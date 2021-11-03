Рада відправила у відставку міністра оборони Тарана. ВIДЕО

Верховна Рада звільнила Андрія Тарана з посади Міністра оборони.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення – 341 народний депутат.

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Відставку міністра розглядали за скороченою процедурою.

Таран не звітував перед депутатами у сесійній залі. На засіданні Верховної Ради його не було.

Рада призначила Андрія Тарана на посаду міністра оборони України 4 березня 2020 р.