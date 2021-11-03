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Новости Новый Кабмин Война
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Рада отправила в отставку министра обороны Тарана. ВИДЕО

Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 341 народный депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде одобрить заявление Тарана об отставке: он должен отчитаться перед парламентом, - нардеп "Голоса" Рахманин

Отставку министра рассматривали по сокращённой процедуре.

Таран не отчитывался перед депутатами в сессионном зале. На заседании Верховной Рады его не было.

Рада назначила Андрея Тарана на должность министра обороны Украины 4 марта 2020 г. 

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) Минобороны (9450) отставка (3163) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+24
Хороший министр во время войны... Не пришёл, не отчитывался, не видели, зачем назначали - непонятно, ни то, ни сё. Выкинутое время из жизни армии
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03.11.2021 14:13 Ответить
+16
Ну и страна у нас, побыл, по руководил, нахамячмл, ЗП получил, пенсию- так же, 50% на каммуналку скидка и- уволился. Пх на все и на всех, ни какой ответсвенности
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03.11.2021 14:10 Ответить
+14
Наконец то этого кретина убрали, мне "посчастливилось" увидеть его "улучшения" в армии. Жаль что у нас только уволняют, а не сажают вдогонку.
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03.11.2021 14:11 Ответить
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Нуу...не чокаясь...
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03.11.2021 14:07 Ответить
Наконец то этого кретина убрали, мне "посчастливилось" увидеть его "улучшения" в армии. Жаль что у нас только уволняют, а не сажают вдогонку.
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03.11.2021 14:11 Ответить
Будет завтра другой зедебил.Какая разница,у них цель и направление одно.
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03.11.2021 14:31 Ответить
Міністром оборони має бути справжній професіонал своєї справи.
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03.11.2021 17:18 Ответить
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03.11.2021 14:18 Ответить
За заслугі, нах с пляжа
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03.11.2021 14:26 Ответить
Одним бараном меньше, одним - больше...
"Да какая разница?" (с)
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03.11.2021 14:09 Ответить
Ну и страна у нас, побыл, по руководил, нахамячмл, ЗП получил, пенсию- так же, 50% на каммуналку скидка и- уволился. Пх на все и на всех, ни какой ответсвенности
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03.11.2021 14:10 Ответить
Цирк продовжує гастролі.
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03.11.2021 14:11 Ответить
Теперь ищите Тарана на Мальдивах
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03.11.2021 14:12 Ответить
желаем ему того, чего он себе сам не пожелает...
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03.11.2021 14:12 Ответить


Теперь посмотрим кого назначат....
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03.11.2021 14:13 Ответить
Хороший министр во время войны... Не пришёл, не отчитывался, не видели, зачем назначали - непонятно, ни то, ни сё. Выкинутое время из жизни армии
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03.11.2021 14:13 Ответить
Тело...
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03.11.2021 15:07 Ответить
"Отряд не заметил потери бойца..."
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03.11.2021 14:14 Ответить
Правительственный кризис....всех в отставку и вместо этих лучших,придут еще более лучшие ученики из Трускавца.... Трускавец в Украине это вам не Кембридж и даже не Оксфорд...это академия околовсяческого дерьма 73%
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03.11.2021 14:14 Ответить
Ну да... задача довести армію до стану "як при януковичу" виконана... Чому б тепер "пєшку" не змінити?
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03.11.2021 14:17 Ответить
У Индюковича было 2 министра обороны Лебедев и Саламатин...продали все что можно и нельзя за 3 года....,Лебедев приобрел в Крыму хатынку почти за 200 млн. долларов...нехилый бизнес...
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03.11.2021 14:20 Ответить
почему- просто отправила, а отвечать? С У К И
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03.11.2021 14:22 Ответить
700 лямов из бютжета на карман и отставка. а должно быть временное отстранение, расследование и приговор. виновен, в тюрьму, не виновен, восстановление в должности. а то как то мутно получаеться. украден бютжет 100тысячного города и отставка.
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03.11.2021 14:26 Ответить
Пустое место, а не министр !
С него вояка, как с го&на пуля !
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03.11.2021 14:26 Ответить
банальность, наверное, скажу, но при порошенко, особенно последние два года его каденции, я читал новости и понимал, что все, что делает он и назначенные им люди укладывается в общую парадигму развития, в эти пресловутые "армія, мова, віра". сейчас вверху какие-то метания, непонятные кадровые перемещения, громкие заявления и почти сразу же гробовая тишина об их исполнении, и только "велике будівництво" терпеливо набивает себе карманы и ждет аудита... как в анекдоте, когда знахарь указывал мужику, как лечить курей: то сахару им дать, то уриной пропоить, а после отчета, что все куры таки сдохли, с энтузиазмом заключил - жаль, у меня еще столько идей!
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03.11.2021 14:27 Ответить
"Таран не отчитывался перед депутатами в сессионном зале. На заседании Верховной Рады его не было. "

Хто з зЕбільних міністрів звітував перед українцями за просрані галузі? НІХТО.
Аніучатся.
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03.11.2021 14:36 Ответить
Кучма воспитал пролетайрят в Духе времени никто ни за что не отвечает....,Вот Фирташ и Коломойский подели газовый бизнес на двоих...по браццки 50 на 50...Ждем-с ТРОЙНЫХ ТАРИФОВ....,Данилыч Гений
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03.11.2021 14:39 Ответить
Уничтожить "Энергоатом" Украины за год,это особый талант...,не прокуришь не пропьешь... Но во всем виноват Порошенко....даже Корону с Вирусом Зелемойским подбросил специально...,Но Зеля застроил дороги,парки, стадионы к Олимпиаде и мильярд деревьев насадил... Красава...
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03.11.2021 14:44 Ответить
Таран 1955 года, он Сталина видел в Мавзолее! Все его друзья давно умерли... Какой отчет? О чем?
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03.11.2021 14:44 Ответить
Посади продаються на певний термін.
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03.11.2021 14:45 Ответить
Вот лафа, наворовал сколько мог, никакого суда ничего, а просто отставка и всё. А за него наверное клоун, или ермак сядет в тюрьму, да?
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03.11.2021 14:46 Ответить
Начиная с Кучмы все воровали и спокойно доживают в роскоши,никто не сел и не сядет.
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03.11.2021 14:59 Ответить
Страшно...крысы КУчмисты.... Удаляйте удаляйте...вам недолго осталось...
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03.11.2021 15:27 Ответить
Скоро нового, "юрыста" назначат-тот ещё этого тупицу тарана переплюнет
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03.11.2021 15:38 Ответить
 
 