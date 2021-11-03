Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине каждый четвертый взрослый прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сегодня каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой. Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации. Украина вышла на 250 000 прививок в среднем в сутки", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, в течение двух недель спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое и на первую дозу спрос не уменьшится.

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