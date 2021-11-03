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Рада відправила у відставку міністра оборони Тарана. ВIДЕО
Верховна Рада звільнила Андрія Тарана з посади Міністра оборони.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення – 341 народний депутат.
Відставку міністра розглядали за скороченою процедурою.
Таран не звітував перед депутатами у сесійній залі. На засіданні Верховної Ради його не було.
Рада призначила Андрія Тарана на посаду міністра оборони України 4 березня 2020 р.
Топ коментарі
+24 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар03.11.2021 14:13 Відповісти Посилання
+16 ЗПЖ
показати весь коментар03.11.2021 14:10 Відповісти Посилання
+14 Назар Курта
показати весь коментар03.11.2021 14:11 Відповісти Посилання
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"Да какая разница?" (с)
Теперь посмотрим кого назначат....
С него вояка, как с го&на пуля !
Хто з зЕбільних міністрів звітував перед українцями за просрані галузі? НІХТО.
Аніучатся.