Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще четырнадцать российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 227 человек.
Топ комментарии
+16 ИВАН РЯБОШТАН
показать весь комментарий21.10.2021 10:59 Ссылка
+11 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий21.10.2021 10:56 Ссылка
+6 Олег Петрович #320765
показать весь комментарий21.10.2021 11:04 Ссылка
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Отлично. Знать бы еще, кто это нахрен такие…
тут вони не потрібні всі скопом
Кто такие?
Остальное криминальные сериалы.