opyat-i-snova-eshhe-32/

Почему новое российское кино - угроза для Украины? в перший раз чую, хто в темі
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03.11.2021 17:32 Ответить
Никого изних не знаю да и пох.....Нахрен кацапню!Я бы и лободу с лорак туда внес,шмары продажные.
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03.11.2021 20:24 Ответить
Борислав Береза

Сейчас будет топовая история, как власть Зеленскогои используют санкции против абсолютно невинных людей. Против своих граждан. И эта история покажет насколько некомпетентна наша власть.

Я с самого начала говорил, что санкции - это не шашка, которой надо рубить налево и направо, а скальпель, которым надо работать с хирургической точностью и только в крайнем случае. Но Зеленский и РНБО освоили этот инструмент и сделали его своим универсальным оружием. Проблема лишь в том, что на этом оружии начали активно зарабатывать люди в окружении Зеленского. Внесут человека в предварительный санкционный список, а потом предлагают убрать. Не бесплатно. Или мешает тебе кто-то в бизнесе и ты тогда договариваешься, чтоб человека внесли в список. Даёшь за это сумму и все. У человека большие проблемы. Даже Арахамия признал, что на санкционном списке зарабатывали и продавали место в списках. А теперь сама история.

Сегодня появилась информация, что Минкульт по представлению СБУ добавило 32 российских актеров и других участников съемок в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. За что? За то, что они снялись в дерьмофильме "Солнцепек". О чем это пропагандистское кино? О кремлёвских мифах - "геноциде русскоязычного населения" в Луганске, "кровожадных правосеках" и "американских наемниках на Донбассе". В общем, кремлебред. Но и тут не обошлось без факапа. В список внесли украинского актёра Валентина Томусяка. Внесли, хотя он не снимался в этом фильме. От слова совсем. И даже в титрах его нет. Но кто-то в СБУ решил, что Томусяк должен быть внесён в список. По глупости или по злому умысла, но все же внесли.

И после этого в жизни украинского актёра, который не снимался в российском фильме "Солнцепек" началось пекло, а солнце зашло за тучи. Он снимается в нескольких фильмах и играет в театре. Так вот ему уже почти все позвонили и сообщили, что он уже нигде не снимается и пусть вычеркнет из своей телефонной книжки телефоны всех структур, которые занимаются кино. У него реально срываются все проекты и рушится карьера. Но кого в СБУ, Минкульте и в ОП это беспокоит? А у человек просто катастрофа в жизни.

Так вот, власти необходимо его срочно исключить из этого списка. Это раз. Власть в лице министра Ткаченко и лейтенанта Баканова должны принести ему извинения. Публично. А в третьих, должен быть наказаны те, кто допустил подобное в отношении Валентина Томусяка. Чтоб другим неповадно было. И пора власти осознать, что санкции можно использовать лишь в исключительных случаях и против иностранных граждан. И хотелось бы, чтоб этой проблемой власть занялась. Например, секретарь РНБО https://www.facebook.com/danilov.oleksiy?__cft__[0]=AZW8efPB_cxL86wPZaYrFNB9fkjQmSgODhsN_Df3M0_sAyRWOQ_C5NAvnsnyqbe-jYl3JqiZO_CR4fqIBrOH3MnEevdRi-gT26pz7XA106xzFEWmnkys1HPE7FqjQ8fsDY-3F7niPWWRwCQElbCWqQ1LEgzEfc9kMCwXg7113K4RhQ&__tn__=-]K-R Олексій Данілов может инициировать этот процесс. Остальные тоже могут, но пока все они ничего не делают. А в то же время жизнь гражданина Украины рушится из-за ошибки власти. Поэтому власть немедленно должна исправить свою ошибку, которая нарушает права гражданина Украины. И желательно исправить не дожидаясь решения ЕСПЧ.
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03.11.2021 20:30 Ответить
Фильмография актера по ссылке. и там нет "Солнцепека"
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/post/6354/works/
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03.11.2021 20:32 Ответить
Если вышиваные недолюдки кого-то заборонылы, значит, это правильные достойные люди. У этого правила нет исключения.
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04.11.2021 07:08 Ответить
 
 