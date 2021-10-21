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Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще четырнадцать российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.

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Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 227 человек.

Автор: 

актер (297) запрет (1708) кино (1536) Министерство культуры и информационной политики (778) россия (96038)


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Топ комментарии
+16
не знаю таких актёров, но меня больше беспокоят сериалы которые крутят по каналу Украина. Эта русскоязычная полова разжижает мозги моих несчастных сограждан
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21.10.2021 10:59
+11
навіщо відфільтровувати кожен шматок лайна окремо?
тут вони не потрібні всі скопом
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21.10.2021 10:56
+6
Кто все эти люди?
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21.10.2021 11:04
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21.10.2021 10:48 Ответить
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал. Источник:

Отлично. Знать бы еще, кто это нахрен такие…
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21.10.2021 10:49 Ответить
Актёры которые одним своим видом создают угрозу национальной безопасности. Написано же.
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21.10.2021 10:56 Ответить
Звезды... "Кушать подано"- исполняют гениально.
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21.10.2021 10:55 Ответить
навіщо відфільтровувати кожен шматок лайна окремо?
тут вони не потрібні всі скопом
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21.10.2021 10:56 Ответить
не знаю таких актёров, но меня больше беспокоят сериалы которые крутят по каналу Украина. Эта русскоязычная полова разжижает мозги моих несчастных сограждан
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21.10.2021 10:59 Ответить
Кто все эти люди?
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21.10.2021 11:04 Ответить
Кожний російськомовний є російським актором, що грає роль російськомовного населення.
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21.10.2021 11:09 Ответить
а де киркоров та баста?спокійно концерти дають по всій Україні- і плювати їм на все-
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21.10.2021 11:10 Ответить
Эти Тереньтьевы - прям ячейка ИГИЛ!
Кто такие?
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21.10.2021 11:14 Ответить
Андрей - Мы из будущего - 2.
Остальное криминальные сериалы.
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21.10.2021 11:27 Ответить
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21.10.2021 11:29 Ответить
дамир
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21.10.2021 13:40 Ответить
А хто це такі? Жодного не чув до цього.
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21.10.2021 11:15 Ответить
А решта можуть їхати і привозити свій вірус "Дельта"?
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21.10.2021 11:15 Ответить
Безопасности больше угрожают не актеры а клоуны!
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21.10.2021 11:28 Ответить
и зачем такие куцые списки? запрещать запоребрик нужно поголовно, всем стадом.
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21.10.2021 12:05 Ответить
А Кар Кар Курову знову дозволили, бо товаріщь Косоворотки?
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21.10.2021 12:35 Ответить
 
 