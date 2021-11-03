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Новости Коронавирус и карантин
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Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине каждый четвертый взрослый прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сегодня каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой. Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации. Украина вышла на 250 000 прививок в среднем в сутки", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, в течение двух недель спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое и на первую дозу спрос не уменьшится.

Читайте также: Почти 3 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину до конца недели, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
ну тогда заканчивайте кампанию с принудиловкой
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03.11.2021 14:20 Ответить
+6
Тенденция 73% никуда не делась
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03.11.2021 14:12 Ответить
+4
Думаю вряд ли. Они же себе не враги.
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03.11.2021 14:35 Ответить
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Вранье.
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03.11.2021 14:07 Ответить
Это получается трое из четверых нормальные люди, здравомыслящие!ну не всё так плохо.
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03.11.2021 14:55 Ответить
Если бы это было правдой...Скажу про городок в котором живет моя мама, специально заходила в магазины и спрашивала ,вакцинированы ли продавцы,не в одном магазине за прилавком не стоит вакцинированный продавец.Ситуация намного хуже чем пытается представить Ляшко,кого обманываем ,себя? Я за вакцинирование ,если что.
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03.11.2021 15:25 Ответить
Живу в харькове.половина не коляться шмурдяком другая половина купила сертификаты,нормальные здравомыслящие люди!есть ужаленые но их мало,единицы.
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03.11.2021 17:24 Ответить
ляшко, кузин, радуцкий, степанов в их число входят?
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03.11.2021 14:10 Ответить
Думаю вряд ли. Они же себе не враги.
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03.11.2021 14:35 Ответить
Тенденция 73% никуда не делась
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03.11.2021 14:12 Ответить
На улице, в транспорте, в торговых заведениях( не говоря о кабаках, караоке и пр., которые вроде не должны работать )как то не заметны сознательные 27% . На улицах в масках редкость, в транспорте только пожилые и единицы молодёжи( правда в маршрутках стали требовать и стали не пускать, но это только сейчас, а до этого все без масок), в магазинах, там где охрана или кассиры требуют - там в масках, а во многих магазинах середина на половину. Про рестораны говорить не приходится: выползают покурить и поговорить чуть ли не в обнимку.
Так что если 73% это тенденция, то 27% только на словах крепки и принципиальны. Как то они были не заметны среди несознательных 73%.
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03.11.2021 15:14 Ответить
Катастрофически мало.
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03.11.2021 14:15 Ответить
для "рiк як вакцинують" - мало
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03.11.2021 14:55 Ответить
По-перше, - вже традиційно бреше; по-друге, - як показують результати виборів, більша половина населення розумово-відстала, так що у Ляшка і К ще є великий резерв недоумків.
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03.11.2021 14:16 Ответить
Как не крути, но только 25% общества это разумные люди.
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03.11.2021 14:16 Ответить
ну тогда заканчивайте кампанию с принудиловкой
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03.11.2021 14:20 Ответить
так цe мало. трeба 80% насeлeння. цe кожний другий
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03.11.2021 14:57 Ответить
и не слова о процентах вакцинированных в верховной раде, министерствах (особенно минздраве), ведомствах... и их обслуге - водители, помощники, секретутки, охрана, лакеи, повара, уборщицы...
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03.11.2021 14:46 Ответить
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03.11.2021 15:00 Ответить
но они могут пытаться =)
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03.11.2021 15:03 Ответить
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03.11.2021 15:11 Ответить
Мамку петросян
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03.11.2021 19:06 Ответить
Ну и где ваш Pfizer ?? Нету.

Мне вторую колоть надо. Что делать?
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03.11.2021 15:04 Ответить
Колись кислым борщем,одинаковый эффект
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03.11.2021 17:27 Ответить
Но это учитывая тех, кто купил
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03.11.2021 15:06 Ответить
"каждый четвертый взрослый украинец" это он так пафосно сказал "меньше 25% украинцев"
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03.11.2021 15:16 Ответить
 
 