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Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине каждый четвертый взрослый прошел полный курс вакцинации от COVID-19.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Сегодня каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой. Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации. Украина вышла на 250 000 прививок в среднем в сутки", - подчеркнул глава Минздрава.
По его словам, в течение двух недель спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое и на первую дозу спрос не уменьшится.
Топ комментарии
+9 kapper
показать весь комментарий03.11.2021 14:20 Ответить Ссылка
+6 Serhii #460747
показать весь комментарий03.11.2021 14:12 Ответить Ссылка
+4 Странник Виртуальный #486477
показать весь комментарий03.11.2021 14:35 Ответить Ссылка
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Так что если 73% это тенденция, то 27% только на словах крепки и принципиальны. Как то они были не заметны среди несознательных 73%.
Мне вторую колоть надо. Что делать?