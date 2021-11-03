Рада отправила в отставку министра обороны Тарана. ВИДЕО

Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 341 народный депутат.

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Отставку министра рассматривали по сокращённой процедуре.

Таран не отчитывался перед депутатами в сессионном зале. На заседании Верховной Рады его не было.

Рада назначила Андрея Тарана на должность министра обороны Украины 4 марта 2020 г.