Пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" достроят на Буковине, - ОГА

Реконструкция международных автомобильных пунктов пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" будет завершена в Черновицкой области.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, строители уже приступили к работам. Завершение реконструкции пунктов пропуска финансируется Государственной таможенной службой Украины.

"Благодаря программе Президента Украины "Большое строительство" они превращаются из долгостроев и мертвых проектов в мощные инфраструктурные объекты, пользоваться которыми сможет каждый украинский и европейский путешественник", - написал Осачук в Facebook.

Глава ОГА также рассказал, что пригласил Генерального консула Румынии в Черновцах Ирину-Лоредану Стенкулеску "удостовериться, что буковинское окно в Европу открыто настежь, осталось только доработать функциональную готовность КПП".

Он также сообщил, что следующими будут КПП "Руська" и "Шепит" в буковинских Карпатах.

Напомним, согласно программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство", в Украине по итогам 2020-2021 годов также должно быть обновлено более 600 км дорог к международным пунктам пропуска.

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