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Рада отправила в отставку министра обороны Тарана. ВИДЕО
Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 341 народный депутат.
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Отставку министра рассматривали по сокращённой процедуре.
Таран не отчитывался перед депутатами в сессионном зале. На заседании Верховной Рады его не было.
Рада назначила Андрея Тарана на должность министра обороны Украины 4 марта 2020 г.
Топ комментарии
+24 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий03.11.2021 14:13 Ответить Ссылка
+16 ЗПЖ
показать весь комментарий03.11.2021 14:10 Ответить Ссылка
+14 Назар Курта
показать весь комментарий03.11.2021 14:11 Ответить Ссылка
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"Да какая разница?" (с)
Теперь посмотрим кого назначат....
С него вояка, как с го&на пуля !
Хто з зЕбільних міністрів звітував перед українцями за просрані галузі? НІХТО.
Аніучатся.